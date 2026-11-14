सूर्याचं वादळ! 285 च्या स्ट्राईक रेटनं फलंदाजी करत गोलंदाजांना धुतलं
भारतीय टी-20 क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार सूर्यकुमार यादवनं क्रिकेटच्या मैदानावर पुनरागमन केलं आहे.
Published : November 14, 2026 at 1:03 PM IST
कोलकाता Suryakumar Yadav 60 Runs 21 Balls : भारतीय टी-20 क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार सूर्यकुमार यादवनं क्रिकेटच्या मैदानावर पुनरागमन केलं आहे. आपल्या पुनरागमनाच्या सामन्यात सूर्यकुमार यादवनं चौकार आणि षटकारांचा पाऊस पाडत स्फोटक फलंदाजी केली. 200 हून अधिक स्ट्राइक रेटनं फलंदाजी करत सूर्यानं आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं आणि संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. आजपासून सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी सुरु झाली असून, पहिल्याच सामन्यात मुंबईकडून सूर्यानं उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे.
हैदराबादनं प्रथम फलंदाजी करत केल्या 172 धावा : सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी सुरु झाली आहे. यातील पहिला सामना हैदराबाद आणि मुंबई यांच्यात खेळला गेला. प्रथम फलंदाजी करताना हैदराबादनं 20 षटकांत आपल्या सर्व विकेट गमावल्या आणि 172 धावा केल्या. मात्र, हैदराबादचा एकही फलंदाज 50 धावांचा टप्पा ओलांडू शकला नाही. त्यानंतर मुंबईसमोर 173 धावांचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं.
Picked 🆙 and dispatched 💥 Suryakumar Yadav 🤝 Ishan Kishan Updates ▶️ https://t.co/Thau28CPuZ #TeamIndia | #INDvNZ | @IDFCFIRSTBank https://t.co/6sAG7yd5Iu— BCCI (@BCCI) January 31, 2026
मुंबईनं केल्या वेगानं धावा : 174 धावांचा पाठलाग करताना मुंबईकडून अंगकृष रघुवंशीनं अवघ्या 13 चेंडूंमध्ये तीन चौकार आणि दोन षटकारांसह 27 धावा केल्या. हार्दिक तोमरनं दोन चौकारांसह 16 चेंडूंमध्ये 22 धावा केल्या. तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला येऊन त्यानं सहा चौकार आणि तीन षटकारांसह 24 चेंडूंमध्ये वेगवान 51 धावा केल्या. संघाचा कर्णधार असलेला सूर्यकुमार यादव चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला. फलंदाजीला येताच त्यानं आक्रमक फलंदाजी सुरु केली.
सूर्यानं अवघ्या 21 चेंडूंमध्ये ठोकल्या 60 धावा : सूर्यकुमार यादवनं आपल्या खेळीत सहा चौकार आणि पाच षटकारांसह अवघ्या 21 चेंडूंमध्ये 60 धावा केल्या. सूर्यानं 285.71 च्या स्ट्राईक रेटनं फलंदाजी केली. शिवम दुबेनंही दोन षटकारांसह अवघ्या 5 चेंडूंमध्ये 13 धावा केल्या. मुंबईनं अवघ्या 13.1 षटकांत 174 धावा करुन सामना जिंकला. सूर्या बऱ्याच काळापासून क्रिकेटपासून दूर होता, पण आता त्यानं पुनरागमन केलं आहे. आगामी सामन्यांमध्ये तो कशी फलंदाजी करतो याकडे सर्वांचं लक्ष असेल. पुढील वर्षी आयपीएलदेखील होणार असल्यानं, सूर्याची धावसंख्या मुंबईसाठी फायदेशीर ठरु शकते.
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