ETV Bharat / sports

श्रीलंका क्रिकेटमध्ये भूकंप; बोर्डाच्या अध्यक्षांसह संपूर्ण बोर्डाचा राजीनामा

Sri Lanka Cricket Board
श्रीलंका क्रिकेटमध्ये भूकंप (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 29, 2026 at 4:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलंबो Sri Lanka Cricket Board : 29 एप्रिल रोजी श्रीलंकन ​​क्रिकेटमध्ये एक मोठी उलथापालथ झाली, ज्याची काही काळापासून अपेक्षा होती. श्रीलंका क्रिकेटचे (SLC) अध्यक्ष शम्मी सिल्वा यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. ही माहिती श्रीलंका क्रिकेटनं अधिकृतपणे जाहीर केली आहे. श्रीलंकेचे राष्ट्रपती अनुरा कुमार दिसानायके यांनी अलीकडेच मंडळात बदलांची गरज असल्याचं सांगितलं होतं आणि त्यांच्या या वक्तव्यालाच प्रतिसाद म्हणून हे पाऊल उचललं गेलं असल्याचं मानलं जात आहे.

मंडळाचा कार्यभार अंतरिम समितीकडे सोपवला जाईल : श्रीलंकन ​​क्रिकेटमधील या उलथापालथीसंदर्भात SLC नं जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात हे देखील स्पष्ट केलं आहे की, सर्व राजीनामे तात्काळ प्रभावानं स्वीकारण्यात आले असून एक अंतरिम समिती मंडळाचा कार्यभार सांभाळेल. SLC नं जाहीर केलं की, श्रीलंका क्रिकेटचे अध्यक्ष शम्मी सिल्वा यांनी आज आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांच्यासोबतच, SLC कार्यकारी समितीचे अधिकारी आणि सदस्यांनीही राजीनामा दिला आहे.

समितीच्या बैठकीनंतर राजीनामा : हा निर्णय राष्ट्रपती अनुरा कुमार दिसानायके आणि माननीय युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री सुनील कुमार गमागे यांना औपचारिकपणे कळवण्यात आला आहे. 28 एप्रिल रोजी झालेल्या एसएलसी कार्यकारी समितीच्या बैठकीनंतर त्या सर्वांनी राजीनामा दिला. श्रीलंका सरकार आता माजी खासदार एरन विक्रमरत्ने यांची काही काळासाठी या संस्थेचे अंतरिम प्रमुख म्हणून नियुक्ती करू शकते.

संघाच्या कामगिरीत मोठी घसरण : शम्मी सिल्वा 2019 पासून अध्यक्षपदावर होते. शम्मी सिल्वा यांनी फेब्रुवारी 2019 मध्ये थिलंगा सुमाथिपाला यांची जागा घेत श्रीलंका क्रिकेटच्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारला. शम्मी सिल्वा यांच्या कार्यकाळात, श्रीलंकेच्या पुरुष आणि महिला संघांनी आशियाई चषक विजेतेपद पटकावलं, परंतु आयसीसी स्पर्धांमध्ये चांगली कामगिरी करण्यात ते अपयशी ठरले. पुरुष संघाच्या कामगिरीत सर्वात मोठी घसरण दिसून आली. 2026 च्या टी-20 विश्वचषकातील श्रीलंका संघाची कामगिरीही निराशाजनक होती.

हेही वाचा :

  1. IPL दरम्यान मुंबईत नव्या फ्रँचायझी टी-20 लीगचं अनावरण; स्पर्धेत भारतीय संघ मालकांचा बोलबाला
  2. आयपीएल दरम्यान पंतप्रधान मोदी आणि बीसीसीआयची क्रिकेटपटूंना मोठी भेट; ईशान्य भारतात इनडोअर क्रिकेट अकादमींचं उद्घाटन
  3. प्रियांश आर्याचा षटकार लागल्यानं स्टँडमधील चाहता जखमी, चेहला झाला रक्तभंबाळ; पाहा व्हिडिओ

TAGGED:

SRI LANKA CRICKET BOARD
COMMITTEE MEMBERS RESIGNED
SHAMMI SILVA RESIGN
SRI LANKA CRICKET
SRI LANKA CRICKET BOARD

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.