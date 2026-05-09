विश्वचषक विजेत्या खेळाडूच्या घरात सापडला एअरलाइन्सच्या सीईओंचा मृतदेह; क्रीडा विश्वात खळबळ
माजी क्रिकेटपटू आणि 1996 विश्वचषक विजेते फलंदाज अरविंदा डी सिल्वा यांच्या घरी एक मृतदेह सापडल्यानं एकच खळबळ उडाली आहे.
Published : May 9, 2026 at 9:52 AM IST
कोलंबो Aravinda De Silva : श्रीलंकेचे माजी क्रिकेटपटू आणि 1996 विश्वचषक विजेते फलंदाज अरविंदा डी सिल्वा यांच्या घरी एक मृतदेह सापडल्यानं एकच खळबळ उडाली आहे. मृत व्यक्तीचं नाव कपिला चंद्रसेना असल्याचं सांगितलं जातंय. ते श्रीलंका एअरलाइन्सचे सीईओ होते आणि डी सिल्वा यांच्या घरी बेशुद्ध अवस्थेत आढळले. तपासणीअंती चंद्रसेना मृत असल्याचं निष्पन्न झालं. चंद्रसेना आणि अरविंद डी सिल्वा हे जवळचे नातेवाईक आहेत. चंद्रसेना यांनी अरविंद डी सिल्वा यांच्या घरी आत्महत्या केल्याचं बोललं जातंय.
लाचखोरीचं चालू होतं प्रकरण : विशेष म्हणजे कपिला चंद्रसेना यांच्यावर लाचखोरीचं प्रकरण सुरु होतं. त्यांच्यावर 2.3 अब्ज डॉलर्सच्या एका व्यवहारात भ्रष्टाचाराचा आरोप होता. चंद्रसेना यांनी एका बनावट कंपनीमार्फत 2 दशलक्ष डॉलर्सची लाच घेतल्याचंही वृत्त आहे. कोलंबोच्या मुख्य दंडाधिकाऱ्यांनी त्यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केलं होतं. हे वॉरंट जारी झाल्यानंतर, चंद्रसेना अरविंदा डी सिल्वा यांच्या घरी पोहोचले आणि त्यांनी आत्महत्या केल्याचं समोर आलंय.
The former Chief Executive Officer of SriLankan Airlines Kapila Chandrasena was found dead early Friday at the Kollupitiya residence of his brother-in-law, legendary cricketer Aravinda de Silva. Police said preliminary investigations suggest the death may have been a suicide,… pic.twitter.com/jYNIWs9aRT— MDWLive! SriLanka 🇱🇰 (@MDWLiveSriLanka) May 8, 2026
अरविंदा डी सिल्वा यांची कारकीर्द : अरविंदा डी सिल्वा हे श्रीलंकेच्या महान फलंदाजांपैकी एक आहेत. त्यांनी श्रीलंकेसाठी 93 कसोटी सामने खेळून 6361 धावा केल्या. त्यांनी एकूण 20 शतकं झळकावली. वनडे सामन्यांमध्ये, अरविंदा डी सिल्वा यांनी 9284 धावा आणि 11 शतकं केली. प्रथम-श्रेणी क्रिकेटमध्ये, डी सिल्वा यांनी 43 शतकांसह 15,000 धावा जमवल्या. याशिवाय डी सिल्वा यांनी वनडे सामन्यांमध्ये 106 आणि कसोटी सामन्यांमध्ये 29 बळीही घेतले आहेत.
1996 विश्वचषकातील अरविंदा डी सिल्वा यांची कामगिरी : 1996 च्या विश्वचषकात अरविंदा डी सिल्वा यांनी श्रीलंकेसाठी सर्वाधिक 448 धावा केल्या. या उजव्या हाताच्या फलंदाजाची सरासरी जवळपास 90 होती आणि स्ट्राइक रेट 107.69 होता. डी सिल्वा यांनी विश्वचषकात दोन शतकं आणि दोन अर्धशतकं झळकावली. अरविंद डी सिल्वानं ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात शानदार शतक झळकावून संघाला सात गडी राखून विजय मिळवून दिला. अंतिम सामन्यात श्रीलंकेला 242 धावांची गरज होती आणि डी सिल्वा चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजीला येऊन नाबाद 107 धावा केल्या. त्यानं, असंका गुरुसिंहा आणि अर्जुन रणतुंगा यांच्यासह, श्रीलंकेला प्रथमच विश्वविजेता बनण्यास मदत केली.
