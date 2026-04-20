IPL दरम्यान ख्रिस गेलनं खरेदी केला संघ; 'या' स्पर्धेत दिसणार मैदानात

Chris Gayle Buys A Team
ख्रिस गेल (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 20, 2026 at 5:07 PM IST

Chris Gayle Buys A Team : युरोपमध्ये क्रिकेटचा विस्तार करण्याच्या दिशेनं एक मोठं पाऊल टाकत, युरोपियन टी-20 प्रीमियर लीगनं (ETPL) आपल्या ग्लासगो फ्रँचायझीची घोषणा केली आहे. वेस्ट इंडिजचा दिग्गज खेळाडू ख्रिस गेल 'ग्लासगो मुगाफियन्स' या नवीन संघाचा सह-मालक म्हणून सामील झाला आहे, ज्यामुळं ही स्पर्धा आणखी आकर्षक बनली आहे. ETPL ही युरोपमधील पहिली ICC-मान्यताप्राप्त टी-20 फ्रँचायझी लीग आहे. लीगचा पहिला हंगाम 26 ऑगस्ट ते 20 सप्टेंबर २०२६ दरम्यान खेळला जाईल. ग्लासगो, ॲमस्टरडॅम, एडिनबर्ग, डब्लिन, बेलफास्ट आणि रॉटरडॅम येथील सहा संघ एकूण 33 सामन्यांमध्ये सहभागी होतील. तन्शा बत्रा या ग्लासगो संघाच्या, 'मुगाफियन्स'च्या, मालक आहेत, तर ख्रिस गेल सह-मालक आणि जागतिक ब्रँड ॲम्बेसेडर म्हणून काम पाहणार आहे.

युरोप बनेल जागतिक क्रिकेटचं नवीन केंद्र : या प्रसंगी ETPL चे सह-मालक आणि बॉलीवूड अभिनेता अभिषेक बच्चन म्हणाले, "या प्रवासात मुगाफियन्स ग्रुप आणि ख्रिस गेल यांचं स्वागत करताना आम्हाला आनंद होत आहे. युरोप हा क्रिकेटसाठी सर्वात रोमांचक प्रदेशांपैकी एक आहे, ज्यात प्रचंड क्षमता आहे." ईटीपीएलच्या माध्यमातून, आम्ही केवळ एक लीगच नाही, तर एक असं व्यासपीठ तयार करत आहोत जे प्रतिभेला वाव देईल आणि युरोपला जागतिक क्रिकेटचे नवीन केंद्र बनवेल.

ख्रिस गेल नव्या प्रवासासाठी उत्सुक : ख्रिस गेल म्हणाला की, ग्लासगो मुगाफियन्सच्या सह-मालकाची भूमिका स्वीकारणं हा त्याच्यासाठी एक नवीन आणि रोमांचक अध्याय आहे. ईटीपीएल आधीच जागतिक स्तरावर लक्ष वेधून घेत आहे, आणि जगभरातील फ्रँचायझी लीगमध्ये खेळल्यानंतर, त्याला खात्री आहे की हे काहीतरी खास ठरेल. युरोप हे क्रिकेटचं अंतिम क्षेत्र आहे, आणि ईटीपीएलमध्ये स्थानिक प्रतिभेला वाव देण्याची आणि भविष्यातील तारे घडवण्याची क्षमता आहे, जे या प्रदेशात खेळाला अधिक मजबूत करतील. तो या नव्या प्रवासाला सुरुवात करण्यासाठी उत्सुक आहे.

क्रिकेट बोर्डांसोबत भागीदारी : ईटीपीएलशी अनेक मोठी नावं जोडलेली आहेत. ॲमस्टरडॅम संघाला स्टीव्ह वॉ आणि जेमी ड्वायर यांचा पाठिंबा आहे, आणि मिचेल मार्श कर्णधार असेल. बेलफास्ट संघाची सह-मालकी ग्लेन मॅक्सवेल यांच्याकडे आहे. एडिनबर्ग संघाचं नेतृत्व काईल मिल्स आणि नॅथन मॅककुलम करत असून, मिचेल सँटनर कर्णधार आहे. ईटीपीएलचा विकास क्रिकेट आयर्लंड, क्रिकेट स्कॉटलंड आणि रॉयल डच क्रिकेट असोसिएशन यांच्या भागीदारीत केला जात आहे.

TAGGED:

T20 LEGEND CHRIS GAYLE
GLASGOW MUGAFIANS IN ETPL
WHAT IS ETPL
T20 LEGEND CHRIS GAYLE TEAM
CHRIS GAYLE BUYS A TEAM

