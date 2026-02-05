ETV Bharat / sports

टी-20 विश्वचषकातील IND vs PAK सामन्यावर सूर्याची प्रतिक्रिया म्हणाला, "आमची फ्लाइट..."

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील टी-20 विश्वचषक सामन्यावर पाकिस्तानी संघानं बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावर सूर्यकुमार यादवनं एक विधान केलं आहे.

Suryakumar Yadav
टी-20 विश्वचषकातील IND vs PAK सामन्यावर सूर्याची प्रतिक्रिया म्हणाला (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 5, 2026 at 4:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई Suryakumar Yadav : 7 फेब्रुवारी रोजी टी-20 विश्वचषक 2026 सुरु होणार आहे आणि यावेळी ही स्पर्धा भारत आणि श्रीलंका संयुक्तपणे आयोजित करत आहेत. यापूर्वी 5 फेब्रुवारी रोजी कर्णधारांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती, ज्यामध्ये टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव देखील उपस्थित होता. यावेळी त्याला 15 फेब्रुवारी रोजी कोलंबो इथं होणाऱ्या पाकिस्तानविरुद्धच्या गट सामन्याबद्दल विचारण्यात आलं. त्यावर त्यानं एका वाक्यात उत्तर दिलं आहे.

काय म्हणाला सूर्या : पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्याबद्दल भारतीय संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव म्हणाला, "आम्ही कोलंबोला जात आहोत आणि आमच्या विमानांचं बुकिंग झालं आहे. त्यांच्या निर्णयावर आमचं नियंत्रण नाही. आम्हाला सांगण्यात आलं आहे की आम्ही 15 फेब्रुवारी रोजी सामना खेळू. आम्ही आशिया कपमध्ये खेळलो आणि जर सामना झाला तर आम्ही 15 तारखेलाही खेळू." स्पर्धेपूर्वीच्या पत्रकार परिषदेत सूर्याने टीम इंडियाच्या उत्कृष्ट फॉर्मबद्दल बोलताना म्हटलं की, "आम्ही ड्रेसिंग रुमचं वातावरण हलकं ठेवण्याचा प्रयत्न करतो, वैयक्तिक कामगिरीपेक्षा संघाच्या गरजांवर लक्ष केंद्रित करतो. तुम्ही पाहिलं असेल की इशान किशननं 90 धावा ओलांडल्या होत्या आणि षटकार मारुन त्यानं 100 धावा केल्या होत्या. मैदानावरील दोन्ही खेळाडूंना त्यांना योग्य वाटेल तसं खेळण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य दिलं जातं."

बीसीसीआयनंही दिलं निवेदन : भारताविरुद्धच्या टी-20 विश्वचषक 2026 च्या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याच्या पाकिस्तानी संघाच्या निर्णयाबाबत बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनीही एक निवेदन जारी केलं आहे. त्यात म्हटलं आहे की, "या विषयावर आमचं काहीही म्हणणं नाही. आयसीसीला या विषयावर निर्णय घ्यावा लागेल आणि आम्ही ते जे काही म्हणतील त्यानुसार पुढं जाऊ."

पाकिस्तान सरकारचे त्यांच्या संघाला आदेश : पाकिस्तानचा संघ टी-20 विश्वचषक 2026 च्या टीम इंडियाविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याच्या त्यांच्या सरकारच्या निर्णयाला दोष देत आहे. या प्रकरणाबाबत पीसीबीनं अद्याप कोणतंही अधिकृत निवेदन जारी केलेलं नाही. जर पाकिस्तान संघानं या सामन्यावर बहिष्कार टाकला तर त्यांना आयसीसीकडून मोठा दंडही भरावा लागेल. हे लक्षात घ्यावे की पाकिस्तान संघ या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी श्रीलंकेत आला आहे, जिथं ते त्यांचे सर्व गट सामने कोलंबोमध्ये खेळतील.

हेही वाचा :

  1. टीम इंडियाच्या 'मिशन टी-20' पूर्वी गौतम गंभीर श्रीसिद्धिविनायकच्या चरणी नतमस्तक, संघाच्या विजयासाठी केली प्रार्थना; पाहा व्हिडिओ
  2. पाकिस्तान खेळणार नसतानाही भारतीय कर्णधार सूर्या नाणेफेकीसाठी मैदानात जाणार? काय आहे ICC चा नियम?
  3. धक्कादायक...! क्रिकेट खेळताना वाद झाला अन् मैदानातच केली तरुणाची हत्या

TAGGED:

SURYAKUMAR YADAV
IND VS PAK T20 WORLD CUP 2026
FLIGHTS ARE BOOKED
SURYAKUMAR YADAV REACTION
SURYAKUMAR YADAV

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.