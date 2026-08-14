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IND vs SL मालिकेपूर्वी श्रीलंकेत प्रशिक्षकाची हत्या! क्रिकेट सामन्यादरम्यान पिण्याच्या पाण्यावरुन झाला होता वाद

श्रीलंकेत 15 ऑगस्टपासून सुरु होणाऱ्या भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेवर सर्वांचं लक्ष केंद्रित असतानाच, एक दुःखद बातमी समोर आली आहे.

Coach Sumith Fernando Died
प्रतिकात्मक फोटो (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 14, 2026 at 9:17 AM IST

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कोलंबो Coach Sumith Fernando Died : श्रीलंकेत 15 ऑगस्टपासून सुरु होणाऱ्या भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेवर सर्वांचं लक्ष केंद्रित असतानाच, एक दुःखद बातमी समोर आली आहे. श्रीलंकेचा माजी क्रिकेट कर्णधार कुसल मेंडिसला त्याच्या शालेय जीवनात प्रशिक्षण देणारे कोच सुमित फर्नांडो, क्रिकेट सामन्यादरम्यान खेळाडूंशी झालेल्या वादानंतर मरण पावले. 8 ऑगस्ट रोजी, कोलंबोमध्ये एका क्रिकेट सामन्यादरम्यान, पिण्याच्या पाण्यावरुन दोन खेळाडूंमध्ये वाद झाला. या वादात सुमित फर्नांडो सामील झाले आणि त्यांच्यावर कथितरित्या हल्ला करण्यात आला. रुग्णालयात दाखल करुनही त्यांना वाचवता आले नाही.

एका 17 वर्षीय अल्पवयीन मुलाला पोलिसांकडून अटक : पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार, कोलंबोमध्ये क्रिकेट सामन्यादरम्यान खेळाडूंशी झालेल्या वादानंतर मरण पावलेल्या 62 वर्षीय प्रशिक्षक सुमित फर्नांडो यांच्या मृत्यू प्रकरणी 10 ऑगस्ट रोजी एका 17 वर्षीय खेळाडूला अटक करण्यात आली. त्यानंतर त्याला 11 ऑगस्ट रोजी कोलंबो न्यायालयात हजर करण्यात आलं, जिथं त्याला 17 ऑगस्टपर्यंत बालसुधारगृहात रवानगी करण्यात आली. पोलिसांच्या माहितीनुसार, 8 ऑगस्ट रोजी कोलंबोमध्ये एका क्रिकेट सामन्यादरम्यान, पिण्याच्या पाण्यावरून दोन खेळाडूंमध्ये वाद झाला. या वादात प्रशिक्षक सुमित फर्नांडो सामील झाले आणि त्यांच्यावर कथितरित्या हल्ला करण्यात आला. त्यांना तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आणि उपचारादरम्यान 11 ऑगस्ट रोजी त्यांचं निधन झालं.

फर्नांडो यांनी कुसल मेंडिससह अनेक उत्कृष्ट खेळाडूंना दिलं प्रशिक्षण : सुमित फर्नांडो हे मोराटुवा येथील प्रिन्स ऑफ वेल्स कॉलेजमध्ये माजी क्रिकेट प्रशिक्षक होते, जिथं त्यांनी श्रीलंकेचा माजी कर्णधार कुसल मेंडिससह अनेक खेळाडूंना त्यांच्या सुरुवातीच्या क्रिकेट कारकिर्दीत प्रशिक्षण देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. प्रशिक्षणाव्यतिरिक्त, फर्नांडो खेळपट्टी क्युरेटर म्हणूनही काम करत होते. सुमित फर्नांडो यांच्यावर 13 ऑगस्ट रोजी अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या घटनेत सामील असलेल्या इतर खेळाडूंचीही पोलीस चौकशी करत आहेत.

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TAGGED:

SUMITH FERNANDO DIED
SRI LANKAN COACH MURDER
DEATH DURING CRICKET MATCH
DISPUTE OVER DRINKING WATER
SUMITH FERNANDO DIED

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