पाकिस्ताननं बदला घेतला, अमेरिकेचा 32 धावांनी केला पराभव

Published : February 10, 2026 at 10:36 PM IST|
Updated : February 10, 2026 at 10:45 PM IST
T20 World Cup 2026 PAK vs USA : टी-२० विश्वचषक २०२६ मध्ये मंगळवारी अमेरिका विरुद्ध पाकिस्तान या संघांमध्ये सामना रंगला. पाकिस्तानला २०२४च्या वर्ल्डकपमध्ये अमेरिकेनं पराभवाचा मोठा धक्का दिला होता. यानंतर आता यंदाच्या विश्वचषकात हे दोन्ही संघ आमनेसामने आले. या सामन्यात पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी करताना १९० धावा केल्या. अमेरिका संघाला टी-२० वर्ल्डकपमधील सलग दुसरा सामना गमवावा लागला आहे.
पाकिस्तानने पहिल्या सामन्यात नेदरलँड्सविरूद्ध निसटता विजय मिळवला, तर अमेरिकेने भारताविरूद्ध कडवी झुंज दिली पण संघाला अखेरीस पराभव पत्करावा लागला होता.
पाकिस्ताननं प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकांत ९ बाद १९० धावा केल्या होत्या. अखेरच्या १२ चेंडूत पाकिस्ताननं १७ धावा करत ५ विकेट्स गमावल्या, अन्यथा पाकिस्तानने २०० धावांचा डोंगर उभारला असता. यासह पाकिस्ताननं विजयासाठी १९१ धावांचं आव्हान दिलं होतं.
पाकिस्ताननं दिलेल्या १९१ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना अमेरिकेची सुरूवात चांगली झाली. पण मधल्या षटकांमध्ये पाकिस्तानच्या फिरकीपटूंनी सामन्यावर पकड घट्ट केली. शायन जहांगीरने ३४ चेंडूत ५ चौकार व २ षटकारांसह ४९ धावा केल्या. तर अँड्रियू गौस १३ धावांवर बाद झाला. यानंतर मिलिंद कुमारने चांगली फलंदाजी केली, पण तो २९ धावांवर झेलबाज झाला. यानंतर शुभम रांजणेने कमालीची फटकेबाजी केली. शुभमने या सामन्यात ३० चेंडूत ३ चौकार व ३ षटकारांसह ५१ धावांची खेळी केली. तर बाकीचे इतर फलंदाज फेल ठरले.