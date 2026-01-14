ETV Bharat / sports

टी-20 विश्वचषकासाठी अमेरिकन क्रिकेटपटूंना भारतीय व्हिसा मिळविण्यात अडचणी; नेमकी भानगड काय?

टी-20 विश्वचषकासाठी भारतात येणाऱ्या काही अमेरिकन क्रिकेटपटूंना व्हिसा मिळण्यात अडचणी येत आहेत.

Players Facing Visa Problem
अमेरिका क्रिकेट संघ (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 14, 2026 at 12:42 PM IST

2 Min Read
मुंबई Players Facing Visa Problem : आयसीसी, बीसीसीआय आणि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड सध्या 7 फेब्रुवारीपासून सुरु होणाऱ्या आयसीसी टी-20 विश्वचषक 2026 साठी तयारी करत आहेत. दरम्यान, आयसीसीसमोर एक नवीन समस्या निर्माण झाली आहे. भारत सरकारनं अमेरिकन क्रिकेट संघातील चार खेळाडूंना त्यांच्या पाकिस्तानी वंशाच्या कारणानं व्हिसा नाकारल्याचं समोर आलंय. यामुळं अनेक संघांसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत, ज्यामध्ये पाकिस्तानी वंशाचे खेळाडू देखील आहेत. आयसीसी आता बीसीसीआयकडून मदत मागत असल्याचा दावा अहवालात करण्यात आलांय.

अमेरिकन क्रिकेटपटूनं केली पोस्ट : अली खान या अमेरिकन क्रिकेटपटूनं इंस्टाग्रामवर एक स्टोरी पोस्ट केली ज्यामध्ये स्पर्धेसाठीचा त्याचा व्हिसा अर्ज नाकारण्यात आल्याची घोषणा केली. पोस्टमध्ये अली खाननं एका टीममेटसोबत एका रेस्टॉरंटमध्ये जेवतानाचा फोटो शेअर केला आणि कॅप्शन दिलं की, "भारतीय व्हिसा मिळाला नाही, पण केएफसी जिंकला." अमेरिकन संघ सध्या श्रीलंकेत स्पर्धेची तयारी करत आहे.

अनेक देशातील खेळाडूंना समस्या : अमेरिका संघातील चार खेळाडूंना व्हिसा नाकारण्याच्या समस्यांना तोंड द्यावं लागत आहे. दरम्यान, यूएई, ओमान, कॅनडा, इटली आणि नेदरलँड्सनं आयसीसीला मदतीसाठी पत्र लिहिलं आहे. एका अहवालानुसार या संघांनी त्यांच्या खेळाडूंसाठी व्हिसा अर्ज सादर केले आहेत, परंतु उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपाशिवाय पाकिस्तानी वंशाच्या खेळाडूंना व्हिसा मिळणं कठीण आहे. या संघांनी स्पष्ट केलं आहे की जर व्हिसा वेळेवर मिळाला नाही तर त्यांचे अव्वल खेळाडू लीगमध्ये सहभागी होऊ शकणार नाहीत. आयसीसी सध्या बीसीसीआयशी या समस्येचं लवकरच निराकरण करण्यासाठी चर्चा करत आहे. जर या संघांमधील अव्वल खेळाडू खेळले नाहीत तर स्पर्धेत मोठं नुकसान होऊ शकतं.

नियम काय म्हणतात : भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या नियमांनुसार, पाकिस्तानमध्ये जन्मलेल्या व्यक्ती किंवा ज्यांचे पालक किंवा आजी आजोबा पाकिस्तानमध्ये जन्मले आहेत त्यांनी पाकिस्तानी पासपोर्ट वापरुन भारतीय व्हिसासाठी अर्ज करावा. हा नियम खेळाडूंच्या कुटुंबातील मूळांना लागू होतो, त्यांचं सध्याचं नागरिकत्व काहीही असो. म्हणूनच सध्या अनेक क्रिकेट बोर्ड अडचणींना तोंड देत आहेत. युएई संघाला या समस्येचा सर्वात जास्त सामना करावा लागत आहे, त्यांच्या संघात पाकिस्तानी वंशाचे सात खेळाडू आहेत.

व्हिसा मंजुरी प्रक्रिया अजूनही सुरु : मात्र, क्रिकबझच्या अहवालानुसार, व्हिसा मंजुरी प्रक्रिया अजूनही सुरु आहे आणि कोणतेही औपचारिक नकार झालेले नाहीत. अधिकाऱ्यांनी सूचित केलं की स्थापित कार्यपद्धतींनुसार अर्जांची अजूनही पुनरावलोकन केली जात आहे. मात्र, त्यांनी असंही म्हटलं आहे की खेळाडूंच्या नियुक्तीच्या वेळी व्हिसा जारी करण्यात आला नव्हता. भारतीय दूतावासानं देखील या प्रकरणाची माहिती अमेरिकन संघ व्यवस्थापनाला दिली आहे आणि परराष्ट्र मंत्रालयाकडून अतिरिक्त माहिती मिळाल्यानंतर व्हिसा प्रक्रिया पुढं नेली जाईल असं म्हटलं आहे.

