इंग्रजांविरुद्ध होणाऱ्या त्रिकोणीय मालिकेसाठी शेजाऱ्यांचा संघ जाहीर; माजी कर्णधारालाच संघातून काढलं
श्रीलंका क्रिकेट संघानं पाकिस्तानमध्ये होणाऱ्या आगामी वनडे तिरंगी मालिकेसाठीच्या संघातून आपला माजी कर्णधार चरित असलंकाला वगळलं आहे.
Published : October 4, 2026 at 5:08 PM IST
कोलंबो Sri Lanka Squad : श्रीलंका क्रिकेट संघानं पाकिस्तानमध्ये होणाऱ्या आगामी वनडे तिरंगी मालिकेसाठीच्या संघातून आपला माजी कर्णधार चरित असलंकाला वगळलं आहे. या वनडे तिरंगी मालिकेत पाकिस्तान आणि श्रीलंका, तसंच इंग्लंड यांचाही समावेश आहे. 88 वनडे सामन्यांमध्ये 40.55 च्या सरासरीनं खेळणाऱ्या असलंकाची इंग्लंड दौऱ्यावर खराब कामगिरी झाली, जिथं त्यानं तीन सामन्यांमध्ये अनुक्रमे केवळ 1, 11 आणि 7 धावा केल्या. या खराब कामगिरीमुळं त्याला संघातून वगळण्यात आले आहे. श्रीलंकेनं यापूर्वी पाकिस्तानविरुद्धच्या टी-20 मालिकेसाठी संघ जाहीर केला आहे.
Here is the 16-member squad set to represent Sri Lanka in the upcoming Tri-Nation Series in Pakistan! 🇱🇰🏏#SriLankaCricket pic.twitter.com/rgJq3Uu1dl— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) October 4, 2026
अविष्का फर्नांडो आणि साहन अराचिगेचं संघात पुनरागमन : फलंदाज अविष्का फर्नांडो आणि अष्टपैलू साहन अराचिगे यांचं श्रीलंकेच्या संघात पुनरागमन झालं आहे. चरित असलंका आणि वानिंदू हसरंगा यांच्या जागी या दोन खेळाडूंचा संघात समावेश करण्यात आला आहे. इंग्लंड दौऱ्यादरम्यान हसरंगाला हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली होती आणि तो या दौऱ्यातून बाहेर झाला आहे. याव्यतिरिक्त, संघातील उर्वरित खेळाडू तेच आहेत जे नुकतेच इंग्लंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेत खेळले होते. त्या वनडे मालिकेत श्रीलंकेचा 2-1 नं पराभव झाला.
असलंकाला टी-20 संघातूनही वगळलं : त्रिकोणीय मालिकेपूर्वी पाकिस्तानविरुद्ध होणाऱ्या तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतूनही असलंकाला वगळण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे, इंग्लंड दौऱ्यादरम्यान असलंका संघाचा उपकर्णधार होता. नियमित कर्णधार कुसल मेंडिसच्या पायाच्या दुखापतीमुळं असलंकानं टी-20 सामन्यांमध्ये कर्णधारपद स्वीकारलं होतं. मात्र, तो आता या मालिकेचा भाग नाही. दरम्यान, फर्नांडो त्याच्या प्रभावी देशांतर्गत कामगिरीनंतर संघात परतला आहे. त्यानं आपल्या देशाच्या मेजर क्लब्स लिमिटेड ओव्हर्स स्पर्धेत शानदार फलंदाजी केली, सात डावांमध्ये 63.85 च्या सरासरीनं 447 धावा केल्या.
Sri Lanka confirm ODI tri-series squad against Pakistan and England as preparation for #CWC27 begin 🙌https://t.co/MlzjfZZZCh— ICC (@ICC) October 4, 2026
त्रिकोणीय मालिका 18 ऑक्टोबरपासून सुरु होणार : पाकिस्तान, श्रीलंका आणि इंग्लंड यांच्यातील त्रिकोणीय मालिका 18 ऑक्टोबरपासून सुरु होईल. मालिकेतील पहिला सामना रावळपिंडी इथं पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांच्यात खेळला जाईल. सर्व संघ पहिल्या फेरीचे सामने रावळपिंडी इथं खेळतील, त्यानंतर दुसऱ्या फेरीसाठी संघ लाहोरला जातील. मालिकेतील अंतिम सामना 31 ऑक्टोबर रोजी खेळला जाईल.
वनडे तिरंगी मालिकेसाठी श्रीलंकेचा संघ : कुसल मेंडिस (कर्णधार), पथुम निस्संका, अविष्का फर्नांडो, कामिल मिश्रा, पवन रत्नायके, सहन अराचिगे, कामिंदू मेंडिस, जनिथ लियानागे, दसुन शनाका, दुनिथ वेलालागे, महेश थीक्षाना, सचिंदू कोलंबोगे, दुशमंथा चमीरा, असिथा फर्नांडो, दिलशान मदुशंका, इशान मलिंगा.
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