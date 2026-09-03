W,W,W,W,W,W,W... 5 धावांच्या बदल्यात घेतल्या 7 विकेट; कर्णधारानं केली आशिया चषकाच्या इतिहासातील सर्वोत्तम गोलंदाजी
श्रीलंका महिला क्रिकेट संघाची कर्णधार चमारी अटापट्टूनं गोलंदाजीनं एक असा पराक्रम केला जो आशिया कपच्या इतिहासात यापूर्वी कधीही झाला नव्हता.
Published : September 3, 2026 at 9:24 AM IST
दुबई Chamari Athapaththu : श्रीलंका महिला क्रिकेट संघाची कर्णधार चमारी अटापट्टूनं अनेकदा आपल्या संघाला फलंदाजीच्या जोरावर विजय मिळवून दिला आहे, पण 2 सप्टेंबर रोजी, आशिया कप 2026 दरम्यान, तिनं गोलंदाजीनं एक असा पराक्रम केला जो आशिया कपच्या इतिहासात यापूर्वी कधीही झाला नव्हता. अटापट्टूनं इंडोनेशियाविरुद्ध केवळ पाच धावांत सात बळी घेतले आणि आशिया कपमध्ये सात बळी घेणारी पहिली गोलंदाज ठरली. पुरुष किंवा महिला आशिया कपमध्ये यापूर्वी असा पराक्रम कधीही झाला नव्हता. इतकंच नाही तर, चमारी अटापट्टूनं हॅट-ट्रिक घेत इंडोनेशियाला सर्वबाद करण्याचा पराक्रम केला.
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𝐒𝐄𝐕𝐄𝐍 𝐖𝐈𝐂𝐊𝐄𝐓𝐒 𝐅𝐎𝐑 𝐅𝐈𝐕𝐄 𝐑𝐔𝐍𝐒 🤯— ICC (@ICC) September 2, 2026
A historic bowling effort from Sri Lanka skipper Chamari Athapaththu ✨
📸: @ACCMedia1 | 📝: https://t.co/gYKGvAkKcZ pic.twitter.com/OxoYAaRsNq
21 चेंडूत घेतले 7 बळी : दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या गट 'ब' च्या सामन्यात, अटापट्टूनं केवळ 3.3 षटकं म्हणजेच 21 चेंडू गोलंदाजी करुन सात बळी घेतले. तिच्या भेदक गोलंदाजीनं इंडोनेशियाला केवळ 49 धावांवर रोखलं. परिणामी श्रीलंकेनं हा सामना 75 धावांनी जिंकून उपांत्य फेरीतील आपलं स्थान जवळपास निश्चित केलं.
Another highlight in the glittering career of Chamari Athapaththu ⭐️— ICC (@ICC) September 3, 2026
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श्रीलंकेनं केल्या 124 धावा : सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना सुरुवातीला काही धक्के बसूनही श्रीलंकेनं 124 धावा केल्या. नीलाक्षिका सिल्वानं 35 चेंडूंमध्ये 50 धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी करुन संघाला एका आव्हानात्मक धावसंख्येपर्यंत पोहोचवलं. त्यानंतर अटापट्टूनं गोलंदाजीची सूत्रं हाती घेतली आणि इंडोनेशियाच्या फलंदाजीची फळी उद्ध्वस्त केली. तिच्या शानदार गोलंदाजीत हॅट-ट्रिकचाही समावेश होता. या कामगिरीसह, अटापट्टूनं पाकिस्तानच्या जावेरिया खानचा विक्रम मोडला. यापूर्वी, 2008 च्या महिला आशिया कपमध्ये बांगलादेशविरुद्ध 6 बळी घेऊन जावेरियाच्या नावावर महिला आशिया कपमधील सर्वोत्तम गोलंदाजीचा विक्रम होता.
A stunning hat-trick that sealed Sri Lanka’s mammoth win 🔥— ICC (@ICC) September 2, 2026
📸: @ACCMedia1
📝: https://t.co/hD2c8PSble pic.twitter.com/Ah9V91BjxS
श्रीलंकेच्या महिला गोलंदाजानं प्रथमच घेतली हॅट-ट्रिक : अटापट्टूनं या सामन्यात अनेक विक्रम प्रस्थापित केले. ती आशिया कप टी-20 च्या इतिहासात 6 किंवा अधिक बळी घेणारी पहिली खेळाडू ठरली. तिच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील ही पहिलीच पाच बळींची कामगिरी होती आणि टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये श्रीलंकेच्या महिला गोलंदाजाने घेतलेली ही पहिली हॅट-ट्रिक होती.
तिनं 5 धावांत 7 बळी घेतलेली कामगिरी आता श्रीलंकेच्या महिला आणि पुरुष या दोन्ही संघांची मिळून सर्वोत्कृष्ट टी-20 आंतरराष्ट्रीय गोलंदाजी कामगिरी ठरली आहे. अटापट्टूच्या या कामगिरीमुळं ती टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात सात बळी घेणारी जगातील दुसरी कर्णधार ठरली आहे. यापूर्वी तिनं 2022 मध्ये पेरुविरुद्ध 3 धावांत 7 बळी घेतले होते, जो अर्जेंटिनाच्या ॲलिसन स्टोक्सच्या विक्रमानंतरचा दुसरा क्रमांक होता. गतविजेत्या श्रीलंकेची ही दमदार सुरुवात कायम असून, ते 4 गुणांसह 'ब' गटात अव्वल स्थानी पोहोचले आहेत.
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