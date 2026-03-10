सूर्यकुमार यादव याचं मुंबईत जंगी स्वागत; राहुल शेवाळेंकडून पुष्पगुच्छ आणि शाल, श्रीफळ देऊन अभिनंदन
देवनार येथील गोदरेज निवासी संकुलात सूर्यानं नुकत्याच घेतलेल्या आलिशान निवासस्थानी स्थानिकांच्या उपस्थितीत माजी शिवसेना खासदार राहुल शेवाळे यांच्या उपस्थितीत हा स्वागत समारंभ पार पडला.
मुंबई : आयसीसी टी-20 विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात न्यूझीलंड संघावर मात करून सलग दुसऱ्या जगज्जेतेपदावर नाव कोरणाऱ्या भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवचं मंगळवारी मुंबईत जंगी स्वागत करण्यात आलंय. देवनार येथील गोदरेज निवासी संकुलात सूर्यानं नुकतंच घेतलेल्या आलिशान निवासस्थानी स्थानिकांच्या उपस्थितीबरोबरच माजी शिवसेना खासदार राहुल शेवाळे यांच्या उपस्थितीत हा स्वागत समारंभ पार पडला.
भारतीय कर्णधाराचं मुंबईत जोरदार स्वागत - विश्वविजयानंतर मुंबईत मंगळवारी दुपारी परतलेल्या सूर्यकुमार यादवचं राहुल शेवाळे आणि इतर सोसायटी सदस्यांच्या वतीनं ढोलताशांच्या गजरात जंगी स्वागत करण्यात आलंय. सूर्याच्या नेतृत्वात भारतीय संघानं केलेल्या देदीप्यमान कामगिरीबाबत त्याचं पुष्पगुच्छ आणि शाल आणि श्रीफळ देऊन गौरव करत त्याला शुभेच्छा दिल्या. यावेळी सोसायटीच्या वतीनं सूर्याचं औक्षणही करण्यात आलं. या स्वागतासाठी सोसयटीतील सदस्यांसह आसपासच्या परिसरातील नागरिक आणि स्थानिक शिवसेना पदाधिकारीही उपस्थित होते.
आम्हाला सूर्याचा अभिमान - राहुल शेवाळे - भारतीय संघाने क्रिकेटच्या टी 20 विश्वचषकावर आपले नाव कोरलंय, तो क्षण प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानाचा आणि आनंदाचा क्षण होता. या जगज्जेत्या संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव आपल्या घरी परतला. त्यावेळी आमच्या सोसायटी पदाधिकाऱ्यांच्या आणि शिवसैनिकांच्या वतीने त्यांचे स्वागत करणे, हा आमच्यासाठी भाग्याचा क्षण आहे. टीम इंडियाला पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा, अशी प्रतिक्रिया राहुल शेवाळेंनी ई टीव्ही भारतशी बोलताना दिली.
अहमदाबादमध्ये टीम इंडियानं रचला इतिहास - भारतानं सलग दुसऱ्यांदा टी 20 क्रिकेटच्या जगात आपला दबदबा सिद्ध केलाय. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने टी-20 वर्ल्ड कप 2026 चे लागोपाठ दुसरं विजेतेपद पटकावलं. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झालेल्या अंतिम सामन्यात भारताने न्यूझीलंडचा तब्बल 96 धावांनी पराभव करत हे जेतेपद आपल्या नावावर केलंय. या विजयावर प्रतिक्रिया देताना सूर्यानं सांगितलं की, आम्हाला माहीत होतं की गेल्या दोन वर्षांत आम्ही सातत्याने चांगला क्रिकेट खेळत होतो. सगळं योग्य दिशेने चाललं होतं. साल 2024 च्या टी-20 वर्ल्ड कपमध्ये ज्या चांगल्या सवयी आम्ही लावल्या होत्या, त्याच पुढेही कायम ठेवायच्या होत्या. मी टीमला नेहमी सांगत होतो की वर्ल्ड कप जिंकण्याची भावना काय असते, द्विपक्षीय मालिकांमध्ये आपण कसं खेळायचं, आणि त्या विजयाची चव पुढेही कशी कायम ठेवायची. संघातील प्रत्येकानं ती गोष्ट मनापासून स्वीकारली आणि त्यावर टीमनं उत्तम प्रतिसाद दिला.
