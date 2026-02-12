ETV Bharat / sports

श्रीलंकेचा विजयरथ सुसाट; ओमानचा 105 धावांनी धूव्वा उडवत मिळवला दुसरा विजय

टी-20 विश्वचषकातील 16वा सामना श्रीलंका आणि ओमान क्रिकेट संघात खेळवण्यात आला. या सामन्यात श्रीलंकेच्या संघानं मोठा विजय मिळवला आहे.

Sri Lanka Beat Oman
ओमानचा 105 धावांनी धूव्वा उडवत मिळवला दुसरा विजय (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 12, 2026 at 3:31 PM IST

पल्लेकेले Sri Lanka Beat Oman : टी-20 विश्वचषकातील 16वा सामना श्रीलंका आणि ओमान क्रिकेट संघात खेळवण्यात आला. या सामन्यात श्रीलंकेच्या संघानं मोठा विजय मिळवला आहे. या सामन्यात श्रीलंकेनं फलंदाजी आणि गोलंदाजी दोन्हीमध्ये चमकदार कामगिरी केली. त्यांच्या संघानं मोठा विजय मिळवला आणि त्यांचा नेट रन रेट देखील लक्षणीयरीत्या सुधारला. श्रीलंकेनं हा सामना 105 धावांनी जिंकला. श्रीलंकेसाठी मोठा विजय महत्त्वाचा होता कारण ऑस्ट्रेलिया आणि झिम्बाब्वेनं त्यांच्या गटात आधीच मोठे विजय नोंदवले होते.

नेट रन रेटमध्ये लक्षणीय वाढ : श्रीलंकेच्या संघानं हा सामना जिंकून त्यांच्या नेट रन रेटमध्ये मोठी वाढ केली आहे. त्यांचा नेट रन रेट आता +1.000 वरुन +3.125 पर्यंत वाढला आहे. श्रीलंकेनं स्पर्धेत आतापर्यंत दोन सामने खेळले आहेत, दोन्ही सामने जिंकले आहेत. आता त्यांचे 4 गुण आहेत, ज्यामुळं ते ग्रुप बी पॉइंट टेबलमध्ये अव्वल स्थानावर पोहोचले आहेत. यापूर्वी, ऑस्ट्रेलियन संघ पहिल्या स्थानावर होता. हा गट खूप रोमांचक दिसत आहे. स्पर्धेच्या शेवटच्या टप्प्यात नेट रन रेटची भूमिका खूप महत्त्वाची होईल.

कसा होता सामना : श्रीलंका आणि ओमान यांच्यातील सामन्याबाबत बोलायचं झालं तर ओमाननं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांचा निर्णय श्रीलंकेच्या फलंदाजांनी पूर्णपणे हाणून पाडला, ज्यांनी 20 षटकांत 5 गडी गमावून 225 धावा केल्या. श्रीलंकेचे तीन फलंदाज कुसल मेंडिस, पवन रत्नायके आणि दासुन शनाका यांनी अर्धशतकं झळकावली, ज्यामुळं श्रीलंकेचा संघ हा मोठी धावसंख्या गाठू शकला आणि ओमानला विजयासाठी 226 धावांचं लक्ष्य दिलं.

धावांचा पाठलाग करताना ओमानची खराब कामगिरी : धावांचा पाठलाग करण्यासाठी उतरलेला ओमान सुरुवातीपासूनच खूपच कमकुवत दिसत होता. सुरुवातीपासूनच त्यांनी जिंकण्याचा कोणताही हेतू दाखवला नाही. ओमान 20 षटकांत 9 गडी गमावून फक्त 120 धावाच करु शकला. श्रीलंकेचे गोलंदाज आणि क्षेत्ररक्षकही कौतुकास पात्र आहेत. ज्यांनी ओमानला एकही संधी दिली नाही आणि संपूर्ण सामन्यात एकही चूक केली नाही.

