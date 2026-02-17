T20 World Cup 2026 : 12 वर्ष जुना जागतिक विक्रम ध्वस्त; 'युवराज सामरा'नं सर्वात कमी वयात झळकावलं शतक
T20 World Cup 2026 मध्ये कॅनडाच्या 19 वर्षीय युवराज सामरानं न्यूझीलंडविरुद्ध 58 चेंडूंत शतक झळकावून जागतिक विक्रम मोडलाय.
Published : February 17, 2026 at 3:31 PM IST
चेन्नई : T20 World Cup 2026 च्या 31व्या सामन्यात कॅनडाच्या 19 वर्षीय सलामीवीर युवराज सामरानं तुफानी शतक झळकावून क्रिकेट विश्वाला थक्क केलंय. न्यूझीलंडविरुद्ध चेन्नईतील एमए चिदंबरम स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात युवराजनं 12 वर्ष जुना जागतिक विक्रम ध्वस्त करत इतिहास रचलाय.
7 व्या षटकात ठोकला चौकार : टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करताना कॅनडानं शानदार सुरुवात केली. सलामीवीर युवराज सामरा आणि कर्णधार दिलप्रीत बाजवानं तुफानी फलंदाजी करत अवघ्या 6 षटकांत 50 धावा उभारल्या. त्यानंतर 13 षटकांत शतकी भागीदारी पूर्ण करून स्कोअरबोर्डवर 100 धावा केल्या. 17 व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर युवराजनं चौकार मारत आपलं वैयक्तिक शतक पूर्ण केलं.
टी20 विश्वचषकात नवा विक्रम : युवराज सामरानं अवघ्या 58 चेंडूंत शतक झळकावलंय. 65 चेंडूंत 11 चौकार आणि 6 षटकारांसह 110 धावांची खेळी करत त्यानं नाबाद राहून कॅनडाला 173/4 अशी मजबूत धावसंख्या उभारून दिली. टी20 विश्वचषकाच्या इतिहासात प्रथमच 20 वर्षांखालील फलंदाजानं शतक झळकावलंय. युवराज आता टी20 विश्वचषकात शतक करणारा सर्वात कमी वयाचा फलंदाज ठरला आहे.
कमी वयात शतक करणारा खेळाडू : त्यानं पाकिस्तानच्या अहमद शहजादचा 2014 मधील विक्रम मोडलाय. शहजादनं 22 वर्ष 127 दिवसांचा असताना बांगलादेशविरुद्ध शतक केलं होतं. युवराजनं मात्र अवघ्या 19 वर्ष 141 दिवसांत हा पराक्रम केला. इतकंच नव्हे, तर आयसीसी स्पर्धांमध्ये (एकदिवसीय आणि टी20 विश्वचषक) सर्वात कमी वयात शतक करणारा खेळाडू म्हणूनही युवराजनं आयरलंडच्या पॉल स्टर्लिंगचा विक्रम मोडलाय.
आयसीसी स्पर्धांमध्ये सर्वात कमी वयात शतक करणारे टॉप-5 खेळाडू
|क्रमांक
|वय
|खेळाडू
|संघ
|विरुद्ध संघ
|वर्ष
|1
|19वर्ष 141 दिवस
|युवराज सामरा
|कॅनडा
|न्यूझीलंड
|2026
|2
|20 वर्ष 196 दिवस
|पॉल स्टर्लिंग
|आयरलंड
|वेस्ट इंडीज
|2011
|3
|21 वर्ष 76 दिवस
|रिकी पाँटिंग
|ऑस्ट्रेलिया
|वेस्ट इंडीज
|1996
|4
|21 वर्ष 87 दिवस
|अविष्का फर्नांडो
|श्रीलंका
|वेस्ट इंडीज
|2019
|5
|21 वर्ष 165 दिवस
|शहरयार नफीस
|बांगलादेश
|झिम्बाब्वे
|2026
सुपर- 8 मध्ये प्रवेश : युवराज सामराचं हे शतक पुरुष टी20 विश्वचषकात असोसिएट राष्ट्राकडून आलेलं पहिलं शतक ठरलं. कर्णधार दिलप्रीत बाजवानं 36 धावांचं योगदान दिलं. न्यूझीलंडकडून मॅट हेन्री, जेकब डफी, काइल जेमीसन आणि जेम्स नीशम यांना प्रत्येकी एक विकेट मिळाली. तरीही न्यूझीलंडनं ग्लेन फिलिप्स आणि रचिन रविंद्राच्या अर्धशतकांच्या जोरावर 8 गडी राखून सामना जिंकला आणि सुपर- 8 मध्ये प्रवेश मिळवला. युवराज सामरा हे नाव भारतीय क्रिकेटप्रेमींना विशेष वाटतं कारण त्याचं नाव भारतीय दिग्गज युवराज सिंगच्या नावावरून ठेवलं आहे. कॅनडातील ब्रॅम्प्टन येथे जन्मलेल्या युवराजनं अल्पवयातच जागतिक क्रिकेटमध्ये आपली छाप पाडली आहे.
