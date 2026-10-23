कर्णधाराची 202 धावांची खेळी वाया! प्रतिस्पर्ध्यांनी 299 चेंडूत 430 धावा करत मिळवला विक्रमी विजय
श्रीलंका, इंग्लंड आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघात खेळल्या जात असलेल्या वनडे तिरंगी मालिकेतील एका रोमांचक सामन्यात श्रीलंका क्रिकेट संघानं इतिहास रचला.
Published : October 23, 2026 at 9:24 AM IST
रावळपींडी 2nd Highest Chase in ODI : श्रीलंका, इंग्लंड आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघात खेळल्या जात असलेल्या वनडे तिरंगी मालिकेतील एका रोमांचक सामन्यात श्रीलंका क्रिकेट संघानं इतिहास रचला. इंग्लंडनं ठेवलेलं 430 धावांचं अशक्यप्राय वाटणारं लक्ष्य गाठताना, श्रीलंकेनं वनडे क्रिकेटच्या इतिहासातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा धावांचा पाठलाग पूर्ण केला. नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम गोलंदाजी करण्याचा श्रीलंकेचा निर्णय सुरुवातीला अंगलट आल्यासारखा वाटत होता, परंतु श्रीलंकेच्या फलंदाजांनी अशक्य गोष्ट शक्य करुन दाखवत एक मोठा विजय मिळवला. श्रीलंकेनं हा सामना दोन गडी राखून जिंकला. त्यांनी 49.5 षटकांत आठ गडी गमावून 430 धावा केल्या.
Records broken, history made 😍 Sri Lanka defeated England in a breathtaking ODI tri-series clash in Rawalpindi 👌📸 More here ➡️ https://t.co/rJjadM0vcd https://t.co/JgFXFxF6K9— ICC (@ICC) October 22, 2026
हॅरी ब्रुकचं द्विशतक इंग्लंडच्या 429 धावा : सामन्यात प्रथम फलंदाजी करायला उतरल्यानंतर, इंग्लंडनं 50 षटकांत चार गडी गमावून 429 धावांचा डोंगर उभा केला. इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रुकनं शानदार फलंदाजी करत आपल्या वनडे कारकिर्दीतील पहिलं द्विशतक झळकावलं. ब्रुकनं केवळ 116 चेंडूंमध्ये 21 चौकार आणि 10 षटकारांसह 202 धावा ठोकल्या. इंग्लिश फलंदाजांनी दुनिथ वेलालागे (10 षटकांत 56 धावा, 2 बळी) वगळता श्रीलंकेच्या सर्व गोलंदाजांची धुलाई केली.
First England player to score a double century in ODIs 👏 Harry Brook with a scintillating effort against Sri Lanka 🔥 📝: https://t.co/M0k2qBIEay https://t.co/b8Rx7vcrS0— ICC (@ICC) October 22, 2026
पवन रत्ननायकेचं शतक, अविष्का आणि शनाकाच्या प्रत्येकी 97 धावा : इंग्लंडनं दिलेल्या 430 धावांच्या विशाल लक्ष्याचा पाठलाग करताना श्रीलंकेच्या फलंदाजांनी चिवट खेळी केली. पवन रत्ननायकेनं 106 चेंडूंमध्ये 130 धावांचं शानदार शतक झळकावून विजयाचा पाया रचला. अविष्का फर्नांडो (83 चेंडूंमध्ये 97 धावा) आणि दासुन शनाका (50 चेंडूंमध्ये 97 धावा) हे आपापल्या शतकांपासून केवळ 3 धावा दूर राहिले. अखेरीस, जनिथ लियानागे (61*) च्या आक्रमक खेळीमुळं श्रीलंकेनं हा संस्मरणीय सामना जिंकला.
𝑨 𝒎𝒐𝒏𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒘𝒊𝒏 🇱🇰 Sri Lanka complete the second-highest chase in Men’s ODI history against England 😲 📝: https://t.co/M0k2qBIEay https://t.co/cfDDyaf56o— ICC (@ICC) October 22, 2026
वनडे क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वोच्च यशस्वी धावांचा पाठलाग -
- दक्षिण आफ्रिका - 435 धावा विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया (जोहान्सबर्ग, 2006)
- श्रीलंका - 430 धावा विरुद्ध इंग्लंड (रावळपींडी, 2026)
- भारत - 406 धावा विरुद्ध वेस्ट इंडिज (गुवाहाटी, 2026)
- नेदरलँड्स - 375 धावा विरुद्ध वेस्ट इंडिज (सुपर ओव्हर विजय, हरारे, 2023)
- दक्षिण आफ्रिका - 372 धावा विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया (डरबन, 2016)
श्रीलंकेनं मोडला भारताचा विक्रम : वनडे क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वोच्च धावांचा पाठलाग करण्याचा जागतिक विक्रम अजूनही दक्षिण आफ्रिकेच्या नावावर आहे, ज्यांनी 2006 मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 435 धावांचं लक्ष्य पूर्ण केलं होतं. आता, श्रीलंकेनं 430 धावांचा पाठलाग करुन या यादीत दुसरं स्थान पटकावलं आहे. श्रीलंकेनं भारताचा विक्रम मोडला आहे, भारतानं यावर्षी (2026) वेस्ट इंडिजविरुद्ध 406 धावांचं लक्ष्य कर्णधार शुभमन गिलच्या द्विशतकामुळं यशस्वीपणे पार केलं होतं.
A chase for the record books 📚 Sri Lanka put on a historic display against England in the ODI tri-series ✨ More here ➡️ https://t.co/rJjadM0vcd https://t.co/yuq0vzvoVO— ICC (@ICC) October 22, 2026
त्रिकोणीय मालिकेच्या अंतिम सामन्याच्या शर्यतीत श्रीलंका : या विजयामुळं श्रीलंकेला मोठा दिलासा मिळाला आहे, कारण ते आपला पहिला सामना पाकिस्तानकडून हरले होते. अंतिम सामन्यात पोहोचण्याच्या शर्यतीत कायम राहण्यासाठी श्रीलंकेला हा सामना कोणत्याही परिस्थितीत जिंकणं आवश्यक होतं. दुसरीकडे, या पराभवामुळं इंग्लंडच्या अडचणी वाढल्या आहेत आणि अंतिम सामन्यात पोहोचण्यासाठी त्यांना आपले उर्वरित दोन्ही सामने कोणत्याही परिस्थितीत जिंकावे लागतील.
वनडे क्रिकेटमधील सर्वाधिक धावांचा दुसरा सामना : श्रीलंका आणि इंग्लंड यांच्यात खेळल्या गेलेल्या या त्रिकोणीय मालिकेच्या सामन्यात, दोन्ही संघांनी मिळून 859 धावा केल्या, ज्यामुळं हा वनडे क्रिकेटच्या इतिहासातील दुसरा सर्वाधिक धावांचा सामना ठरला आहे. या यादीत अव्वल स्थान 2006 मध्ये दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील सामन्यानं पटकावलं आहे, ज्यात दोन्ही संघांनी मिळून 872 धावा केल्या होत्या. तिसऱ्या क्रमांकावर 2009 मध्ये राजकोट मैदानावर भारत आणि श्रीलंका यांच्यात खेळला गेलेला वनडे सामना आहे, ज्यामध्ये एकूण 825 धावा झाल्या होत्या, तर चौथ्या क्रमांकावर सप्टेंबर 2026 मध्ये भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात खेळला गेलेला वनडे सामना आहे, ज्यामध्ये दोन्ही संघांनी मिळून एकूण 811 धावा केल्या होत्या.
हेही वाचा :