W,W,W,W... लंकन गोलंदाजाचा अमेरिकेत कहर; चार चेंडूत 4 विकेट घेत संघाला मिळवून दिला विजय
अमेरिकेत सुरु असलेल्या मेजर लीग क्रिकेट 2026 चा 21वा सामना टेक्सास सुपर किंग्स आणि सिएटल ऑर्कास यांच्यात खेळला गेला.
Published : July 6, 2026 at 12:34 PM IST
4 Wickets in 4 Balls : अमेरिकेत सुरु असलेल्या मेजर लीग क्रिकेट 2026 चा 21वा सामना टेक्सास सुपर किंग्स आणि सिएटल ऑर्कास यांच्यात खेळला गेला. दासुन शनाकाच्या उत्कृष्ट गोलंदाजीमुळं सिएटलनं शेवटच्या षटकात 9 धावांनी रोमांचक विजय मिळवला. टेक्सास सुपर किंग्सला शेवटच्या षटकात 15 धावांची गरज होती. शनाकानं चार चेंडूंमध्ये चार बळी घेत सिएटलला एक रोमांचक विजय मिळवून दिला. हा सिएटल ऑर्कासचा स्पर्धेतील चौथा विजय होता. त्याच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल शनाकाला सामनावीर पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं.
DASUN SHANAKA BRINGS THIS ONE HOME FOR THE ORCAS 🐋— Cognizant Major League Cricket (@MLCricket) July 6, 2026
The Texas Super Kings went into the last over needing just 15 runs, but Shanaka held them off and got the first double hat-trick in Cognizant Major League Cricket history 🎩 pic.twitter.com/vN3mkIAmwJ
शनाकानं शेवटच्या षटकात केला 15 धावांचा बचाव : विजयासाठी 122 धावांचा पाठलाग करताना, टेक्सास सुपर किंग्सनं शेवटचं षटक सुरु होण्यापूर्वी 107 धावांत पाच गडी गमावले. डोनोव्हान फरेरा आणि शुभम रंजने मैदानावर होते. फरेरानं 19व्या षटकात एक चौकार आणि एक षटकार मारला. त्यानंतर, रंजनेनं शेवटच्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर दासुन शनाकाच्या गोलंदाजीवर एक चौकार मारला. त्यानंतर संघाला विजयासाठी शेवटच्या चार चेंडूंमध्ये 10 धावांची गरज होती.
एमएलसीमध्ये हॅटट्रिक घेणारा शनाका दुसरा गोलंदाज : इथून पुढं टेक्सास संघ सहज सामना जिंकेल असं वाटत होतं, पण पुढच्या दोन चेंडूंनी सामन्याचं चित्र पूर्णपणे पालटलं. फरेरा स्लोअर बॉलवर बाद झाला आणि त्याच्या लगेच नंतर आलेला कॅल्विन सॅव्हेज लाँग-ऑनला झेलबाद झाला. हॅटट्रिकच्या चेंडूवर मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात अॅडम मिल्ने बाद झाला आणि षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर शनाकानं अमाशी डी सिल्वाला शिमरॉन हेटमायरकरवी झेलबाद करुन आपल्या संघाला दणदणीत विजय मिळवून दिला. शनाकानं आपली हॅटट्रिक पूर्ण केली आणि एमएलसीमध्ये सुनील नरेननंतर हॅटट्रिक घेणारा तो दुसरा गोलंदाज ठरला.
सिएटलची निराशजनक फलंदाजी : सिएटलचे फलंदाज या सामन्यात चांगले खेळले नाहीत. प्रथम फलंदाजी करताना, त्यांच्या संघानं पूर्ण 20 षटकं खेळून 9 गडी गमावून 121 धावा केल्या. या सामन्यात कॅमेरॉन गॅनन संघाचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होता. त्यानं 21 चेंडूंमध्ये 20 धावा केल्या. दासुन शनाकानं 14 चेंडूंमध्ये 16 धावा, तर अली शेखनं 15 चेंडूंमध्ये 18 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, टेक्सास संघ 20 षटकांत 9 गडी गमावून केवळ 112 धावाच करु शकला.
हेही वाचा :