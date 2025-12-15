ETV Bharat / sports

2025 संपण्यापूर्वी भारतानं जिंकला आणखी एक विश्वचषक; हाँगकाँगला हरवून पहिल्यांदाच स्क्वॅशमध्ये रचला इतिहास

2025 चा स्क्वॅश विश्वचषक जिंकून भारतानं इतिहास रचला. अंतिम फेरीत भारताचा सामना हाँगकाँगशी झाला.

Squash World Cup 2025
स्क्वॅश विश्वचषक 2025 (AFP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 15, 2025 at 10:26 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

चेन्नई Squash World Cup 2025 : भारतानं स्क्वॅश विश्वचषक 2025 जिंकून इतिहास रचला आहे. आशियाई देशानं पहिल्यांदाच हे विजेतेपद पटकावलं आहे. रविवारी झालेल्या अंतिम सामन्यात भारतानं हाँगकाँगचा 3-0 असा पराभव केला. यापूर्वी भारतीय संघ कधीही अंतिम फेरीत पोहोचला नव्हता. 2023 मध्ये संघ उपांत्य फेरीत पराभूत झाला होता. 2028 मध्ये लॉस एंजेलिसमध्ये होणाऱ्या ऑलिंपिक स्पर्धेतही हा खेळ पदार्पण करण्यासाठी सज्ज आहे.

एकही सामना न गमावता जिंकलं जेतेपद : या मिश्र संघ स्पर्धेत भारतीय संघाची कामगिरी प्रभावी होती. स्पर्धेत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या भारतानं एकही सामना न गमावता विजेतेपद जिंकलं. गट टप्प्यात भारतानं स्वित्झर्लंड आणि ब्राझीलचा 4-0 असा पराभव केला. त्यानंतर त्यांनी क्वार्टर फायनलमध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा आणि सेमीफायनलमध्ये दोन वेळा विजेत्या इजिप्तचा 3-0 असा पराभव केला.

सर्वांची दमदार कामगिरी : रविवारच्या अंतिम सामन्यात, अनुभवी जोश्ना चिनप्पानं जागतिक क्रमवारीत 37व्या क्रमांकावर असलेल्या ली का यीचा 3-1 असा पराभव करुन भारताला दमदार सुरुवात करुन दिली. तिनं हा सामना 7-3, 2-7, 7-5, 7-1 असा जिंकला. पुढं, आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पदक विजेता अभय सिंगनं जागतिक क्रमवारीत 42व्या क्रमांकावर असलेल्या अ‍ॅलेक्स लाऊचा 3-0 असा पराभव केला. त्यानं हा सामना 7-1, 7-4, 7-4 असा जिंकला. शेवटी, 17 वर्षीय अनाहत सिंगनं जागतिक क्रमवारीत 31व्या क्रमांकावर असलेल्या टोमेटो होचा 3-0 असा पराभव करुन भारताला विजेतेपद मिळवून दिलं. त्यानं हा सामना 7-2, 7-2, 7-5 असा जिंकला. भारताच्या राष्ट्रीय पुरुष एकेरीचा विजेता वेलावन सेंथिलकुमारला अंतिम फेरीत हेन्री लेउंगविरुद्ध खेळण्याची आवश्यकता नव्हती.

12 देशांचा स्पर्धेत सहभाग : या स्पर्धेत बारा देशांनी भाग घेतला. भारताव्यतिरिक्त, यामध्ये ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, इजिप्त, हाँगकाँग, इराण, जपान, मलेशिया, पोलंड, दक्षिण आफ्रिका आणि स्वित्झर्लंड यांचा समावेश होता. स्क्वॅश विश्वचषक 1996 मध्ये सुरु झाला. ऑस्ट्रेलियानं पहिलं विजेतेपद जिंकलं. त्यानंतर 1999 मध्ये इंग्लंड विजेता ठरला. 12 वर्षांनंतर 2011 मध्ये इजिप्तनं पुन्हा एकदा विजेतेपद जिंकलं. बारा वर्षांनंतर, इजिप्तनं 2023 चा विश्वचषकही जिंकला.

हेही वाचा :

  1. "रेस्टॉरंटमध्ये बंदिस्त असणं..." इंग्लंडचा माजी कर्णधार सिडनी गोळीबारातून थोडक्यात बचावला; हॉटेलमध्ये लपल्यानं वाचला जीव
  2. 1000 धावा आणि विकेट्सचं 'शतक'; टी-20 मध्ये 'असं' करणारा हार्दिक एकमेव
  3. धर्मशाळा टी-20 सामन्यात टीम इंडियाचा दणदणीत विजय; आफ्रिकेचा दारुण पराभव करत मालिकेत आघाडी

TAGGED:

SQUASH WORLD CUP 2025
INDIA CREATES HISTORY
INDIA WON SQUASH WORLD CUP
INDIA DEFEATS HONG KONG
SQUASH WORLD CUP 2025

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.