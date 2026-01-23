ETV Bharat / sports

टी-20 विश्वचषकापूर्वी कीवींच्या संघात मोठा बदल; 6 फूट 8 इंच उंचीच्या खेळाडूला संघात स्थान

न्यूझीलंड क्रिकेट संघानं टी-20 विश्वचषकापूर्वी संघात एक बदल केला आहे.

NZ Updated Squad
कीवींच्या संघात मोठा बदल (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 23, 2026 at 1:17 PM IST

2 Min Read
मुंबई NZ Updated Squad : न्यूझीलंड क्रिकेट संघाचा वेगवान गोलंदाज ॲडम मिल्ने हा हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळं पुढील महिन्यात होणाऱ्या आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषक 2026 मधून बाहेर पडला आहे. त्याला SA20 लीग दरम्यान ही दुखापत झाली. गेल्या रविवारी सनरायझर्स ईस्टर्न केपच्या एमआय केपटाऊन विरुद्धच्या सामन्यात मिल्नेला त्याच्या पहिल्याच षटकात दुखापत झाली. स्कॅन रिपोर्टमध्ये गंभीर हॅमस्ट्रिंग स्ट्रेन असल्याचं स्पष्ट झालं, ज्यामुळं त्यानं स्पर्धेतून माघार घेतली आहे.

SA20 मध्ये दमदार कामगिरी : ॲडम मिल्नेनं SA20 स्पर्धेत उत्कृष्ट कामगिरी केली, त्यानं 16.27 च्या सरासरीनं आणि 7.61 च्या इकॉनॉमी रेटनं 11 विकेट्स घेतल्या. न्यूझीलंडचे मुख्य प्रशिक्षक रॉब वॉल्टर म्हणाले, "आम्ही सर्वजण ॲडमसाठी अत्यंत निराश आहोत. त्यानं या स्पर्धेची तयारी करण्यासाठी खूप मेहनत घेतली आणि सनरायझर्स ईस्टर्न केपसाठी त्याच्या सर्वोत्तम फॉर्ममध्ये परतण्याचा प्रयत्न करत होता. हा त्याच्यासाठी खूप दुर्दैवी काळ आहे आणि आम्ही त्याला लवकर बरं होण्यासाठी शुभेच्छा देतो."

ॲडम मिल्नेची जागा कोणता गोलंदाज घेईल? : ॲडम मिल्नेच्या जागी वेगवान गोलंदाज काइल जेमीसनला न्यूझीलंडच्या विश्वचषक संघात समाविष्ट करण्यात आलं आहे. 6 फूट 8 इंच उंचीच्या जेमीसनला प्रवासी राखीव खेळाडूंमधून मुख्य संघात बढती देण्यात आली आहे. जेमीसन सध्या भारत दौऱ्यावर असलेल्या न्यूझीलंड संघासोबत आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या (ICC) परवानगीशिवाय संघात 31 जानेवारीपर्यंत बदल करता येतील. त्यानंतर, कोणत्याही बदलीसाठी आयसीसीची परवानगी आवश्यक असेल. रॉब वॉल्टरनं काइल जेमीसनबद्दल म्हटलं की, "काइल आधीच भारतात आमच्यासोबत आहे हे आमच्यासाठी खूप मोठा दिलासा आहे. तो आमच्या वेगवान गोलंदाजीच्या आक्रमणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे आणि या दौऱ्यात त्याने चांगली सुरुवात केली आहे. तो एक मेहनती खेळाडू आहे आणि त्याचा अनुभव विश्वचषकात आमच्यासाठी खूप उपयुक्त ठरेल."

जेमींसनची कामगिरी कशी : काइल जेमीसन अलीकडेच पाठीच्या दुखापतीतून परतला आहे. या महिन्यात, जेमीसननं भारताविरुद्धच्या पहिल्या वनडे सामन्यात 41 धावांत 4 बळी घेत कारकिर्दीतील सर्वोत्तम कामगिरी केली. न्यूझीलंड क्रिकेट बोर्डानं आधीच जाहीर केलं आहे की मॅट हेन्री आणि लॉकी फर्ग्युसन टी-20 विश्वचषकादरम्यान वयक्तिक रजा घेऊ शकतात. याव्यतिरिक्त, न्यूझीलंड संघ स्पर्धेपूर्वी संघात आणखी एक प्रवासी राखीव खेळाडू जोडेल. कीवी संघ 8 फेब्रुवारी रोजी चेन्नईमध्ये अफगाणिस्तानविरुद्ध टी-20 विश्वचषक मोहिमेची सुरुवात करेल. त्याआधी 6 फेब्रुवारी रोजी मुंबईत अमेरिकेविरुद्ध सराव सामना खेळेल.

टी-20 विश्वचषकासाठी न्यूझीलंडचा सुधारित संघ : मिचेल सँटनर (कर्णधार), फिन अॅलन, मायकेल ब्रेसवेल, मार्क चॅपमन, डेव्हॉन कॉनवे, जेकब डफी, लॉकी फर्ग्युसन, मॅट हेन्री, डॅरिल मिचेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम सेफर्ट, ईश सोधी आणि काइल जेमिसन.

