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वर्माचं शतकी 'तिलक' एका धावेनं हुकलं! पठ्ठ्या 2 महिन्यांनंतर झाला आऊट

दुलीप ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात, दक्षिण विभागाचा कर्णधार तिलक वर्माचं शतक केवळ एका धावेनं हुकलं. पूर्व विभागाविरुद्ध तो 211 चेंडूंमध्ये 99 धावांवर बाद झाला.

Tilak Varma
तिलक वर्मा (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2026 at 1:00 PM IST

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चेन्नई Tilak Varma : दुलीप ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात, दक्षिण विभागाचा कर्णधार तिलक वर्माचं शतक केवळ एका धावेनं हुकलं. पूर्व विभागाविरुद्ध तो 211 चेंडूंमध्ये 99 धावांवर बाद झाला. जर त्यानं आपलं शतक पूर्ण केलं असते, तर तीन डावांमधील हे त्याचं दुसरं शतक ठरलं असतं. उपांत्य सामन्यातही तिलकनं दक्षिण विभागासाठी शतक झळकावलं होतं. इतकंच नव्हे, तर गेल्या दोन महिन्यांत कोणत्याही फॉरमॅटमध्ये तिलक वर्मा बाद होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यापूर्वी तो प्रत्येक डावात नाबाद राहिला होता.

तिलक वर्मा 99 धावांवर बाद : पहिल्या डावात पूर्व विभागाचा फिरकी गोलंदाज मोहम्मद कुनैन कुरेशीनं तिलक वर्माला बाद केलं. कुरेशीनं त्याला स्वतःच्याच गोलंदाजीवर झेलबाद केलं. तिलक वर्मानं 211 चेंडूंचा सामना करत नऊ चौकारांसह 99 धावा केल्या. अशाप्रकारे, त्याचं नववं प्रथम-श्रेणी शतक केवळ एका धावेनं हुकलं. 99 धावांसह, तिलक वर्मा पहिल्या डावात दक्षिण विभागासाठी सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होता.

पूर्व विभाग आणि दक्षिण विभाग यांच्यात अंतिम सामना : दक्षिण विभाग आणि पूर्व विभागाचे संघ सध्या दुलीप ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. पूर्व विभागानं आपल्या पहिल्या डावात शानदार फलंदाजी करत कर्णधार इशान किशनच्या 270 धावांच्या शानदार खेळीसह 708 धावांचा हिमालय उभा केला. यानंतर, जेव्हा दक्षिण विभाग फलंदाजीसाठी मैदानात उतरला, तेव्हा एकामागून एक विकेट पडत गेल्या. केवळ कर्णधार तिलक वर्मानं चांगली फलंदाजी केली. तो सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी नाबाद राहिला आणि तो आपलं शतक पूर्ण करेल अशी अपेक्षा होती. तिसऱ्या दिवसाच्या अखेरपर्यंत संघाच्या सहा विकेट पडल्या होत्या. चौथ्या दिवशीही विकेट पडणं सुरुच राहिलं. मात्र, तिलक वर्मानं एकीकडे डाव सांभाळून धरला. जेव्हा संघाच्या नऊ विकेट पडल्या, तेव्हा तिलकच्या शतकाच्या भवितव्याबद्दल शंका निर्माण झाली होती.

दक्षिण विभागाचा संघ खुप मागे : संपूर्ण दक्षिण विभागाचा संघ केवळ 336 धावांवर सर्वबाद झाला. पूर्व विभागाच्या मोठ्या धावसंख्येला प्रत्युत्तर देताना, हा संघ निम्मी धावसंख्याही गाठू शकला नाही आणि पहिल्या डावाच्या धावसंख्येपेक्षा 372 धावांनी कमी पडला. सामना अजून चौथ्या दिवशीही सुरु आहे, पण असं दिसते की पहिल्या डावाच्या आधारावर पूर्व विभागाचा संघ हा सामना जिंकेल आणि विजयी ठरेल.

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Conclusion:

TAGGED:

FINAL OF DULEEP TROPHY
दुलीप ट्रॉफी अंतिम सामना
तिलक वर्मा 99 धावांवर बाद
SOUTH ZONE CAPTAIN TILAK VARMA
TILAK VARMA OUT ON 99 RUNS

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