धक्कादायक! बाथरुममध्ये महिला आंघोळ करताना काढले व्हिडिओ, 2 क्रिकेटपटूंना अटक; क्रिकेटविश्वात खळबळ

आयपीएल 2026 च्या दरम्यान क्रिकेटमधून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. हॉटेलमध्ये आंघोळ करताना महिलांचं चित्रीकरण केल्याच्या आरोपावरुन दोन खेळाडूंना अटक करण्यात आली आहे.

Two Players Arrested
प्रातिनिधिक फोटो (Getty Images)
Published : May 1, 2026 at 10:20 AM IST

कोलंबो Two Players Arrested : आयपीएल 2026 च्या दरम्यान श्रीलंकन ​​क्रिकेटमधून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. हॉटेलमध्ये आंघोळ करताना महिलांचं चित्रीकरण केल्याच्या आरोपावरुन श्रीलंकेच्या 19 वर्षांखालील क्रिकेट संघातील दोन खेळाडूंना अटक करण्यात आली आहे. ही घटना कोलंबोच्या नाराहेनपिटा भागातील एका हॉटेलमध्ये घडली, जिथं श्रीलंकेचा 19 वर्षांखालील क्रिकेट संघ थांबला होता. या घटनेमुळं श्रीलंकन ​​क्रिकेटमध्ये खळबळ उडाली आहे. मात्र, खेळाडूंची नावं अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाहीत.

बाथरुममध्ये महिलांच्या आंघोळीचे व्हिडिओ काढल्याचा आरोप : पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, हे दोन तरुण क्रिकेटपटू संघासोबत त्याच हॉटेलमध्ये थांबले होते. हॉटेलमध्ये थांबलेल्या काही महिलांनी त्यांच्या बाथरुमचे मोबाईल फोनद्वारे चित्रीकरण होत असल्याची तक्रार दाखल केली. तक्रार मिळाल्यानंतर, नाराहेनपिटा पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत दोन्ही खेळाडूंना ताब्यात घेतलं. तसंच हे व्हिडिओ ऑनलाइन शेअर झाले आहेत का, याचाही पोलीस तपास करत आहेत.

बोर्डाकडून कोणतीही कारवाई नाही : दोन्ही खेळाडूंना अलुथकडे दंडाधिकारी न्यायालयात हजर करण्यात आलं, जिथं त्यांची वैयक्तिक जामिनावर सुटका करण्यात आली. दोन्ही खेळाडूंना प्रत्येकी 5,00,000 श्रीलंकन ​​रुपयांच्या (अंदाजे 1,564 अमेरिकन डॉलर्स) जामिनावर सोडण्यात आलं आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 25 मे रोजी होणार आहे. मात्र, श्रीलंका क्रिकेट बोर्डानं (SLC) अद्याप या दोन खेळाडूंविरुद्ध कोणतीही कारवाई जाहीर केलेली नाही.

श्रीलंका क्रिकेट बोर्डात भूकंप : श्रीलंका क्रिकेट बोर्डात सध्या प्रशासकीय बदल होत असून, मागील अधिकाऱ्यांना हटवून एका परिवर्तन समितीची स्थापना केली जात आहे. माजी खासदार ॲरॉन विक्रमरत्ने यांची या परिवर्तन समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. कुमार संगकारा यांचाही या समितीत समावेश आहे. रोशन महानामा आणि सिदाथ वेट्टिमुनी हे देखील या समितीचा भाग आहेत. परिणामी, ही परिवर्तन समिती येत्या काही दिवसांत या दोन खेळाडूंविरुद्ध महत्त्वपूर्ण कारवाई करु शकते.

