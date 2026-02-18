8 संघ, 9 दिवस, 12 सामने; टी-20 विश्वचषकात रंगणार सुपर-8 चा थरार
2026 च्या टी-20 विश्वचषकात गट फेरीत 40 सामने होतील. 35व्या सामन्यानंतर सर्व आठ सुपर-8 संघांची निवड करण्यात आली.
Published : February 18, 2026 at 7:35 PM IST
मुंबई Super-8 Round : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकात गट फेरीत 40 सामने होतील. 35व्या सामन्यानंतर सर्व आठ सुपर-8 संघांची निवड करण्यात आली. पाकिस्ताननं नामिबियाला हरवून सुपर-8 फेरीत आठव्या संघाचं स्थान निश्चित केलं. त्याआधी भारत, न्यूझीलंड, इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज, झिम्बाब्वे आणि श्रीलंका यांनी आधीच सुपर-8 टप्प्यात प्रवेश केला होता. सुपर-8 सामने 21 फेब्रुवारीपासून सुरु होतील.
The eight teams have checked in for the #T20WorldCup Super 8 stage ✅— ICC (@ICC) February 18, 2026
‘Created with Nano Banana on Google Gemini’ pic.twitter.com/RMKjzFBikP
सुपर-8 मध्ये प्रत्येकी चार संघांचे दोन गट : सुपर-8 संघांना दोन गटात विभागण्यात आलं आहे. पहिल्या गटात भारत, दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वे यांचा समावेश आहे. दुसऱ्या गटात पाकिस्तान, न्यूझीलंड, इंग्लंड आणि श्रीलंका यांचा समावेश आहे. पहिल्या गटातील संघ त्यांचे सामने भारतात खेळतील, तर दुसऱ्या गटातील संघ त्यांचे सामने श्रीलंकेत खेळतील. पहिला सुपर-8 सामना न्यूझीलंड आणि पाकिस्तान यांच्यात 21 फेब्रुवारी रोजी कोलंबो येथील आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर खेळला जाईल. तर भारतीय संघ 22 फेब्रुवारी रोजी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिला सामना खेळेल.
- सुपर-8 गट 1 : भारत, दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वे
- सुपर-8 गट 2 : पाकिस्तान, न्यूझीलंड, इंग्लंड आणि श्रीलंका
...and then there were SUPER 8 😍🤳— Star Sports (@StarSportsIndia) February 18, 2026
Which four teams will make it to the semi-finals? 🤔
ICC Men's #T20WorldCup 2026 👉 SUPER 8 STAGE starts SAT, 21st FEB pic.twitter.com/CzT7Wbrqil
टी-20 विश्वचषक 2026 सुपर-8 वेळापत्रक :
|दिनांक
|सामना
|ठिकाण
|वेळ (IST)
|21 फेब्रुवारी
|न्यूझीलंड vs पाकिस्तान
|आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो
|7:00 PM
|22 फेब्रुवारी
|इंग्लंड vs श्रीलंका
|पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम, पल्लेकेले
|3:00 PM
|22 फेब्रुवारी
|भारत vs दक्षिण आफ्रीका
|नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद
|7:00 PM
|23 फेब्रुवारी
|झिम्बाब्वे vs वेस्ट इंडीज
|वानखेडे स्टेडियम, मुंबई
|7:00 PM
|24 फेब्रुवारी
|इंग्लंड vs पाकिस्तान
|पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम, पल्लेकेले
|7:00 PM
|25 फेब्रुवारी
|न्यूझीलंड vs श्रीलंका
|आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो
|7:00 PM
|26 फेब्रुवारी
|वेस्ट इंडीज vs दक्षिण आफ्रीका
|नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद
|3:00 PM
|26 फेब्रुवारी
|भारत vs झिम्बाब्वे
|एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई
|7:00 PM
|27 फेब्रुवारी
|इंग्लंड vs न्यूझीलंड
|आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो
|7:00 PM
|28 फेब्रुवारी
|पाकिस्तान vs श्रीलंका
|पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम, पल्लेकेले
|7:00 PM
|1 मार्च
|झिम्बाब्वे vs दक्षिण आफ्रीका
|अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली
|3:00 PM
|1 मार्च
|भारत vs वेस्ट इंडीज
|ईडन गार्डन्स, कोलकाता
|7:00 PM
हेही वाचा :