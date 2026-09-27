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ब्लॉकबस्टर संडे! दीड तासात सुरु होणार तीन ODI सामने; टॉप-6 संघ उतरणार मैदानात

रविवार, 27 सप्टेंबर हा क्रिकेट चाहत्यांसाठी एक रोमांचक दिवस असणार आहे. या दिवशी जगातील सहा आघाडीचे संघ वनडे क्रिकेटमध्ये मैदानात उतरतील.

Three ODI Matches Today
दीड तासात सुरु होणार तीन ODI सामने (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2026 at 10:46 AM IST

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मुंबई Three ODI Matches Today : रविवार, 27 सप्टेंबर हा क्रिकेट चाहत्यांसाठी एक रोमांचक दिवस असणार आहे. या दिवशी जगातील सहा आघाडीचे संघ वनडे क्रिकेटमध्ये मैदानात उतरतील. याचा अर्थ क्रिकेटप्रेमींना दुपारपासून संध्याकाळपर्यंत सलग तीन वनडे सामने पाहायला मिळतील. दुपारी 1:30 वाजता दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील सामन्यानं वनडे क्रिकेटला सुरुवात होईल. याच्या तीस मिनिटांनंतर, भारत आणि वेस्ट इंडिज पहिल्या वनडे सामन्यात दुपारी 2 वाजता मैदानात उतरतील. तर त्यानंतर दुपारी 3 वाजता इंग्लंड आणि श्रीलंका यांच्यात मालिकेतील तिसरा आणि निर्णायक सामना होईल.

दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया सामना : दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघ तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात आमनेसामने येतील. हा सामना जोहान्सबर्गमधील द वॉन्डरर्स स्टेडियमवर होणार असून भारतीय वेळेनुसार दुपारी 1:30 वाजता सामन्याला सुरुवात होईल. मालिकेतील पहिला सामना दक्षिण आफ्रिकेनं 67 धावांनी जिंकत मालिकेत आघाडी घेतली होती. आता आजचा सामना दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा असून यजमान दक्षिण आफ्रिका सामना जिंकत मालिका जिंकण्याचा प्रयत्न करेल तर पाहुणा ऑस्ट्रेलिया संघ हा सामना जिंकत मालिकेत बरोबरी साधण्याचा प्रयत्न करेल. परिणामी हा सामना अटीतटीचा होण्याची शक्यता आहे.

भारत वेस्ट इंडिज पहिला वनडे सामना : दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील सामन्यानंतर, भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील तीन वनडे सामन्यांच्या मालिकेतील पहिला सामना तिरुवनंतपुरम येथील ग्रीनफील्ड आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळला जाईल. हा सामना दुपारी 2 वाजता सुरु होणार असून याची नाणेफेक 01:30 वाजता होईल. या सामन्याद्वारे भारतीय संघ 2027 च्या वनडे विश्वचषकाच्या तयारीला सुरुवात करेल तसंच या सामन्यात रोहित-विराट पुन्हा एकदा मैदानात उतरताना दिसणार आहेत. त्यामुळं या सामन्याबद्दल चाहत्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्साह आहे.

इंग्लंड श्रीलंका निर्णायक सामना : दिवसातील तिसरा आणि शेवटचा वनडे सामना इंग्लंड आणि श्रीलंका क्रिकेट संघात खेळला जाईल. तीन सामन्यांच्या मालिकेतील तिसरा आणि निर्णायक सामना लंडन येथील केनिंग्टन ओव्हलवर खेळवण्यात येईल. हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 3:00 वाजता सुरु होईल. या मालिकेतील पहिल्या सामन्यात यजमान इंग्लंडनं 89 धावांनी विजय मिळवत 1-0 नं आघाडी घेतली होती. मात्र श्रीलंकेनं दुसऱ्या सामन्यात दमदार खेळ करत 16 धावांनी विजय मिळवला आणि मालिकेत 1-1 अशी बरोबरी केली. आता आजच्या निर्णायक तिसऱ्या सामन्यात दोन्ही संघ सामना जिंकत मालिका जिंकण्याचा प्रयत्न करतील.

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TAGGED:

3 ODI MATCHES TODAY 6 TEAMS
आजच्या दिवसातील 3 वनडे सामने
भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज वनडे मॅच
दक्षिण आफ्रिका ऑस्ट्रेलिया वनडे मॅच
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