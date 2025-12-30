ETV Bharat / sports

आलो शरण तुला...! टी-20 विश्वचषकाआधी कर्णधार सूर्या पत्नीसह तिरुपती बालाजीच्या चरणी

क्रिकेटमधून विश्रांती घेत असताना सूर्य कुमार अनेकदा मंदिरांना भेट देतात, आता त्यांनी त्यांच्या पत्नीसोबत आंध्र प्रदेशातील तिरुपती बालाजी इथं पूजा केली.

Surya at Tirupati
टी-20 विश्वचषकाआधी कर्णधार सूर्या पत्नीसह तिरुपती बालाजीच्या चरणी (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 30, 2025 at 5:16 PM IST

तिरुपती Surya at Tirupati : भारताचा टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवनं मंगळवार, 30 डिसेंबर रोजी पहाटे तिरुपती येथील श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिराला भेट दिली. 7 फेब्रुवारीपासून सुरु होणाऱ्या टी-20 विश्वचषकाच्या काही आठवड्यांपूर्वी, सूर्यानं एकादशीच्या शुभ मुहूर्तावर, त्याची पत्नी देविशा यांच्यासोबत तिरुमला मंदिरात दर्शन घेतलं.

चाहत्यांनी काढल्या सेल्फी : मंदिराच्या परिसरात जाताना सूर्यकुमार मीडियाशी संवाद साधताना दिसला. त्यानं गुलाबी शेरवानी परिधान केली होती, तर देविशा पारंपारिक रेशमी साडी परिधान केली होती. चाहत्यांनी त्याला ओळखलं आणि सेल्फी घेण्याची विनंती करणाऱ्या काही चाहत्यांनाही त्यानं प्रतिसाद दिला. व्यस्त आंतरराष्ट्रीय वेळापत्रकानंतर सुट्टी घेतलेल्या 35 वर्षीय खेळाडूसाठी एक छोटासा ब्रेक होता.

जानेवारीत उतरणार मैदानात : भारताच्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या यशस्वी टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेनंतर तिरुमाला दर्शनाला आला, ज्यात सूर्यकुमारनं संघाला 19 डिसेंबर रोजी 3-1 असा विजय मिळवून दिला. विश्रांतीनंतर, भारतीय कर्णधार जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात पुन्हा मैदानात उतरणार आहे, सुरुवातीला तो विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये मुंबईसाठी काही सामने खेळेल आणि नंतर कीवींविरुद्ध मालिकेत खेळताना दिसेल.

पुन्हा वर्ल्ड कप जिंकण्याचं आव्हान : त्यानंतर सूर्यकुमार 21 जानेवारीपासून न्यूझीलंडविरुद्ध पाच सामन्यांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेत भारताचं नेतृत्व करेल. त्या मालिकेकडे आयसीसी विश्वचषक 2026 ची तयारी म्हणून पाहिलं जात आहे. भारत या जागतिक स्पर्धेचा गतविजेता आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत पुन्हा विश्वविजय मिळवण्याचा प्रयत्न करेल.

कर्णधार फॉर्ममध्ये नाही : त्याच्या उच्च दर्जानुसार, 2025 हे वर्ष सूर्यकुमार यादवच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील सर्वात कठीण वर्षांपैकी एक होतं. तो वर्षभर एकही अर्धशतक झळकावू शकला नाही. त्यानं 19 डावांमध्ये फक्त 218 धावा केल्या, सरासरी 13.62 आणि स्ट्राईक रेट 123.16. त्याची सर्वोच्च धावसंख्या 47 होती, जी आशिया कप दरम्यान आली. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या घरच्या मालिकेत त्याचा खराब फॉर्म कायम राहिला. भारताच्या मालिका विजयानंतरही, सूर्यकुमार यादवला चार डावांमध्ये फक्त 34 धावा करता आल्या, सरासरी 8.50 आणि स्ट्राईक रेट 103.03 होता.

संपादकांची शिफारस

