टीम इंडियाला मिळाला नवा कोच! श्रीलंकेविरुद्धच्या मालिकेपूर्वी BCCI चा मोठा निर्णय
सुभदीप घोष यांची भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाच्या नव्या क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
Published : August 3, 2026 at 5:15 PM IST
नवी दिल्ली : सुभदीप घोष यांची भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाच्या नव्या क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. आसाम आणि रेल्वेचे माजी खेळाडू असलेले सुभदीप घोष टीम इंडियात टी. दिलीप यांची जागा घेतील, ज्यांचा करार झिम्बाब्वे दौऱ्यानंतर संपला होता आणि तो वाढवण्यात आला नाही. या 57 वर्षीय खेळाडूनं 1994 ते 2004 दरम्यान 17 प्रथम-श्रेणी सामने खेळले आहेत. त्यांनी आसाम संघाचे मुख्य प्रशिक्षक म्हणूनही काम पाहिलं आहे. भारतीय संघासोबतचा त्यांचा कार्यकाळ ऑगस्टमध्ये श्रीलंकेविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेने सुरु होईल. भारत-श्रीलंका कसोटी मालिका 15 ऑगस्ट रोजी सुरू होत असून, मालिकेतील पहिला सामना गॉल इथं खेळला जाईल.
A proud moment for Assam Cricket! 👏🏻— Assam Cricket Association (@assamcric) August 3, 2026
The Assam Cricket Association extends its heartiest congratulations to Subhadeep Ghosh on his appointment as the Fielding Coach of the Indian Senior Men's Cricket Team.
A former Assam and Railways cricketer, Subhadeep has also served as the… pic.twitter.com/hGiWtOtlQq
सितांशु कोटक आणि मॉर्न मॉर्केल यांच्यासोबत करणार काम : टी. दिलीप आणि रायन टेन डोशेट यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर, सुभदीप घोष हे भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्या प्रशिक्षण संघाचे नवीन सदस्य बनले आहेत. या संघातमध्ये आधीपासूनच सितांशु कोटक (फलंदाजी प्रशिक्षक) आणि मॉर्न मॉर्केल (गोलंदाजी प्रशिक्षक) यांचा समावेश आहे. घोष यांनी यापूर्वी राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA) मध्ये काम केलं आहे. त्यांनी इंडिया 'अ' संघ, भारतीय महिला संघ तसंच आयपीएलमधील दिल्ली कॅपिटल्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्यासोबतही काम केलं आहे.
आसाम क्रिकेट असोसिएशनकडून सुभदीप घोष यांचं अभिनंदन : आसाम क्रिकेट असोसिएशननं (ACA) या बातमीला दुजोरा दिला असून, म्हटलं आहे की, सुभदीप यांनी गेल्या काही वर्षांपासून विविध वयोगटांतील भारतीय संघांना प्रशिक्षण देऊन स्वतःला सिद्ध केलं आहे. त्यांच्या कठोर परिश्रमाची आणि कार्यनिष्ठेची सर्वत्र प्रशंसा झाली आहे. आपल्या राज्यातील या खेळाडूनं मिळवलेल्या या महत्त्वपूर्ण यशाचा आसाम क्रिकेट असोसिएशनला अत्यंत अभिमान आहे. या पदासाठी त्यांची निवड ही संपूर्ण राज्यातील क्रिकेट जगतासाठी एक मोठा सन्मान आहे. यामुळं या भागातील नवीन खेळाडू आणि प्रशिक्षकांना प्रगती करण्यासाठी प्रेरणा मिळेल.
Subhadeep Ghosh has been confirmed as India's new fielding coach.— Cricbuzz (@cricbuzz) August 2, 2026
Ghosh represented both Assam and Railways during his playing career and later served as Assam coach.
His first assignment will be India's Test tour of Sri Lanka.#SLvsIND pic.twitter.com/LWwJEggwyI
सुभदीप यांची कारकीर्द कशी : सुभदीप घोष देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये आसाम आणि रेल्वे संघाकडून खेळले आहे. आपल्या कारकिर्दीत त्यांनी 17 प्रथम-श्रेणी आणि 17 लिस्ट 'अ' सामने खेळले आहेत. त्यांनी 1994-95 हंगामात आसामकडून देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं आणि 2004-05 हंगामापर्यंत तो खेळला. घोष गेल्या सहा ते सात वर्षांपासून बीसीसीआयशी संबंधित असून, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीमध्ये (NCA) राहुल द्रविडच्या कार्यकाळातही त्यांनी महत्त्वाची पदं भूषवली होती.
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