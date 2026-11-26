300+ धावा अन् 7 विकेट! 150 वर्षाच्या इतिहासात एखाद्या खेळाडूनं पहिल्यांदाच केला असा कारनामा
दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघानं सेंचुरियन येथील सुपर स्पोर्ट्स पार्कवर बांगलादेशविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या घरच्या मालिकेतील दुसरा कसोटी सामना एक डाव आणि 219 धावांनी जिंकला.
Published : November 26, 2026 at 9:31 AM IST
सेंचुरियन Wiaan Mulder Record : दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघानं सेंचुरियन येथील सुपर स्पोर्ट्स पार्कवर बांगलादेशविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या घरच्या मालिकेतील दुसरा कसोटी सामना एक डाव आणि 219 धावांनी जिंकला. यासह, आफ्रिकन संघानं मालिका 2-0 नं जिंकली. सेंचुरियन कसोटीत अवघ्या तीन दिवसांत दक्षिण आफ्रिकेच्या विजयात अष्टपैलू विआन मुल्डरनं महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यानं फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्हीमध्ये एक ऐतिहासिक कामगिरी केली, जी यापूर्वी कसोटी क्रिकेटमध्ये कोणत्याही खेळाडूनं केली नव्हती.
Wiaan Mulder’s stunning spell on Day 3 powered South Africa to a romping victory over Bangladesh 💪 Predict the outcome of the upcoming #WTC27 contests via the standings predictor and see if your favourite side can make it to the final next year ➡️ https://t.co/T8iyDajWzL https://t.co/YgSwLhiRhI— ICC (@ICC) November 25, 2026
कसोटी सामन्यात एका डावात शतक आणि सात बळी घेणारा पहिला आफ्रिकन खेळाडू : बांग्लादेशविरुद्धच्या सेंचुरियन कसोटीत विआन मुल्डरचं फलंदाजीतील कौशल्य दिसून आलं. त्यानं दक्षिण आफ्रिकन संघाच्या पहिल्या डावात शतक झळकावलं, जे त्याच्या कारकिर्दीतील पाचवं कसोटी शतक होतं. त्यानंतर मुल्डरनं गोलंदाजीतही उत्कृष्ट कामगिरी केली आणि 11 षटकांत केवळ 31 धावा देऊन 7 बळी घेत बांगलादेशचा दुसरा डाव 184 धावांवर संपवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. अशाप्रकारे, मुल्डर कसोटी क्रिकेटमध्ये एकाच कसोटी सामन्यात शतक झळकावणारा आणि एकाच डावात 7 बळी घेणारा पहिला दक्षिण आफ्रिकी खेळाडू ठरला. कसोटी इतिहासात हा पराक्रम करणारा वियान मुल्डर हा केवळ पाचवा खेळाडू आहे, यापूर्वी इंग्लंडचा माजी खेळाडू इयान बोथमनं आपल्या कारकिर्दीत दोनदा हा पराक्रम केला आहे.
Wiaan Mulder - in exclusive territory! 💥 https://t.co/4C5gIUH1lk— Cricbuzz (@cricbuzz) November 26, 2026
एकाच कसोटी सामन्यात एका डावात ७ बळी घेत शतक झळकावणारे खेळाडू :
- जॅक ग्रेगरी (ऑस्ट्रेलिया) - विरुद्ध इंग्लंड (1920, मेलबर्न)
- इयान बोथम (इंग्लंड) - विरुद्ध पाकिस्तान (1978, लॉर्ड्स)
- इयान बोथम (इंग्लंड) - विरुद्ध भारत (1980, वानखेडे स्टेडियम)
- रविचंद्रन अश्विन (भारत) - विरुद्ध वेस्ट इंडिज (2016, नॉर्थ साउंड)
- नसीर खान मारुफखिल (अफगाणिस्तान) - विरुद्ध झिम्बाब्वे (2026, शारजा)
- विआन मुल्डर (दक्षिण आफ्रिका) - विरुद्ध बांगलादेश (2026, सेंचुरियन)
A look at the seven wickets that Wiaan Mulder picked up to bowl South Africa to a massive win in Centurion 🎯 https://t.co/5CYVzEUE7b— Cricbuzz (@cricbuzz) November 26, 2026
कसोटी क्रिकेटमध्ये त्रिशतक आणि एका डावात 7 बळी घेणारा मुल्डर पहिला खेळाडू : विआन मुल्डरनं आपल्या लहान कसोटी कारकिर्दीत फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्हीमध्ये प्रभावी कामगिरी दाखवली आहे. तो आता कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात एकाच डावात त्रिशतक आणि 7 बळी घेणारा पहिला खेळाडू ठरला आहे. तसंच, एकाच डावात शतक आणि पाच किंवा अधिक बळी घेणारा मुल्डर हा केवळ पाचवा दक्षिण आफ्रिकी कसोटी खेळाडू आहे.
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