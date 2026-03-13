ETV Bharat / sports

पाकिस्तानी खेळाडूला खेरदी करणाऱ्या सनरायझर्स संघाचं सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड

सनरायझर्स लीड्सनं द हंड्रेड लिलावात पाकिस्तानी लेग स्पिनर अबरार अहमदला विकत घेतलं. फ्रँचायझीनं त्याला 255,000 अमेरिकन डॉलर्समध्ये करारबद्ध केलं.

Sunrisers Leeds X Acoount Suspended
पाकिस्तानी खेळाडूला खेरदी करणाऱ्या सनरायझर्स संघाचं सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 13, 2026 at 9:57 AM IST

1 Min Read
मुंबई Sunrisers Leeds X Acoount Suspended : सनरायझर्स लीड्सनं द हंड्रेड लिलावात पाकिस्तानी लेग स्पिनर अबरार अहमदला विकत घेतलं. फ्रँचायझीनं त्याला 255,000 अमेरिकन डॉलर्समध्ये करारबद्ध केलं. लीगमध्ये भारतीय फ्रँचायझीनं करारबद्ध केलेला तो पहिला खेळाडू होता. पाकिस्तानी खेळाडूला खरेदी केल्याबद्दल सनरायझर्सला सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात टीकेला सामोरं जावं लागलं. कारण काव्या मारन ही संघाची मालकीण आहे.

Sunrisers Leeds X Acoount Suspended
पाकिस्तानी खेळाडूला खेरदी करणाऱ्या सनरायझर्स संघाचं सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड (Screenshot From X)

2.34 कोटींत केलं खरेदी : खरं तर, पाकिस्तानचा फिरकी गोलंदाज अबरार अहमदला सनरायझर्स लीड्सनं 190,000 पौंड (अंदाजे ₹2.34 कोटी) मध्ये खरेदी केलं होतं. ही फ्रँचायझी सनरायझर्स हैदराबाद ग्रुपची आहे, ज्याची सह-मालकी काव्या मारन यांच्याकडे आहे. द हंड्रेड लिलावापूर्वी, आयपीएल संघ पाकिस्तानी खेळाडू खरेदी करणार नाहीत अशा बातम्या आल्या होत्या. या बातमीनंतर इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्डाला एक निवेदन जारी करावं लागलं.

सनरायझर्स लीड्सचं सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड : सनरायझर्स लीड्सचं एक्सवरील सोशल मीडिया अकाउंट निलंबित केलं आहे. मात्र, याचं कारण उघड झालेलं नाही. एक्स अकाउंट उघडल्यावर सस्पेंड दिसून येतं. एक्स किंवा फ्रँचायझीनं याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर केलेली नाही.

फ्रँचायझीनं अबरारला घेण्याबद्दल काय म्हटलं : सनरायझर्स लीड्सनं लिलावात अबरार अहमदच्या खरेदीबाबत एक निवेदन देखील जारी केलं आहे. मुख्य प्रशिक्षक डॅनियल व्हेटोरी म्हणाले, "त्याच्याकडे खूप विविधता आहे आणि इंग्लंडच्या देशांतर्गत खेळाडूंनी त्याला यापूर्वी खेळवलेलं नाही." आमच्याकडे उपलब्ध असलेल्या प्रत्येक खेळाडूसाठी आम्ही लिलावात प्रवेश केला. पर्याय उपलब्ध होताच, आंतरराष्ट्रीय संघांमधील अनेक उत्कृष्ट फिरकीपटू पर्याय म्हणून उपलब्ध होते, परंतु अबरार आमचं प्राधान्य होतं.

अबरार अहमदचा रेकॉर्ड काय : 27 वर्षीय अबरार अहमदनं पाकिस्तानसाठी 38 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. त्याच्या नावावर 52 विकेट्स आहेत. त्याच्या कारकिर्दीत त्यानं 6.67 च्या इकॉनॉमी रेटनं धावा दिल्या आहेत. एकूणच, त्यानं 84 टी-20 सामन्यांमध्ये 109 विकेट्स घेतल्या आहेत.

