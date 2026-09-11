टीम इंडियासह कोणता संघ जाणार फायनलमध्ये? आज होणार फैसला
महिला आशिया कप 2026 चा दुसरा उपांत्य सामना आज, 11 सप्टेंबर रोजी श्रीलंका आणि पाकिस्तान महिला क्रिकेट संघात खेळला जाईल.
Published : September 11, 2026 at 12:57 PM IST
दुबई SLW vs PAKW Semifinal : महिला आशिया कप 2026 चा दुसरा उपांत्य सामना आज, 11 सप्टेंबर रोजी श्रीलंका आणि पाकिस्तान महिला क्रिकेट संघात खेळला जाईल. दोन्ही संघांमधील सामना दुबई येथील दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री 8:00 वाजता सुरु होईल. या सामन्यातील विजयी संघ 13 सप्टेंबर रोजी अंतिम सामन्यात टीम इंडियाविरुद्ध दोन हात करेल.
दोन्ही संघांची कामगिरी कशी : चमारी अथापथ्थूच्या नेतृत्वाखालील श्रीलंका महिला संघानं सलग तीन विजय मिळवून 'ब' गटात अव्वल स्थान पटकावलं आहे. आता हा सामना जिंकत संघ अंतिम फेरीत स्थान मिळवण्याचा प्रयत्न करेल. दरम्यान, फातिमा सनाच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तान महिला संघ, 'अ' गटात दुसरं स्थान पटकावल्यानंतर अंतिम फेरीत स्थान मिळवण्याचा प्रयत्न करेल. परिणामी महिला आशिया कप 2026 चा दुसरा उपांत्य सामना रोमांचक होण्याची अपेक्षा आहे. अलीकडेच, श्रीलंकेनं मायदेशात झालेल्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेत पाकिस्तानला 2-1 नं पराभूत केलं, परंतु पाकिस्ताननंही जोरदार झुंज दिली होती. त्यामुळं, अंतिम फेरीतील स्थानासाठी दोन्ही संघांमध्ये अटीतटीची लढत अपेक्षित आहे.
The defending champions face familiar rivals Pakistan for a spot in the Grand Finale 🇱🇰🇵🇰— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 11, 2026
𝐖𝐡𝐨 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐣𝐨𝐢𝐧 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 𝐨𝐧 𝐒𝐮𝐧𝐝𝐚𝐲? 👀#DPWorldWomensAsiaCup2026 #SLWvPAKW #ACC pic.twitter.com/4RajtQWZ9i
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : श्रीलंका आणि पाकिस्तान महिला क्रिकेट संघ यांच्यात एकूण 24 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. या दरम्यान, पाकिस्तान महिला संघानं 12 सामने जिंकले आहेत, तर श्रीलंका महिला संघानं 11 सामने जिंकले आहेत. एक सामना अनिर्णित राहिला. त्यामुळं, दोन्ही संघांमध्ये अटीतटीची लढत अपेक्षित आहे.
दोन्ही संघात दमदार खेळाडूंचा भरणा : श्रीलंका महिला संघाला कर्णधार चमारी अथापथ्थू, हर्षिता समरविक्रमा, नीलाक्षी डी सिल्वा आणि कविशा दिलहरी यांच्याकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा असेल. तसंच चमारी अथापथ्थू, सुगंधिका कुमारी आणि चेतना विमुक्ती गोलंदाजी विभागात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. दरम्यान, पाकिस्तान महिला संघाला मुनीबा अली, सदफ शमास आणि कर्णधार फातिमा सना यांच्याकडून चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा असेल. नशरा संधू आणि सादिया इक्बाल या संघाची गोलंदाजीतील मुख्य ताकद असतील.
दुबईची खेळपट्टी कशी असेल : दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमची खेळपट्टी फलंदाजांसाठी सोपी मानली जात नाही. सुरुवातीला फलंदाजांना क्रीजवर जास्त वेळ घालवावा लागेल आणि स्ट्राइक रोटेट करावा लागेल, कारण मोठे फटके खेळणं कठीण जाईल. नवीन चेंडू गोलंदाजांना मदत करेल अशी अपेक्षा आहे, तर पॉवरप्ले दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा ठरेल. अशा परिस्थितीत, एक संतुलित धावसंख्या देखील सामना जिंकून देणारी ठरु शकते.
श्रीलंका विरुद्ध पाकिस्तान उपांत्य फेरीचा सामना कधी आणि कुठं पहायचा : महिला टी-20 आशिया कप 2026 मधील श्रीलंका आणि पाकिस्तान यांच्यातील उपांत्य फेरीचा दुसरा सामना दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल. हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री 8:00 वाजता सुरु होईल, तर नाणेफेक भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 7:30 वाजता होईल. श्रीलंका आणि पाकिस्तान महिला संघांमधील हा उपांत्य फेरीचा सामना भारतात सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या सोनी टेन-1 आणि टेन-3 चॅनेलवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल. तर या सामन्याचं ऑनलाइन थेट प्रक्षेपण सोनी लिव्ह ॲपवर असेल, जिथं चाहते सहजपणे लॉग इन करुन सामना पाहू शकतील.
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