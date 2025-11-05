ETV Bharat / sports

प्रेरणादायी...! नंदी बैल फिरवणाऱ्याच्या मुलाची 'सुवर्ण' कामगिरी; झोपडीतून गाठलं यशाचं शिखर

जिद्द, चिकाटी आणि मेहनत केल्यानं काहीही अशक्य नसतं आणि याची प्रचिती आपल्या विविध माध्यमातून येतच असते.

Pune Sunny Phulmali Gold Medal
नंदी बैल फिरवणाऱ्याच्या मुलाची 'सुवर्ण' कामगिरी (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 5, 2025 at 3:33 PM IST

4 Min Read
पुणे Pune Sunny Phulmali Gold Medal : जिद्द, चिकाटी आणि मेहनत केल्यानं काहीही अशक्य नसतं आणि याची प्रचिती आपल्या विविध माध्यमातून येतच असते. कितीही हलाकीची परिस्थिती असली आणि माणसानं मनात जिद्द ठेवली की त्याला यश हे मिळतच असतं. अशीच जिद्द आणि मेहनतीच्या बळावर पुण्यातील लोहगाव इथं झोपडीत राहणाऱ्या आणि नंदीबैल घेऊन फिरण्याच्या मुलानं नुकतंच बहरीन देशात झालेल्या एशियन युथ कुस्ती स्पर्धेत सुवर्णपदक मिळविलं आहे. सनी सुभाष फुलमाळी असं या 17 वर्षीय तरुणाचं नाव असून त्याच्या या संघर्षाची कहाणी ही प्रेरणादायी आहे. नुकत्याच पडलेल्या आशियाई युवा क्रिडा स्पर्धेत लोहगावचा कुस्तीपटू सनी फुलमाळी यानं कुस्ती स्पर्धेत साठ किलो वजनगटात सुवर्णपदक पटकावलं असून त्याच्या या कामगिरीनं सर्वत्र त्याचं कौतुक होत आहे.

नंदी बैल फिरवणाऱ्याच्या मुलाची 'सुवर्ण' कामगिरी (ETV Bharat Reporter)

वडिलांनी झोपडीतच दिले कुस्तीचे धडे : मूळचे बीडचे असलेले सुभाष फुलमाळी हे पंधरा वर्षापूर्वी कुटुंबाला सोबत घेऊन पुण्यात आले आणि पुण्यातील लोहगाव इथं एका मोकळ्या जागेत त्यांनी त्यांची झोपडी टाकली. बायको आणि तीन मुलं असा त्यांचा परिवार त्याच झोपडीत राहू लागला आणि सुभाष हे नंदीबैल घेऊन लोकांच्या दारोदारी जाऊ लागले आणि बायको सुई दोरा विकून ते त्यांच उदरनिर्वाह करु लागले. सुभाष यांना कुस्तीची खूप आवड असून वडील पैलवान असल्यानं सुभाष यांनी देखील अनेक ठिकाणी कुस्ती केली. पण परिस्थिती हलकीची असताना तिन्ही मुलांना सुभाष हे त्याच पडीक जागेत कुस्तीचे धडे देऊ लागले. सनी हा लहानपणापासून दोन्ही भावांसोबत कुस्ती खेळू लागला कुस्ती खेळात तरबेज असलेल्या सनीची चुणूक ओळखून लोहगाव मधील रायबा तालीम मधील पैलवान सोमनाथ मोझे आणि पैलवान सदा राखपसरे यांनी सनीला कुस्तीचे धडे देण्यास सुरवात केली आणि त्याला नंतर लोणीकंद येथील पैलवान संदीप आप्पा भोंडवे यांच्या जाणता राजा तालमीत पाठवलं. सनीची कुस्ती पाहून संदीप भोंडवे यांनी त्याला दत्तक घेतलं आणि त्याला कुस्तीचे धडे दिले. आता याच सनीनं बहरीन इथं झालेल्या एशियन युथ कुस्ती स्पर्धेत सुवर्णपदक पटकावलं आहे.

Pune Sunny Phulmali Gold Medal
नंदी बैल फिरवणाऱ्याच्या मुलाची सुवर्ण कामगिरी; झोपडीतून गाठलं यशाचं शिखर (ETV Bharat Reporter)

काय म्हणाले वडील : सनीच्या या यशाबद्दल वडील सुभाष फुलमाळी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हणाले, "आम्ही बीड जिल्ह्यातील आष्टी येथील असून पंधरा वर्षांपूर्वी आम्ही लोहगाव इथं राहायला आलो. माझे वडील आणि आजोबा पैलवान असून आम्हाला कुस्तीचा खूप नाद असून मी इथंच झोपडीच्या शेजारी मोकळ्या जागेत आखाडा करुन सकाळी मुलांना लवकर कुस्ती शिकवायला लागलो. मी नंदीबैल फिरवत तर बायको सुई दोरा विकत आम्ही आमचं कुटुंब चालवायला लागतो. कुस्तीचा शोक खूप असल्यानं मी माझा लहान मुलगा सनी याला येथीलच रायबा तालीम इथं पाठवायला लागलो. हलाकीच्या परिस्थितीत देखील मी त्याला तालमीत पाठवायचो आणि तो तिथं कुस्तीचे धडे घेत होता. तेथील पैलवानांनी मला सांगितलं की सनीची कुस्ती चांगली असून त्याला इथल्या पैलवान संदीप आप्पा भोंडवे यांच्या तालमीत पाठवा तेव्हा मी तिथं त्याला घेऊन गेलो आणि एक वर्षभर त्याचा सगळा खर्च केला. दिवसभर जे काही पैसे मिळायचे त्या पैशातून जमवून आपण कमी खावून मुलाच्या कुस्तीला पैसे लावत होतो. एका वर्षानंतर पैलवान संदीप आप्पा यांना त्याची कुस्ती आवडली. त्यांनी त्याला दत्तक घेतलं आणि सगळ खर्च त्यांनी केलं असून आज तो जे काही बनला आहे यात त्यांचं खूप श्रेय आहे. आम्ही झोपडपट्टीत राहत असून आमच्या इथं लाईट नसून टीव्ही तर लांबची गोष्ट आहे. नंदीबैल फिरवून आपलं उदरनिर्वाह करणं हेच आपलं काम असून आत्ता जेव्हा सनीचे सामने झाले तेव्हा त्याचा एकही सामना आम्हाला पाहता आला नाही. त्याच्या पैलवानांनी येऊन आम्हाला सांगितलं की त्यानं एशियन स्पर्धेत गोल्ड मेडल हे मिळवलं आहे. हे एकूण माझ्या आणि बायकोच्या मनात आनंद अश्रू आले आम्ही जे स्वप्न बघत होतो ते स्वप्न त्यानं पूर्ण केलं आहे. आता आम्हाला त्याला ऑलिम्पिक स्पर्धेत खेळताना पाहायचं आहे." हेच आमचं स्वप्न असल्याचं वडील सुभाष यांनी सांगितलं.

Pune Sunny Phulmali Gold Medal
नंदी बैल फिरवणाऱ्याच्या मुलाची सुवर्ण कामगिरी; झोपडीतून गाठलं यशाचं शिखर (ETV Bharat Reporter)

सरकारकडून मदतीची अपेक्षा : यावेळी सनीची आई म्हणाली, "आमचं घरदार नसून आम्ही लोहगाव इथं या जागेच्या मालकांच्या सांगण्यावरुन झोपडीत राहत आहे. सनीच्या वडिलांना कुस्तीचा खूप शोक असून त्यांनी मुलाना इथंच कुस्ती शिकवली. आज सनीनं जे काही यश मिळवलं आहे ते त्याचे पैलवान संदीप आप्पा भोंडवे यांचं असून त्यांनी त्याला दत्तक घेतल्यानं तो इथपर्यंत पोहोचला आहे. आमची तर परिस्थिती खूपच हलाकीची असून सुई दोरा विकून जीवन जगावं लागतं. सनीला आता जे यश मिळालं आहे ते पाहून खूपच आनंद झाला." तसंच त्यानं अजून देशाचं नाव पुढं करावं तसंच त्याच्यासाठी सरकारनंही काहीतरी करावं अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

Pune Sunny Phulmali Gold Medal
नंदी बैल फिरवणाऱ्याच्या मुलाची सुवर्ण कामगिरी; झोपडीतून गाठलं यशाचं शिखर (ETV Bharat Reporter)

ऑलम्पिक स्पर्धा जिंकण्याचं स्वप्न : यावेळी सुवर्णपदक विजेता सनी म्हणाला, "माझी घरची परिस्थिती ही खूपच हलाखीची असून लहानपणी या झोपडीच्या शेजारीच मोकळ्या जागेत वडील कुस्ती शिकवत होते. दोन्ही मोठे भाऊ आणि मी कुस्ती शिकत होतो. माझे दोन्ही मोठे भाऊ हे मातीत कुस्ती खेळतात. मला वस्ताद संदीप भोंडवे यांनी दत्तक घेतलं आणि त्यांनी त्यांच्या तालमीत मला ठेवलं आणि तिथं कुस्तीचे धडे देऊ लागले. मी बाहेरुन शिक्षण घेत असून सध्या दहावीमध्ये शिकत आहे. नॅशनल खेळल्यावर माझी एशियन युथ गेममध्ये निवड झाली आणि बहरीन इथं आता झालेल्या एशियन स्पर्धेत इराक, इरान, जपान, कोरिया आदी देशातील खेळाडू सोबत कुस्ती केली. फायनल माझी इराणच्या पैलवान याच्या सोबत झाली आणि मी ती कुस्ती जिंकलो आणि आता मला गोल्ड मेडल मिळालं आहे. गोल्ड मेडल मिळाल्यावर सर्वात पहिला फोन मी माझ्या वस्ताद संदीप भोंडवे यांना केला आणि त्यानंतर आई वडील यांना फोन करुन त्यांना माहिती दिली तेव्हा फोनवरच आई-वडील हे रडू लागले." तसंच आता माझं स्वप्न हे ऑलम्पिक स्पर्धा जिंकण्याचं असून मी त्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याच सनीनं 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.

Pune Sunny Phulmali Gold Medal
नंदी बैल फिरवणाऱ्याच्या मुलाची सुवर्ण कामगिरी; झोपडीतून गाठलं यशाचं शिखर (ETV Bharat Reporter)


एकुणच परिस्थिती कितीही हालाखिची असली तरी माणसानं जिद्द आणि मेहनत केल्यानं तो त्याच्या यशापर्यंत पोहोचू शकतो हेच सनीनं करुन दाखवलं आहे. सनीच्या यशाचं सध्या ना कोणाला कौतुक ना कोणी त्याची दखल घेतली. पण आता सनीच्या या यशाची दखल सरकार दरबारी व्हावी आणि त्याला त्याचं स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी मदत मिळावी हीच अपेक्षा त्याच्या घरच्यांकडून होत आहे.

