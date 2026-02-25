ETV Bharat / sports

T20 WC 2026: तीन जागांसाठी सात संघामध्ये युद्ध; कोण मारणार बाजी?

2026 च्या टी-20 विश्वचषकातील उत्साह शिगेला पोहोचला आहे. इंग्लंड क्रिकेट संघानं पाकिस्तानला हरवून उपांत्य फेरीत प्रवेश निश्चित केला आहे.

Semifinal Scenario
तीन जागांसाठी सात संघामध्ये युद्ध; कोण मारणार बाजी? (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 25, 2026 at 1:12 PM IST

3 Min Read
मुंबई Semifinal Scenario : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकातील उत्साह शिगेला पोहोचला आहे. इंग्लंड क्रिकेट संघानं पाकिस्तानला हरवून उपांत्य फेरीत प्रवेश निश्चित केला आहे, यानंतर आद्यापही तीन स्थानं शिल्लक आहेत. अशात सर्वांचं लक्ष आता गट 1 आणि गट 2 मधील उर्वरित संघांवर आहे. सुपर-8 टप्प्यात, भारत आणि पाकिस्तानसह उर्वरित सात संघ अंतिम चारमध्ये स्थान मिळविण्यासाठी जोरदार लढत आहेत. परिणामी उपांत्य फेरीतील उर्वरित तीन स्थानांसाठी समीकरण कसं असेल, असा प्रश्न चाहत्यांना पडला आहे.

गट 1 समीकरण -

दक्षिण आफ्रिका : दक्षिण आफ्रिकेनं भारतीय संघाला मोठ्या फरकानं पराभूत करुन सुपर-8 मध्ये जोरदार सुरुवात केली. वेस्ट इंडिज (2 गुण आणि एनआरआर +5.350) गट 1 मध्ये अव्वल स्थानावर आहे, तर दक्षिण आफ्रिका 2 गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. संघाचा नेट रन रेट +3.800 आहे. आफ्रिकन संघाचे आता दोन सामने शिल्लक आहेत. जर दक्षिण आफ्रिकेनं वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वे दोन्ही संघांना पराभूत केलं तर ते थेट उपांत्य फेरीत पोहोचेल. जर दोन्ही संघांपैकी एक संघ जिंकला तर नेट रन रेट (NRR) महत्त्वाचा ठरु शकतो, विशेषतः जर तीन संघांचे प्रत्येकी 4 गुण असतील.

भारत : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पराभव पत्करल्यानंतर, भारतीय संघाचा पुढचा मार्ग थोडा कठीण झाला आहे. भारत सुपर-8 च्या गट 1 मध्ये शून्य गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे. संघाचा नेट रन रेट -3.800 आहे. टीम इंडियाचे आता दोन सामने शिल्लक आहेत. भारतीय संघ 26 फेब्रुवारी रोजी झिम्बाब्वेशी आणि त्यानंतर 1 मार्च रोजी वेस्ट इंडिजशी सामना करेल. सेमीफायनलमध्ये स्थान निश्चित करण्यासाठी, टीम इंडियाला त्यांचे उर्वरित दोन्ही सामने जिंकावे लागतील. शिवाय, इतर संघांच्या सामन्यांच्या निकालवर देखील त्यांना अवलंबून राहावं लागेल.

जर दक्षिण आफ्रिकेनं वेस्ट इंडिजचा पराभव केला तर भारताला झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिज दोघांविरुद्धही विजय मिळवावा लागेल. जर वेस्ट इंडिजनं दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव केला आणि झिम्बाब्वेनंही आफ्रिकन संघाचा पराभव केला तर भारतासाठी दोन विजय सेमीफायनलमध्ये स्थान निश्चित करतील. जर दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिजने प्रत्येकी 2 सामने जिंकले तर भारताला झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिजला मोठ्या फरकानं पराभूत करावं लागेल.

वेस्ट इंडिज : गट 1 मध्ये आघाडीवर असलेल्या वेस्ट इंडिजचे सध्या 2 गुण आहेत आणि त्यांचा नेट रन रेट +5.350 आहे. वेस्ट इंडिज दक्षिण आफ्रिका आणि भारत दोघांनाही हरवून सेमीफायनलमध्ये पोहोचेल. जर दक्षिण आफ्रिका आणि भारत 2-2 असा सामना संपला तर वेस्ट इंडिजला इतर संघांपेक्षा चांगला नेट रन रेट मिळवण्यासाठी कमीत कमी एक सामना मोठ्या फरकानं जिंकावा लागेल.

झिम्बाब्वे : वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या दारुण पराभवानंतर, स्पर्धेत झिम्बाब्वेची स्वप्नवत धावपळ खूपच विस्कळीत झाली आहे, ज्यामुळं ते नेट रन रेटमध्ये भारतापेक्षा मागे पडले आहेत. सुपर-8 टप्प्यात जाण्यासाठी झिम्बाब्वेला आता भारत आणि दक्षिण आफ्रिका दोघांनाही पराभूत करावं लागेल. त्यांना इतर सामन्यांमध्ये अनुकूल निकालांसाठी प्रार्थना करावी लागेल. अशी शक्यता आहे की अनेक संघ प्रत्येकी 4 गुणांवर अडकतील, जिथं नेट रन रेट त्यांचं स्थान निश्चित करेल.

ग्रुप 2 समीकरण -

इंग्लंड : पाकिस्तानवरील विजयासह, इंग्लंडनं उपांत्य फेरीत प्रवेश केला आहे. इंग्लंडनं सलग दोन सामने जिंकले आहेत आणि आता त्यांचा पुढचा सामना जिंकून ग्रुप 2 मध्ये अव्वल स्थान मिळवण्याचं त्यांचं ध्येय असेल. इंग्लंड सलग पाचव्यांदा स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत पोहोचणारा पहिला संघ बनला आहे.

श्रीलंका : यजमान श्रीलंका, इंग्लंडविरुद्धच्या दारुण पराभवानंतर, ग्रुप 2 मध्ये तळाशी आहे. श्रीलंकेचे 0 गुण आहेत आणि त्यांचा नेट रन रेट -2.550 आहे. सेमीफायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी, श्रीलंकेला न्यूझीलंड आणि पाकिस्तान या दोन्ही संघांविरुद्ध विजय मिळवावा लागेल. सेमीफायनलच्या शर्यतीतून त्यांना बाहेर काढण्यासाठी एकही पराभव पुरेसा असेल.

पाकिस्तान : इंग्लंडनं आधीच सेमीफायनलमध्ये प्रवेश केला आहे, त्यामुळं न्यूझीलंडनं श्रीलंका आणि इंग्लंडविरुद्ध दोन विजय मिळवलं तर पाकिस्तानच्या सेमीफायनलमध्ये पोहोचण्याच्या आशा धुळीस मिळतील. सेमीफायनलच्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी पाकिस्तानला त्यांच्या शेवटच्या सुपर-8 सामन्यात श्रीलंकेविरुद्ध विजय मिळवावा लागेल. त्यांना अशीही आशा करावी लागेल की श्रीलंका न्यूझीलंडला हरवेल आणि इंग्लंडनं न्यूझीलंडलाही हरवेल. जर न्यूझीलंडनं इंग्लंडला हरवलं तर पाकिस्तानला श्रीलंकेला हरवावं लागेल आणि त्यांचा नेट रन रेट चांगला असावा लागेल. कीवी संघांच्या पराभवाचा अर्थ असा आहे की पाकिस्तानला फक्त श्रीलंकेला हरवायचं आहे. मात्र, न्यूझीलंडचा पराभव सलमान अली आघाच्या संघासाठीही दार उघडेल. अशा परिस्थितीत, ही नेट रन रेटची लढाई असेल.

न्यूझीलंड : जर न्यूझीलंडने श्रीलंका आणि इंग्लंड दोघांनाही हरवले तर ते गट 2 मध्ये अव्वल स्थानावर राहतील. जर कीवी संघ श्रीलंकेला हरवलं आणि इंग्लंडकडून पराभूत झाले तर त्यांना पाकिस्तानच्या निकालांवर आणि नेट रन रेटवर अवलंबून राहावं लागेल. एकंदरीत, उपांत्य फेरीची शर्यत खूप रोमांचक बनली आहे. इंग्लंडनंतर कोणते तीन संघ अंतिम चारमध्ये पोहोचतील हे आगामी सामन्यांच्या निकालांनंतरच स्पष्ट होईल.

