सामान्य कुटुंबातील खेळाडूंना मिळणार आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या वैद्यकीय सेवा; BMC च्या KEM रुग्णालयात खेळाडूंसाठी स्वतंत्र कक्ष सुरु
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेनं केईएम रुग्णालयात खास खेळाडूंसाठी एक विशेष वैद्यकीय उपचार कक्षाची स्थापना केली आहे. यात सर्व उपचार एकाच छताखाली मिळणार आहेत.
Published : December 17, 2025 at 5:20 PM IST
मुंबई BMC Hospital Special Ward : क्रीडा क्षेत्रात आज भारत प्रगती करत आहे. यात महाराष्ट्र देखील मागे नाही. महाराष्ट्राच्या अनेक खेळाडूंनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपल्या देशाचं नाव उंचावलं आहे. मात्र, यातील बहुतांश खेळाडू हे ग्रामीण भागातील आणि सामान्य कुटुंबातून येतात. कोणत्याही क्रीडा प्रकारात सराव करताना, खेळताना या खेळाडूंना अनेकदा दुखापत होते. केवळ दुखापत झाल्यानं अनेक खेळाडूंना आपल्या स्वप्नांपासून वंचित राहावं लागल्याची अनेक उदाहरणं देखील आहेत. त्यामुळं आता कोणालाही केवळ योग्य उपचार न मिळाल्यामुळं आपल्या स्वप्नांपासून वंचित रहावं लागू नये यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेनं केईएम रुग्णालयात खास खेळाडूंसाठी एक विशेष वैद्यकीय उपचार कक्षाची स्थापना केली आहे.
देशातील पहिलंच रुग्णालय : क्रीडा क्षेत्रातील दुखापतग्रस्त खेळाडूंसाठी राजे एडवर्ड स्मारक म्हणजेच केईएम रुग्णालय स्थित केंद्राच्या माध्यमातून अद्ययावत तंत्रज्ञानावर आधारित उपचार पद्धती आणि पुनर्वसन सेवा उपलब्ध झाल्या आहेत. शासकीय रुग्णालयात अशा पद्धतीच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या वैद्यकीय सुविधा देणारे केईएम हे देशातील पहिलं रुग्णालय ठरलं असून, आतापर्यंत अशा सुविधा केवळ बीसीसीआय क्लब आणि काही ठराविक खाजगी मोठ्या रुग्णालयांमध्येच उपलब्ध आहेत. "क्रीडा क्षेत्राला उत्तमोत्तम खेळाडू उपलब्ध करुन देण्यासाठी या उपचार विभागाचं योगदान महत्त्वाचं ठरेल" असा विश्वास पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी व्यक्त केला आहे.
काय आहे वैशिष्ट्य : खेळाडूंसाठीच्या या विशेष वैद्यकीय कक्षा विषयी माहिती देताना या कक्षाचे प्रमुख, अस्थिरोग तज्ञ डॉक्टर रोशन वाडे यांनी सांगितलं की, "बालकृष्ण इंडस्ट्रीजच्या सीएसआर निधीतून या कक्षाची उभारणी करण्यात आली असून, या संपूर्ण उपचार केंद्रात खेळाडूंना उपचार व थेरपी देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्टँडर्डची अत्याधुनिक वैद्यकीय उपकरणं तसंच तीन ऑपरेशन थिएटर आहेत. या केंद्रात एकूण 25 बेड असून, यात वातानुकूलित 20 जनरल, दोन स्पेशल आणि तीन आयसीयू बेड आहेत. इथं येणाऱ्या खेळाडूंवर उपचार करण्यासाठी एकूण दहा तज्ञ डॉक्टरांची फौज असणार असून, यात आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन, फिजिओथेरपिस्ट, ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट, बायोफिजिसिस्ट, मानसोपचारतज्ज्ञ आणि आहारतज्ज्ञ हे सर्व एकाच छताखाली उपलब्ध असतील."
देशातच मिळतात मोठ्या सुविधा : पुढं बोलताना डॉक्टर वाडे म्हणाले की, "आपल्याला आठवत असेल काही महिन्यांपूर्वी शुभमन गिलला मानेला दुखापत झाल्यानं तो दोन सामने खेळू शकला नव्हता. आपण ज्याला क्रिकेटचा देव म्हणतो अशा सचिन तेंडुलकरला देखील हाताला दुखापत झाल्यानं काही सामन्यांमध्ये खेळता आलं नव्हतं. यांसह अनेक मोठ्या मोठ्या क्रिकेटपटूंचं आणि क्रीडा क्षेत्रातील खेळाडूंची नावं आहेत. यापूर्वी अशा सुविधा आपल्या देशात मिळत नव्हत्या. त्यासाठी या खेळाडूंना परदेशात जावं लागायचं. सध्या अशा सुविधा आपल्या देशात देखील मिळू लागल्या आहेत. मात्र, त्या केवळ खाजगी क्षेत्रात असल्यानं तिथं लाखोंचे उपचार घेणं सामान्य खेळाडूंना परवडत नाही. मोठ्या मोठ्या सेलिब्रिटी खेळाडूंना हे उपचार परवडतात. त्यामुळं ते उपचार घेतल्यानंतर पुन्हा एकदा आपल्या क्रीडा क्षेत्रात कार्यरत होतात. मात्र, सामान्य कुटुंबातील खेळाडूंना केवळ उपचार न मिळाल्यानं आणि पैसे नसल्यानं आपल्या स्वप्नांवर पाणी सोडावं लागतं."
अनेक सुविधा मिळणार : सामान्य घरातील खेळाडूंना देखील जखमी झाल्यानंतर योग्य उपचार घेऊन आपल्या क्रीडा क्षेत्रात परत आणता आलं पाहिजे यासाठीच या कक्षाची उभारणी करण्यात आल्याचं डॉक्टर वाडे यांनी सांगितलं. "दुखापतींनंतर अनेक तरुण खेळाचं स्वप्न सोडून देतात. आता शासकीय रुग्णालयात देखील अशा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध झाल्यानं ग्रामीण भागातील सामान्य घरातील खेळाडूंना गंभीर दुखापती नंतर देखील दुसरी संधी मिळणार आहे. या उपचार केंद्रात केवळ महानगरपालिकेचे 10 रुपये केस पेपरचे दर लागू असून, इथं येणाऱ्या खेळाडूंना केंद्र सरकार राज्य सरकार आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्व वैद्यकीय योजनांचा आणि विविध सामाजिक संस्थांच्या योजना लागू होतात. 20 कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये बांधलेल्या या केंद्रात वॉकर व्ह्यू मशीन, डी वॉल मशीन म्हणजेच हालचालींचं विश्लेषण आणि प्रशिक्षण करण्यास मदत करणारं मशीन आणि पाण्याखालील ट्रेडमिल इत्यादी सुविधा देण्यात आल्याची माहिती या क्रीडा वैद्यकीय विभागाचे प्रमुख डॉक्टर रोशन वाडे यांनी दिली आहे.
सर्व उपचार एकाच छताखाली : "भारतात ऑलिंपिकसारख्या स्पर्धेची तयारी करण्याचं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे. अशावेळी मुंबईसारख्या महानगरात क्रीडापटूंसाठी असं केंद्र उपलब्ध असणं ही अतिशय महत्वाची बाब आहे. या केंद्रात उपचार घेऊन आपापल्या क्रीडा क्षेत्रात पुनरागमन करणाऱ्या खेळाडूंना या सेवासुविधांचा नक्कीच फायदा होईल" अशी प्रतिक्रिया आयुक्त भूषण गगराणी यांनी दिली आहे. क्रीडापटूंच्या उपचारासाठी आवश्यक असणारे आर्थोस्कोपी शल्यचिकित्सक, फिजिओथेरपिस्ट, ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट, बायोफिजिसिस्ट, मानसोपचारतज्ज्ञ, आहारतज्ज्ञ अशा स्वरुपाचे सर्व उपचार एकाच छत्राखाली उपलब्ध असणार आहेत.
