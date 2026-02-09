ETV Bharat / sports

थिक्षणा-हसरंगाच्या फिरकीत अडकले आयरिश फलंदाज; श्रीलंकेची विश्वचषकात विजयी सुरुवात

सहयजमान श्रीलंकेनं 2026 च्या टी-20 विश्वचषक स्पर्धेत आयर्लंडचा 20 धावांनी पराभव करुन पहिला विजय मिळवला.

Sri Lanka Beat Ireland
थिक्षणा-हसरंगाच्या फिरकीत अडकले आयरिश फलंदाज (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 9, 2026 at 9:46 AM IST

1 Min Read
कोलंबो Sri Lanka Beat Ireland : सहयजमान श्रीलंकेनं 2026 च्या टी-20 विश्वचषक स्पर्धेत आयर्लंडचा 20 धावांनी पराभव करुन पहिला विजय मिळवला. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना श्रीलंकेनं एकूण 163 धावा केल्या, परंतु आयर्लंडला फक्त 143 धावा करता आल्या. सामन्याचे हिरो महेश थिक्षणा आणि वानिंदू हसरंगा होते, ज्यांनी प्रत्येकी तीन बळी घेतले आणि आयर्लंडला या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यापासून पूर्णपणे रोखलं.

आयर्लंड 143 धावांवर सर्वबाद झाला : श्रीलंकेच्या 163 धावांच्या प्रत्युत्तरात, आयर्लंडची सुरुवात खराब झाली. कर्णधार पॉल स्टर्लिंग चौथ्या षटकात सहा धावांवर बाद झाला. त्यानंतर रॉस अदायर (34) नं हॅरी टेक्टर (40) सोबत भागीदारी केली, परंतु अदायरला हसरंगानं त्रिफळाचित केलं. तेथून, आयर्लंडच्या ठराविक अंतरानं विकेट पडत राहिल्या, संघाचे फलंदाज कोणतीही भागीदारी करु शकले नाहीत. शेवटी लोर्कन टकरनं 21 आणि कर्टिस कॅम्फरनं 13 धावा केल्या. मात्र त्यांची खेळी संघाला विजय मिळवून देऊ शकली नाही. श्रीलंकेकडून हसरंगा आणि थिक्षणाच्या शानदार कामगिरीव्यतिरिक्त, मथिशा पाथिरानानंही दोन बळी घेतले.

श्रीलंकेनं केल्या 163 धावा : तत्पूर्वी, कामिंदू मेंडिसच्या 19 चेंडूत 44 धावा आणि कुसल मेंडिसच्या नाबाद अर्धशतकामुळं, रविवारी आयर्लंडविरुद्धच्या टी-20 विश्वचषक सामन्यात खराब सुरुवातीनंतर श्रीलंकेनं 6 बाद 163 धावा केल्या. यष्टीरक्षक कुसलनं 43 चेंडूत पाच चौकारांसह 56 धावा केल्या आणि पाचव्या विकेटसाठी कामिंदूसोबत 67 धावांची भागीदारी केली. कामिंदूनं त्याच्या डावात चार चौकार आणि दोन षटकार मारले. एका वेळी 14व्या षटकात श्रीलंकेची धावसंख्या 4 बाद 86 होती. मात्र आयर्लंडच्या खराब क्षेत्ररक्षणाचा श्रीलंकेला फायदा झाला. आयर्लंडकडून बॅरी मॅकार्थी आणि जॉर्ज डॉकरेल यांनी प्रत्येकी 2 बळी घेतले.

