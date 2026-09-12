ETV Bharat / sports

भारतासह आणखी एक संघ फायनलमध्ये; कधी होणार अंतिम सामना?

महिला आशिया कप 2026 च्या दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात श्रीलंका महिला क्रिकेट संघानं पाकिस्तानला 4 गडी राखून पराभूत करुन अंतिम फेरीत प्रवेश केला.

Sri Lanka Women's in Final
भारतासह आणखी एक संघ फायनलमध्ये (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 12, 2026 at 6:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुबई Sri Lanka Women's in Final : महिला आशिया कप 2026 च्या दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात श्रीलंका महिला क्रिकेट संघानं पाकिस्तानला 4 गडी राखून पराभूत करुन अंतिम फेरीत प्रवेश केला. आता रविवारी (13 सप्टेंबर) श्रीलंकेचा सामना सात वेळच्या विजेत्या भारताशी होईल. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना पाकिस्ताननं श्रीलंकेसमोर 131 धावांचं लक्ष्य ठेवलं, जे श्रीलंकेनं 19व्या षटकात पूर्ण केलं. यासह आशिया कपच्या अंतिम फेरीत पोहोचण्याचं पाकिस्तानचं स्वप्न भंगलं.

श्रीलंकेची टॉप ऑर्डर अपयशी : या सामन्यात 131 धावांचं लक्ष्य गाठताना श्रीलंकेची सुरुवात खराब झाली. कर्णधार चमारी अटापट्टू दुसऱ्याच षटकात 5 धावांवर बाद झाली. पुढच्याच चेंडूवर संजना कविंदी शून्यावर बाद झाली. हसिनी परेरा देखील 3 धावा करुन बाद झाली, त्यामुळं श्रीलंकेची धावसंख्या 31 धावांवर 3 गडी बाद अशी झाली. पुढं, श्रीलंकेनं 33 धावांवर आपली चौथी विकेट गमावली. तिथून पुढं सामना पूर्णपणे पाकिस्तानच्या नियंत्रणात होता. पण त्यानंतर हर्षिता समरविक्रमानं 36 आणि तिची सलामीची जोडीदार इमेशा दुलानीनं 24 धावा करुन आपल्या संघाला संकटातून बाहेर काढलं. त्यानंतर कविशा दिलहरीनं शानदार 33 धावा केल्या आणि 10 चेंडूंमध्ये नाबाद 18 धावा पूर्ण केल्या. गोलंदाजीत कर्णधार फातिमा सनानं पाकिस्तानसाठी चार बळी घेतले.

पाकिस्तानच्या 130 धावा : तत्पुर्वी श्रीलंकेविरुद्ध प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केल्यानंतर, कर्णधार फातिमा सनाच्या नाबाद 47 धावांच्या जोरावर पाकिस्ताननं निर्धारित 20 षटकांत पाच गडी गमावून 130 धावा केल्या. फातिमानं आपल्या नाबाद 36 चेंडूंच्या खेळीत चार चौकार आणि दोन षटकार मारले. तिनं गुल फिरोजा (21) सोबत पाचव्या विकेटसाठी 38 चेंडूंमध्ये 40 धावा आणि तुबा हसन (12 नाबाद) सोबत सहाव्या विकेटसाठी 24 चेंडूंमध्ये 32 धावा करुन संघाला एक आव्हानात्मक धावसंख्या गाठून दिली.

आघाडीच्या फळीतील फलंदाजांची खराब कामगिरी : सलामी फलंदाज शवाल झुल्फिकारनं सुरुवातीच्या षटकांमध्ये आक्रमक खेळ करत 16 चेंडूंमध्ये 24 धावा केल्या. तिनं दोन चौकार आणि दोन षटकार मारले, पण यष्टीरक्षक कौशिनी नुथ्यांगानं कर्णधार चमारी अटापट्टूच्या गोलंदाजीवर एक अप्रतिम झेल घेऊन तिचा डाव संपवला. मुनीबा अली (2), आयेशा जफर (7) आणि सदफ शम्स (8) यांना फलंदाजीत विशेष योगदान देता आले नाही. मात्र, शवालनं सुरुवातीच्या षटकांमध्ये वेगानं धावा करुन त्याची भरपाई केली आणि फातिमानंही शेवटच्या षटकांमध्ये तेच केलं.

फातिमाची उपयुक्त खेळी : 16 षटकांनंतर पाकिस्तानची अवस्था 92 धावांवर पाच गडी अशी बिकट होती, पण उष्णता आणि आर्द्रतेमुळं फलंदाजीसाठी कठीण असलेल्या परिस्थितीत फातिमानं वेगानं धावा केल्या. हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळं तिला अनेक वेळा फिजिओची मदत घ्यावी लागली. पाकिस्ताननं शेवटच्या पाच षटकांमध्ये 47 धावा जोडल्या. श्रीलंकेसाठी चामरी अटापट्टू आणि चामुंडी प्रबोधानं प्रत्येकी दोन बळी घेतले, तर सुगंधी कुमारीला एक यश मिळालं.

हेही वाचा :

  1. कुलदीप यादवचा इंग्लंडमध्ये जलवा; 10 विकेट घेत संघाला मिळवून दिला विजय
  2. विक्रमवीर जो रुट! फलंदाजीनंतर आता फिल्डींगमध्येही केला वर्ल्ड रेकॉर्ड
  3. डोंबिवलीच्या सुपुत्राचा ऐतिहासिक पराक्रम! जगातील सर्वात लांब नदी पोहण्याची स्पर्धा 11 तास 34 मिनिटांत पूर्ण

TAGGED:

महिला आशिया कप 2026
महिला आशिया कप अंतिम सामना
SRI LANKA ENTERS FINAL
भारत विरुद्ध श्रीलंका फायनल
FINAL OF WOMENS ASIA CUP 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.