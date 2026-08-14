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9 वर्षांनंतर होणाऱ्या कसोटी सामन्यावर फिरणार 'पाणी'? थेट गॉलहून आलेल्या अपडेटनं चिंता वाढली

भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील कसोटी मालिकेतील पहिला सामना गॉल इथं खेळला जाईल.

SL vs IND 1st Test
9 वर्षांनंतर होणाऱ्या कसोटी सामन्यावर फिरणार 'पाणी' (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 14, 2026 at 9:44 AM IST

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गॉल SL vs IND 1st Test : भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील कसोटी मालिकेतील पहिला सामना गॉल इथं खेळला जाईल. दोन सामन्यांची ही मालिका 15 ऑगस्ट म्हणजेच भारताच्या स्वातंत्र्य दिनापासून सुरु होईल. हा सामना गॉल आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल. भारतीय संघ नऊ वर्षांनंतर श्रीलंकेत कसोटी सामना खेळणार आहे. यापूर्वी 2017 मध्ये विराट कोहलीच्या नेतृत्वाखाली भारतानं इथं दौरा केला होता. त्यावेळी संघानं पहिल्यांदाच तीन सामन्यांची मालिका क्लीन स्वीप केली होती.

गॉलमधील हवामान कसं असेल? : गॉलमधील हवामान भारत आणि श्रीलंका या दोन्ही संघांसाठी समस्या निर्माण करु शकतं. श्रीलंकेच्या दक्षिण टोकावर वसलेल्या या शहरात सध्या मुसळधार पाऊस पडत आहे. गुरुवारी, पावसामुळं भारतीय संघाचा सराव करण्याच्या नेट्स पूर्णपणे भिजल्या होत्या. कसोटी सामना शनिवारी सुरु होणार आहे. 'अॅक्युवेदर'नं त्या दिवशी 80 टक्के पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. रविवारी 66 टक्के, सोमवारी 81 टक्के, मंगळवारी 55 टक्के आणि बुधवारी 56 टक्के पावसाचा अंदाज आहे. त्यामुळं सामना सुरु होण्यापूर्वीच तो संशयाच्या भोवऱ्यात आहे.

खेळाडूंना करावा लागणार उष्णतेचा सामना : सामन्याच्या पाचही दिवस गॉलमधील तापमान सुमारे 30 अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे. मात्र, जास्त आर्द्रतेमुळं खेळाडूंना उष्णतेचा सामना करावा लागू शकतो. भारत 'अ' संघानं जूनमध्ये इथं श्रीलंका 'अ' संघाविरुद्ध एक अनधिकृत कसोटी सामना खेळला होता. तो सामना पावसामुळं अनिर्णित राहिला.

2019 नंतर ऑगस्टमध्ये पहिल्यांदा गॉलमध्ये कसोटी सामना : गॉल आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 2019 नंतर प्रथमच ऑगस्ट महिन्यात कसोटी सामन्याचं आयोजन करणार आहे. यापूर्वी न्यूझीलंड आणि श्रीलंका इथं ऑगस्टमध्येच खेळले होते, तो सामना श्रीलंकेनं 6 गडी राखून जिंकला होता. भारतानं इथं शेवटचा कसोटी सामना 2017 मध्ये खेळला होता. विराट कोहलीच्या नेतृत्वाखाली संघानं तो सामना 304 धावांच्या मोठ्या फरकानं जिंकला होता.

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