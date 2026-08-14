आशिया चषकासाठी संघाची घोषणा; अयोध्याचं संघात पुनरागमन
महिला टी-20 आशिया कप येत्या 28 ऑगस्ट पासून सुरु होईल. यासाठी श्रीलंका क्रिकेटनं आपला संघ जाहीर केला आहे.
Published : August 14, 2026 at 10:25 AM IST
कोलंबो Squad For Women's T20 Asia Cup : महिला टी-20 आशिया कप येत्या 28 ऑगस्ट पासून सुरु होईल. यासाठी श्रीलंका क्रिकेटनं आपला संघ जाहीर केला असून, गेल्या महिन्यात पाकिस्तानविरुद्ध झालेल्या घरच्या टी-20 मालिकेच्या तुलनेत संघात तीन बदल केले आहेत आणि मिताली अयोध्या हिचं संघात पुनरागमन झालं आहे. आगामी आशिया कपसाठी श्रीलंकन महिला क्रिकेट संघाला 'ब' गटात स्थान देण्यात आलं असून, त्यांचा पहिला सामना 29 ऑगस्ट रोजी यजमान युएई महिला संघाविरुद्ध होणार आहे.
Sri Lanka have named their squad for the upcoming Asia Cup as they try and claim back-to-back titles in Dubai 👀https://t.co/MUT4rEc6Q4— ICC (@ICC) August 14, 2026
विहंगाचा संघात प्रथमच समावेश : श्रीलंकेच्या महिला क्रिकेट संघाच्या आशिया कप 2026 च्या संघात मध्यमगती गोलंदाज मिताली अयोध्येचं पुनरागमन झालं आहे, तर लेग-स्पिनर देवमी विहंगा पदार्पण करत आहे. गेल्या महिन्यात पाकिस्तानविरुद्धच्या वनडे मालिकेत संघात असलेली वेगवान गोलंदाज सीमर चेतना हिचंही पुनरागमन झालं आहे. दरम्यान, वेगवान गोलंदाज मालकी मदारा, वेगवान गोलंदाजी करणारी अष्टपैलू रश्मिका सेयवंडी आणि डावखुरी फिरकी गोलंदाज निमाशा मीपेज यांचा 2026 च्या आशिया कपसाठीच्या श्रीलंकेच्या संघात समावेश करण्यात आला नाही. मिताली अयोध्या महिला टी-20 विश्वचषकासाठीच्या श्रीलंकेच्या संघात होती, परंतु गेल्या महिन्यात पाकिस्तानविरुद्ध घरच्या मैदानावर झालेल्या टी-20 मालिकेत तिचा समावेश नव्हता.
चमारी अटापट्टू कर्णधार : अनुभवी फलंदाज चमारी अटापट्टू श्रीलंकेच्या महिला क्रिकेट संघाचं कर्णधारपद भूषवणार असून, हर्षिता समरविक्रमा हिची उपकर्णधार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. पाकिस्तानविरुद्धच्या टी-20 मालिकेत पदार्पण करुन दोन सामन्यांत 157.14 च्या स्ट्राईक रेटनं 66 धावा करणाऱ्या 17 वर्षीय संजना कविंदीनं आपलं स्थान कायम राखलं आहे. आशिया कपमध्ये श्रीलंकेला बांगलादेश, इंडोनेशिया आणि युएईच्या महिला संघासोबत 'ब' गटात स्थान देण्यात आलं आहे. 2024 च्या महिला आशिया चषक स्पर्धेत भारतीय संघाला पराभूत करुन शेवटचं विजेतेपद पटकावल्यामुळं, श्रीलंका संघ गतविजेता म्हणून या स्पर्धेत उतरेल.
महिला आशिया चषकासाठी श्रीलंकेचा संघ :
चमारी अटापट्टू (कर्णधार), इमेशा दुलानी, संजना कविंदी, विशमी गुणरत्ने, हर्षिता समरविक्रमा (उपकर्णधार), कविशा दिलहारी, नीलाक्षिका सिल्वा, हासिनी परेरा, कौशिनी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), देवमी विहंगा, सुगंधिका कुमारी, चामुदी प्रबोदा, चेतना विमुक्ति, काव्या कविंदी, मिताली अयोध्या.
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