ETV Bharat / sports

8 संघ, 9 दिवस, 12 सामने; टी-20 विश्वचषकात रंगणार सुपर-8 चा थरार

2026 च्या टी-20 विश्वचषकात गट फेरीत 40 सामने होतील. 35व्या सामन्यानंतर सर्व आठ सुपर-8 संघांची निवड करण्यात आली.

super 8 round
टी-20 विश्वचषकात रंगणार सुपर-8 चा थरार (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 18, 2026 at 7:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई Super-8 Round : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकात गट फेरीत 40 सामने होतील. 35व्या सामन्यानंतर सर्व आठ सुपर-8 संघांची निवड करण्यात आली. पाकिस्ताननं नामिबियाला हरवून सुपर-8 फेरीत आठव्या संघाचं स्थान निश्चित केलं. त्याआधी भारत, न्यूझीलंड, इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज, झिम्बाब्वे आणि श्रीलंका यांनी आधीच सुपर-8 टप्प्यात प्रवेश केला होता. सुपर-8 सामने 21 फेब्रुवारीपासून सुरु होतील.

सुपर-8 मध्ये प्रत्येकी चार संघांचे दोन गट : सुपर-8 संघांना दोन गटात विभागण्यात आलं आहे. पहिल्या गटात भारत, दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वे यांचा समावेश आहे. दुसऱ्या गटात पाकिस्तान, न्यूझीलंड, इंग्लंड आणि श्रीलंका यांचा समावेश आहे. पहिल्या गटातील संघ त्यांचे सामने भारतात खेळतील, तर दुसऱ्या गटातील संघ त्यांचे सामने श्रीलंकेत खेळतील. पहिला सुपर-8 सामना न्यूझीलंड आणि पाकिस्तान यांच्यात 21 फेब्रुवारी रोजी कोलंबो येथील आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर खेळला जाईल. तर भारतीय संघ 22 फेब्रुवारी रोजी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिला सामना खेळेल.

  • सुपर-8 गट 1 : भारत, दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वे
  • सुपर-8 गट 2 : पाकिस्तान, न्यूझीलंड, इंग्लंड आणि श्रीलंका

टी-20 विश्वचषक 2026 सुपर-8 वेळापत्रक :

दिनांक सामना ठिकाण वेळ (IST)
21 फेब्रुवारीन्यूझीलंड vs पाकिस्तानआर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो7:00 PM
22 फेब्रुवारीइंग्लंड vs श्रीलंकापल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम, पल्लेकेले3:00 PM
22 फेब्रुवारीभारत vs दक्षिण आफ्रीकानरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद7:00 PM
23 फेब्रुवारीझिम्बाब्वे vs वेस्ट इंडीजवानखेडे स्टेडियम, मुंबई7:00 PM
24 फेब्रुवारीइंग्लंड vs पाकिस्तानपल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम, पल्लेकेले7:00 PM
25 फेब्रुवारीन्यूझीलंड vs श्रीलंकाआर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो7:00 PM
26 फेब्रुवारीवेस्ट इंडीज vs दक्षिण आफ्रीकानरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद3:00 PM
26 फेब्रुवारीभारत vs झिम्बाब्वेएम.ए. चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई7:00 PM
27 फेब्रुवारीइंग्लंड vs न्यूझीलंडआर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो7:00 PM
28 फेब्रुवारीपाकिस्तान vs श्रीलंकापल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम, पल्लेकेले7:00 PM
1 मार्चझिम्बाब्वे vs दक्षिण आफ्रीकाअरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली3:00 PM
1 मार्चभारत vs वेस्ट इंडीजईडन गार्डन्स, कोलकाता7:00 PM

हेही वाचा :

  1. पाकिस्तानची सुपर-8 मध्ये धडक; नामिबियाचा 102 धावांनी पराभव
  2. पाकिस्तानी संघातील खेळाडूंना सामन्यापूर्वी चक्क धुवावी लागली भांडी; खुद्द कर्णधारानं केला धक्कादायक खुलासा
  3. दक्षिण आफ्रिकेचा विजयी 'चौकार'; युएईच्या एकहाती पराभवासह आफ्रिका स्पर्धेत अपराजित

TAGGED:

SUPER 8 ROUND SCHEDULE
SUPER 8 ROUND SCHEDULE ALL
DATEWISE TIMETABLE OF SUPER 8
SUPER 8 MATCHES
SUPER 8 ROUND

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.