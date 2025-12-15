2025 संपण्यापूर्वी भारतानं जिंकला आणखी एक विश्वचषक; हाँगकाँगला हरवून पहिल्यांदाच स्क्वॅशमध्ये रचला इतिहास
2025 चा स्क्वॅश विश्वचषक जिंकून भारतानं इतिहास रचला. अंतिम फेरीत भारताचा सामना हाँगकाँगशी झाला.
Published : December 15, 2025 at 10:26 AM IST
चेन्नई Squash World Cup 2025 : भारतानं स्क्वॅश विश्वचषक 2025 जिंकून इतिहास रचला आहे. आशियाई देशानं पहिल्यांदाच हे विजेतेपद पटकावलं आहे. रविवारी झालेल्या अंतिम सामन्यात भारतानं हाँगकाँगचा 3-0 असा पराभव केला. यापूर्वी भारतीय संघ कधीही अंतिम फेरीत पोहोचला नव्हता. 2023 मध्ये संघ उपांत्य फेरीत पराभूत झाला होता. 2028 मध्ये लॉस एंजेलिसमध्ये होणाऱ्या ऑलिंपिक स्पर्धेतही हा खेळ पदार्पण करण्यासाठी सज्ज आहे.
𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 𝐂𝐑𝐄𝐀𝐓𝐄𝐃 🇮🇳🔥— Navin Mittal (@NavinSports) December 14, 2025
𝐈𝐍𝐃𝐈𝐀 𝐀𝐑𝐄 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐒𝐇 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐂𝐔𝐏 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 🥇🏆🇮🇳
Joshna, Abhay & Anahat won their matches Comfortably to help India to win the 1st World Cup !!
Golden Letters Written in Indian Squash History 🔥🇮🇳🙌🏻 !! pic.twitter.com/jKh0SyJ0ws
एकही सामना न गमावता जिंकलं जेतेपद : या मिश्र संघ स्पर्धेत भारतीय संघाची कामगिरी प्रभावी होती. स्पर्धेत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या भारतानं एकही सामना न गमावता विजेतेपद जिंकलं. गट टप्प्यात भारतानं स्वित्झर्लंड आणि ब्राझीलचा 4-0 असा पराभव केला. त्यानंतर त्यांनी क्वार्टर फायनलमध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा आणि सेमीफायनलमध्ये दोन वेळा विजेत्या इजिप्तचा 3-0 असा पराभव केला.
🔥🔥 HISTORIC DAY FOR INDIAN SQUASH🔥🔥— SPORTS ARENA🇮🇳 (@SportsArena1234) December 14, 2025
🏆TEAM INDIA IS THE CHAMPION OF THE SQUASH WORLD CUP
Second-seeded India defeated the top-seeded Hong Kong 3-0 to win the Squash World Cup for the first time.
Former World Top 10 Joshna Chinappa defeated WR37 Ka Yi Lee🇭🇰 3-1 (7-3, 2-7,… pic.twitter.com/Vn18u0vYxQ
सर्वांची दमदार कामगिरी : रविवारच्या अंतिम सामन्यात, अनुभवी जोश्ना चिनप्पानं जागतिक क्रमवारीत 37व्या क्रमांकावर असलेल्या ली का यीचा 3-1 असा पराभव करुन भारताला दमदार सुरुवात करुन दिली. तिनं हा सामना 7-3, 2-7, 7-5, 7-1 असा जिंकला. पुढं, आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पदक विजेता अभय सिंगनं जागतिक क्रमवारीत 42व्या क्रमांकावर असलेल्या अॅलेक्स लाऊचा 3-0 असा पराभव केला. त्यानं हा सामना 7-1, 7-4, 7-4 असा जिंकला. शेवटी, 17 वर्षीय अनाहत सिंगनं जागतिक क्रमवारीत 31व्या क्रमांकावर असलेल्या टोमेटो होचा 3-0 असा पराभव करुन भारताला विजेतेपद मिळवून दिलं. त्यानं हा सामना 7-2, 7-2, 7-5 असा जिंकला. भारताच्या राष्ट्रीय पुरुष एकेरीचा विजेता वेलावन सेंथिलकुमारला अंतिम फेरीत हेन्री लेउंगविरुद्ध खेळण्याची आवश्यकता नव्हती.
12 देशांचा स्पर्धेत सहभाग : या स्पर्धेत बारा देशांनी भाग घेतला. भारताव्यतिरिक्त, यामध्ये ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, इजिप्त, हाँगकाँग, इराण, जपान, मलेशिया, पोलंड, दक्षिण आफ्रिका आणि स्वित्झर्लंड यांचा समावेश होता. स्क्वॅश विश्वचषक 1996 मध्ये सुरु झाला. ऑस्ट्रेलियानं पहिलं विजेतेपद जिंकलं. त्यानंतर 1999 मध्ये इंग्लंड विजेता ठरला. 12 वर्षांनंतर 2011 मध्ये इजिप्तनं पुन्हा एकदा विजेतेपद जिंकलं. बारा वर्षांनंतर, इजिप्तनं 2023 चा विश्वचषकही जिंकला.
हेही वाचा :