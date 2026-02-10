ETV Bharat / sports

T20 World Cup 2026 : चौथ्या दिवशी तीन सामने, पाकिस्तानसमोर अमेरिकेचं मोठं आव्हान

T20 विश्वचषक 2026 च्या चौथ्या दिवशी तीन रोमांचक सामने होताय. दोन सामने भारतात तर श्रीलंकेत एक सामना खेळवला जाईल. जाणून घ्या कोण कोणाशी भिडणार?

T20 World Cup 2026, Pakistan vs USA, Netherlands vs Namibia, New Zealand vs UAE
प्रातिनिधिक छायाचित्र (Etv Bharat MH Desk)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 10, 2026 at 10:11 AM IST

2 Min Read
मुंबई : T20 विश्वचषक 2026 स्पर्धेच्या चौथ्या दिवशीही क्रिकेटप्रेमींना तीन रोमांचक सामने पाहायला मिळणार आहेत. पहिले दोन सामने भारतात, तर तिसरा सामना श्रीलंकेत होणार (T20 World Cup 2026 Schedule ) आहे. पाकिस्तानची टीम सलग दुसऱ्या सामन्यासाठी मैदानात उतरणार असून, त्यांच्यासमोर अमेरिकेचं (यूएसए) मोठं आव्हान उभं राहणार आहे. 2024 च्या विश्वचषकात अमेरिकेनं पाकिस्तानला पराभूत करून विजय मिळवला होता, त्यामुळं हा सामना विशेष लक्षवेधी ठरणार आहे.

चौथ्या दिवशीचं वेळापत्रक : विश्वचषकाच्या चौथ्या दिवशी तीन सामने होणार (T20 World Cup 2026 Schedule ) आहेत. पहिला सामना सकाळी 11 वाजता सुरू होईल, दुसरा दुपारी 3 वाजता तर तिसरा संध्याकाळी श्रीलंकेत खेळवला जाईल. हे तीनही सामने वेगवेगळ्या शहरांत आणि वेगवेगळ्या वेळी असल्यानं क्रिकेटप्रेमींना दिवसभर क्रिकेटचा आनंद घेता येईल.

पहिला सामना : नेदरलँड्स विरुद्ध नामिबिया (दिल्ली) : चौथ्या दिवशी स्पर्धेची सुरुवात दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर होईल. नेदरलँड्स आणि नामिबिया (Netherlands vs Namibia) यांच्यात सकाळी 11 वाजता सामना रंगणार आहे. नेदरलँड्सनं आपल्या आधीच्या सामन्यात पाकिस्तानला कडवी टक्कर दिली होती. एका टप्प्यावर त्यांचा विजय जवळपास निश्चित वाटत होता, पण स्वतःच्या चुकीमुळं ते पराभूत झाले. आता नामिबियाविरुद्ध त्यांना आपली चुकी सुधारून विजय मिळवायची संधी आहे. हा सामना दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.

दुसरा सामना: न्यूझीलंड विरुद्ध यूएई (चेन्नई) : दुपारी 3 वाजता चेन्नईतील एम. ए. चिदंबरम स्टेडियमवर न्यूझीलंड आणि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) (New Zealand vs UAE) यांच्यात लढत होईल. न्यूझीलंडची टीम नेहमीच मजबूत मानली जाते, तर यूएईला आपली छाप पाडण्याची संधी आहे. दोन्ही संघ कसे खेळ दाखवतात, याकडं सर्वांचं लक्ष असेल. चेन्नईच्या खेळपट्टीवर फिरकी गोलंदाजांना मदत मिळण्याची शक्यता आहे, त्यामुळं सामना आणखी रंजक होईल.

तिसरा सामना: पाकिस्तान विरुद्ध यूएसए (कोलंबो) : दिवसाचा शेवटचा आणि सर्वांत चर्चेत असलेला सामना कोलंबोमध्ये पाकिस्तान आणि अमेरिका यांच्यात होईल. 2024 च्या T20 विश्वचषकात अमेरिकेने सुपर ओव्हरमध्ये पाकिस्तानला हरवून मोठा उलटफेर केला होता. त्याच आत्मविश्वासानं अमेरिकेची टीम यावेळीही मैदानात उतरणार आहे. विश्वचषकाच्या आपल्या पहिल्या सामन्यात अमेरिकेनं भारताला चांगली झुंज दिली होती. एका टप्प्यावर भारत अडचणीत होता, पण सूर्यकुमार यादवच्या शानदार खेळीमुळं भारत विजयी झाला. आता पाकिस्तानविरुद्ध अमेरिका काय कामगिरी करते, हे पाहणे औत्सुक्याचं ठरणार आहे. पाकिस्तानसाठी हा सामना प्रतिष्ठेचा आहे.

