ETV Bharat / sports

63 धावांच्या खेळीत सूर्यानं केला वर्ल्ड रेकॉर्ड; UAE च्या खेळाडूचा विक्रम इतिहासजमा

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात खेळल्या गेलेल्या 5 सामन्यांच्या टी-20 मालिकेत, टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव फलंदाजीत जबरदस्त फॉर्ममध्ये दिसला, त्यानं शेवटच्या सामन्यात मोठा विक्रम केला.

Suryakumar Yadav
सूर्यकुमार यादव (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 1, 2026 at 9:39 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

तिरुवनंतपुरम Suryakumar Yadav : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकापूर्वी, भारतीय क्रिकेट संघानं न्यूझीलंडविरुद्ध पाच सामन्यांची टी-20 मालिका 4-1 अशी जिंकून आपल्या तयारीची एक ज्वलंत चाचणी घेतली आहे. या मेगा इव्हेंटपूर्वी काही खेळाडूंच्या कामगिरीमुळं ही मालिका टीम इंडियासाठी महत्त्वाची होती, ज्यात कर्णधार सूर्यकुमार यादवचा समावेश होता. या पाच सामन्यांच्या मालिकेतील सूर्यकुमार यादवच्या फलंदाजीतील कौशल्यानं टी-20 विश्वचषकापूर्वी इतर सर्व संघांसाठी धोक्याची घंटा वाजवली आहे. न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी-20 मालिकेत सूर्यानं 200 पेक्षा जास्त धावा केल्या. तिरुवनंतपुरममध्ये खेळल्या गेलेल्या अंतिम सामन्यात त्याच्या 63 धावांच्या खेळीनं टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये एक मोठा विश्वविक्रम केला.

सूर्यानं सर्वात कमी चेंडूत पूर्ण केल्या 3000 धावा : गेल्या वर्षभरापासून त्याच्या फॉर्मशी झुंजत असलेला भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादव न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी-20 मालिकेत पुन्हा एकदा त्याच्या लयीत आला. सूर्यानं गेल्या सामन्यात 63 धावांच्या खेळीदरम्यान टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये 3000 धावा पूर्ण केल्या. यासह, सूर्यकुमार यादव हा जागतिक क्रिकेटमधील सर्वात जलद खेळाडू ठरला ज्यानं कमीत कमी चेंडूंमध्ये हा टप्पा गाठला. सूर्यकुमार यादवनं फक्त 1822 चेंडूंमध्ये टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये 3000 धावा पूर्ण केल्या. यापूर्वी हा विक्रम यूएईच्या मोहम्मद वसीमच्या नावावर होता, ज्यानं 1947 चेंडूंमध्ये टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये 3000 धावा पूर्ण केल्या होत्या.

आंतरराष्ट्रीय टी-20 सामन्यांमध्ये सर्वात कमी चेंडूंमध्ये 3000 धावा पूर्ण करणारे खेळाडू :

  • सूर्यकुमार यादव (भारत) - 1822 चेंडू
  • मुहम्मद वसीम (यूएई) - 1947 चेंडू
  • जोस बटलर (इंग्लंड) - 2068 चेंडू
  • आरोन फिंच (ऑस्ट्रेलिया) - 2077 चेंडू
  • डेव्हिड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) - 2113 चेंडू
  • रोहित शर्मा (भारत) - 2149 चेंडू
  • विराट कोहली (भारत) - 2169 चेंडू

सूर्यानं मालिकेत 80 च्या सरासरीनं काढल्या धावा : न्यूझीलंडविरुद्धच्या या पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेत, सूर्यकुमार यादवला पाचही डावांमध्ये फलंदाजी करण्याची संधी मिळाली, त्यानं 80.67 च्या सरासरीनं एकूण 242 धावा केल्या. या काळात, त्यानं तीन अर्धशतकं झळकावली आणि दोनदा नाबाद राहिला. जर आपण सूर्यकुमार यादवच्या स्ट्राईक रेटबद्दल बोललो तर, या मालिकेत तो 200 च्या आसपास असल्याचे दिसून आलं. त्याच्या या कामगिरीसाठी त्याला प्लेअर ऑफ द सीरिजचा पुरस्कारही देण्यात आला.

हेही वाचा :

  1. इशान किशनच्या वादळी शतकानंतर, अर्शदीपचा 'पंजा'; टीम इंडियाकडून कीवींचा दारुण पराभव

TAGGED:

SURYAKUMAR YADAV
3000 T20I RUNS IN JUST 1822 BALLS
SURYAKUMAR NEW WORLD RECORD
INDIA VS NEW ZEALAND SERIES
SURYAKUMAR YADAV

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.