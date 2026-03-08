ETV Bharat / sports

T20 विश्वचषकात टीम इंडिया कसा राहिला टीम इंडियाचा प्रवास? आता नजर विश्वविजयावर

सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघानं अपेक्षेप्रमाणे 2026 च्या टी-20 विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं आहे.

Team India Road To Final
भारतीय क्रिकेट संघ (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 8, 2026 at 8:14 AM IST

3 Min Read
अहमदाबाद Team India Road To Final : 2026 चा टी-20 विश्वचषक सुरु होण्यापूर्वी, गतविजेत्या भारतीय क्रिकेट संघाला प्रबळ दावेदार मानलं जात होतं. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली, टीम इंडियानं सर्वांच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या आणि 8 मार्च रोजी अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणाऱ्या अंतिम फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं. या स्पर्धेत टीम इंडियाचा प्रवास काहीसा अडखळत राहिला असला तरी, एकेकाळी सेमीफायनलमध्ये स्थान निश्चित नसतानाही, भारतीय संघाच्या कामगिरीनं सर्व अटकळांना पूर्णविराम दिला नाही तर जेतेपदाच्या सामन्यातही स्थान निश्चित केलं.

Team India Road To Final
भारत विरुद्ध अमेरिका सामना (IANS Photo)

अमेरिकेविरुद्धच्या विजयानं स्पर्धेची सुरुवात, कर्णधार सूर्या चमकला :

भारतीय संघानं आयसीसी टी-20 विश्वचषक 2026 मध्ये अमेरिकेविरुद्धच्या गट अ सामन्यानं आपला प्रवास सुरु केला. या सामन्यात, टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवची फलंदाजीची कला दिसून आली, त्यानं शानदार नाबाद 84 धावा केल्या. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना टीम इंडियानं 20 षटकांत 9 गडी गमावून 161 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात लक्ष्याचा पाठलाग करताना, यूएसए संघ 20 षटकांत फक्त 132 धावा करु शकला, ज्यामुळं भारतानं सामना 29 धावांनी जिंकला.

Team India Road To Final
भारत विरुद्ध नामिबिया सामना (IANS Photo)

नामिबियाचा 93 धावांनी पराभव, हार्दिक पांड्याची अष्टपैलू कामगिरी :

टीम इंडियानं स्पर्धेतील आपला दुसरा सामना दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर नामिबियाविरुद्ध गट टप्प्यात खेळला. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना, भारतीय संघानं 20 षटकांत 9 गडी गमावून 209 धावा केल्या, हार्दिक पांड्यानं 28 चेंडूत 52 धावा केल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना, नामिबिया 18.2 षटकांत 116 धावांवर ऑलआउट झाला, ज्यामुळं टीम इंडियाला 93 धावांनी सामना जिंकण्यास मदत झाली. हार्दिक पांड्यानं गोलंदाजीतही दोन विकेट घेतल्या.

Team India Road To Final
भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना (IANS Photo)

पाकिस्तानचा पराभव, इशान किशनची महत्त्वाची खेळी :

स्पर्धा सुरु होण्यापूर्वीचा सर्वात उत्सुकतेचा सामना 15 फेब्रुवारी रोजी कोलंबोच्या आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात खेळला गेला. नाणेफेक गमावल्यानंतर, टीम इंडियानं प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि कोलंबोच्या संथ खेळपट्टीवर 20 षटकांत 7 गडी गमावून 175 धावा केल्या. भारतीय संघाकडून इशान किशननं शानदार 77 धावा केल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानचा संघ 18 षटकांत 114 धावांवरच गारद झाला. यासह, टीम इंडियानं 61 धावांनी सामनाच जिंकला नाही तर सुपर-8 मध्ये आपलं स्थानही निश्चित केलं.

Team India Road To Final
भारत विरुद्ध नेदरलँड्स सामना (IANS Photo)

ग्रुप स्टेजच्या शेवटच्या सामन्यात नेदरलँड्सचा 17 धावांनी पराभव :

भारतीय संघानं अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर नेदरलँड्सविरुद्ध गट स्टेजचा शेवटचा सामना खेळला. प्रथम फलंदाजी करताना टीम इंडियानं 20 षटकांत 6 गडी गमावून 193 धावा केल्या, ज्यामध्ये शिवम दुबेनं शानदार 66 धावा केल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना, नेदरलँड्स 20 षटकांत 7 गडी गमावून 176 धावा करु शकला, ज्यामुळं टीम इंडियानं 17 धावांनी सामना जिंकला.

Team India Road To Final
भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका सामना (IANS Photo)

पहिल्या सुपर-8 सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 76 धावांनी मोठा पराभव :

टीम इंडियानं सुपर-8 मध्ये आपला पहिला सामना दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला. या सामन्यात आफ्रिकन संघानं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि 20 षटकांत 7 गडी गमावून 187 धावा केल्या. हे लक्ष्य गाठल्यानंतर भारतीय चाहत्यांना सहज विजयाची अपेक्षा होती, परंतु टीम इंडियाची फलंदाजीची कामगिरी खूपच खराब होती, संघ 18.5 षटकांत 111 धावांवर आटोपला. या सामन्यात 76 धावांनी झालेल्या मोठ्या पराभवामुळं उपांत्य फेरी गाठणं कठीण झालं.

Team India Road To Final
भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे सामना (IANS Photo)

झिम्बाब्वेचा 72 धावांनी पराभव :

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सुपर-8 सामन्यात पराभव झाल्यानंतर, उपांत्य फेरी गाठण्यासाठी टीम इंडियाला उर्वरित दोन्ही सामने जिंकणं आवश्यक होतं. टीम इंडियानं झिम्बाब्वेविरुद्ध दुसरा सामना चेन्नईतील एमए चिदंबरम स्टेडियमवर खेळला. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना भारतानं 20 षटकांत 4 गडी गमावून 256 धावा केल्या, ज्यामध्ये अभिषेक शर्मानं 55 आणि हार्दिक पांड्यानं नाबाद 50 धावा केल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना झिम्बाब्वेला 20 षटकांत 6 गडी गमावून फक्त 184 धावा करता आल्या आणि टीम इंडियानं हा सामना 72 धावांनी जिंकला.

Team India Road To Final
भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज सामना (IANS Photo)

वेस्ट इंडिजवर 5 विकेटनं विजय :

भारतीय संघानं कोलकात्यातील ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर वेस्ट इंडिजविरुद्धचा शेवटचा सुपर-8 सामना खेळला, जो एक एकप्राकरे उपांत्यपूर्व फेरीचा सामना होता. प्रथम फलंदाजी करताना वेस्ट इंडिजनं 20 षटकांत 4 विकेट गमावून 195 धावा केल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना, संजू सॅमसननं फलंदाजीत महत्त्वाची भूमिका बजावली, त्यानं नाबाद 97 धावा करत भारताला 5 विकेटनं विजय मिळवून देत उपांत्य फेरीत स्थान निश्चित केलं.

Team India Road To Final
भारत विरुद्ध इंग्लंड सामना (IANS Photo)

उपांत्य फेरीत इंग्लंडशी चुरशीची लढत :

मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर उपांत्य फेरीत टीम इंडियाचा इंग्लंडशी सामना झाला. नाणेफेक गमावल्यानंतर आणि फलंदाजीला अनुकूल असलेल्या खेळपट्टीवर प्रथम फलंदाजी करताना, भारतीय संघानं उत्कृष्ट कामगिरी केली, ज्यामध्ये संजू सॅमसननं पुन्हा एकदा महत्त्वाची भूमिका बजावली. टीम इंडियानं 20 षटकांत 253 धावा केल्या, ज्यामध्ये संजू सॅमसननं 89 धावा केल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना इंग्लंडनंही दमदार फलंदाजी केली, परंतु त्यांना 20 षटकांत 246 धावा करता आल्या, ज्यामुळं टीम इंडियानं सामना 7 धावांनी जिंकला आणि अंतिम फेरीत प्रवेश केला.

