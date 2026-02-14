T-20 विश्वचषकात आज 'शानदार शनिवार'! साहेबांसाठी 'करो या मरो' सामना तर सुपर-8 फेरीसाठी आफ्रिका-कीवी भिडणार
शनिवारी, 14 फेब्रुवारी रोजी, T-20 विश्वचषकात तीन महत्त्वाचे सामने खेळले जातील, ज्यावर सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
Published : February 14, 2026 at 9:24 AM IST
अहमदाबाद T-20 World Cup Matches Today : 2026 चा टी-20 विश्वचषक आता अशा टप्प्यावर पोहोचला आहे, जिथं काही संघ सुपर-8 मध्ये आपलं स्थान निश्चित करतील, तर काही संघ त्यांच्या अंतिम फेरीच्या जवळ पोहोचतील. शनिवारी, 14 फेब्रुवारी रोजी, तीन महत्त्वाचे सामने खेळले जातील, ज्यावर सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. या सामन्यांपैकी दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड यांच्यातील सामन्यावर सर्वात जास्त लक्ष असेल, कारण या दोन्ही संघांपैकी एक संघ आज सुपर-8 मध्ये आपलं स्थान निश्चित करेल.
आयर्लंड आणि ओमान यांच्यात पहिला सामना : 14 फेब्रुवारी रोजी आयसीसी टी-20 विश्वचषकातील दिवसाचा पहिला सामना आयर्लंड आणि ओमान यांच्यात कोलंबोमधील सिंहले स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंडवर खेळला जाईल. या गटातील सर्व संघ अजूनही सुपर-8 मध्ये पोहोचण्याच्या शर्यतीत आहेत, त्यामुळं दोन्ही संघांसाठी हा सामना महत्त्वाचा आहे. आयर्लंड आणि ओमान यांनी आतापर्यंत प्रत्येकी दोन सामने खेळले आहेत, दोन्ही गमावले आहेत. हा सामना जो संघ हरेल तो 2026 च्या विश्वचषकातील गट टप्प्यातून बाहेर पडेल. आयर्लंड आणि ओमान यांच्यातील हा सामना भारतीय वेळेनुसार सकाळी 11:00 वाजता सुरु होईल.
कोलकातामध्ये भिडणार इंग्लंड-स्कॉटलंड : 14 फेब्रुवारी रोजी दिवसाचा दुसरा सामना कोलकाता येथील ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर, ग्रुप-सी चा भाग असलेल्या इंग्लंड आणि स्कॉटलंड यांच्यात खेळला जाईल. सुपर-8 मध्ये स्थान मिळविण्याच्या शर्यतीत राहण्यासाठी इंग्लंडसाठी हा सामना महत्त्वाचा असेल. इंग्लंडनं आतापर्यंत दोन सामने खेळले आहेत, एक जिंकला आणि दुसरा गमावला आहे आणि सध्या ते त्यांच्या गट गुणतालिकेत दोन गुणांसह चौथ्या स्थानावर आहेत. दुसरीकडे, स्कॉटलंडनेही दोन सामने खेळले आहेत, एक जिंकला आणि दुसरा गमावला आहे. चांगल्या नेट रन रेटमुळं स्कॉटलंड दोन गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. इंग्लंड आणि स्कॉटलंड यांच्यातील सामना भारतीय वेळेनुसार दुपारी 3:00 वाजता सुरु होईल.
दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड यांच्यात रंगणार हाय व्होल्टेज सामना : 14 फेब्रुवारी रोजी खेळल्या जाणाऱ्या ग्रुप-डी मधील सर्वात लक्षवेधी सामना दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड यांच्यात अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जाईल. आफ्रिका आणि न्यूझीलंड दोघांनीही त्यांचे सुरुवातीचे दोन सामने जिंकले आहेत आणि सध्या त्यांचे प्रत्येकी चार गुण आहेत. विजयी संघ सुपर-8 मध्ये स्थान निश्चित करेल. दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड यांच्यातील सामना भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 7:00 वाजता सुरु होईल.
