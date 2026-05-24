Super Chess Classic: प्रज्ञानंदचा अनिश गिरीसोबत सामना ड्रॉ; व्हिन्सेंट केमरनं पटकावलं विजेतेपद
जर्मनीच्या युवा ग्रँडमास्टर व्हिन्सेंट केमरनं शानदार कामगिरी करत सुपर चेस क्लासिक बुद्धिबळ स्पर्धा जिंकली.
Published : May 24, 2026 at 2:47 PM IST
Super Chess Classic : जर्मनीच्या युवा ग्रँडमास्टर व्हिन्सेंट केमरनं शानदार कामगिरी करत सुपर चेस क्लासिक बुद्धिबळ स्पर्धा जिंकली. केमरनं अंतिम फेरीत नेदरलँड्सच्या जॉर्डन व्हॅन फोरेस्टचा पराभव करुन ही स्पर्धा जिंकली. दरम्यान, भारताचा स्टार ग्रँडमास्टर आर. प्रज्ञानंदनं आपल्या अंतिम सामन्यात नेदरलँड्सच्या अनिश गिरीविरुद्ध सहज बरोबरी साधली.
Vincent Keymer Wins Super Chess Classic Romania in Breakthrough Grand Chess Tour Debut.— Grand Chess Tour (@GrandChessTour) May 24, 2026
केमरचा फॉर्म उत्कृष्ट : अंतिम फेरीपूर्वी, केमर आणि अमेरिकेचा फॅबियानो कारुआना संयुक्तपणे आघाडीवर होते. मात्र, केमरनं निर्णायक सामना जिंकून विजेतेपद पटकावलं. केमरनं संपूर्ण स्पर्धेत एकूण सहा गुण मिळवले. त्यानं चार सामने जिंकले, चार बरोबरीत सोडवले आणि केवळ एक सामना गमावला. त्याचा एकमेव पराभव उझबेकिस्तानच्या जे. सिंदारोव्हविरुद्ध झाला. चॅम्पियन बनल्यानंतर केमरला 1,00,000 अमेरिकन डॉलर्सची बक्षीस रक्कम मिळाली. यामुळं या वर्षीच्या ग्रँड चेस टूर फायनल्ससाठीही त्याची स्थिती मजबूत झाली आहे.
प्रज्ञानानंद आणि गिरी यांच्यातील सामना : प्रज्ञानानंद आणि गिरी यांच्यातील सामना निमझो-इंडियन डिफेन्सच्या कॅपाब्लँका व्हेरिएशनमध्ये खेळला गेला. सुरुवातीच्या चालींपासूनच परिस्थिती बरोबरीची होती आणि अनेक चालींनंतर, 31 चालींमध्ये सामना बरोबरीत सुटला. अंतिम फेरीत गिरी काहीसा निराश दिसला आणि पांढऱ्या सोंगट्यांनी खेळत असूनही, त्यानं अधिक आक्रमक रणनीतीचा अवलंब केला नाही.
The Champion of Grand Chess Tour Super Chess Classic 2026 - Vincent Keymer! Vincent takes home 100,000 dollars + 31,000 dollars of Bonuses, 13 Grand Chess Tour points, and 7.8 elo Rating - he is World no. 6 in the live ratings now!— ChessBase India (@ChessbaseIndia) May 23, 2026
कारुआना दुसऱ्या स्थानी : कारुआनानं फ्रान्सच्या मॅक्सिम वाशियर-लाग्रेव्हसोबत सामना बरोबरीत सोडवला आणि 5.5 गुणांसह दुसरं स्थान पटकावलं. अंतिम फेरीत वेस्ली सो आणि अमेरिकेचा सिंदारोव्ह यांच्यातही सामना बरोबरीत सुटला. दोन्ही खेळाडू प्रत्येकी 5 गुणांसह तिसऱ्या स्थानी बरोबरीत राहिले. प्रज्ञानानंद, गिरी, व्हॅन फोरिस्ट, वाशियर-लाग्रेव्ह आणि रोमानियाचा बोगदान डॅनियल डीक हे 4.5 गुणांसह दुसऱ्या स्थानी बरोबरीत राहिले. फ्रान्सचा अलीरेझा फिरौजा पाचव्या फेरीनंतर स्पर्धेतून बाहेर पडल्यानं तो शेवटच्या स्थानी राहिला.
