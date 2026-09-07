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याला म्हणतात कमबॅक! पहिला सामना गमावल्यानंतर संघानं विजयी हॅटट्रिक करत फायनलही जिंकली

दक्षिण आफ्रिकेनं झिम्बाब्वेला हरवून त्रिकोणीय मालिकेचं विजेतेपद पटकावलं. स्पर्धेच्या सलामीच्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला नामिबियाकडून 18 धावांनी पराभव पत्करावा लागला होता.

SA Won Tri Series
पहिला सामना गमावल्यानंतर संघानं विजयी हॅटट्रिक करत फायनलही जिंकली (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2026 at 10:03 AM IST

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विंडहोक SA Won Tri-Series : दक्षिण आफ्रिकेनं झिम्बाब्वेला हरवून त्रिकोणीय मालिकेचं विजेतेपद पटकावलं. स्पर्धेच्या सलामीच्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला नामिबियाकडून 18 धावांनी पराभव पत्करावा लागला होता. मात्र, संघानं त्यानंतर जोरदार पुनरागमन करत सलग तीन सामने जिंकून अंतिम फेरीत प्रवेश केला आणि नंतर विजेतेपदाचा सामनाही 48 धावांनी जिंकला. विंडहोक इथं झालेल्या अंतिम सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना दक्षिण आफ्रिकेनं 5 गडी गमावून 205 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात झिम्बाब्वेचा संघ 18 षटकांत 157 धावांवर सर्वबाद झाला.

अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेची स्फोटक फलंदाजी : सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना कॉनर एस्टरहुइझेन आणि जॉर्डन हर्मन या जोडीनं दक्षिण आफ्रिकेला स्फोटक सुरुवात करुन दिली. त्यांनी पॉवरप्लेमध्ये 67 धावा जोडल्या. यष्टीरक्षक कॉनर 23 चेंडूंमध्ये 32 धावा करुन बाद झाला, ज्यात तीन चौकार आणि दोन षटकारांचा समावेश होता. हर्मननं अर्धशतक झळकावलं, त्यानं अवघ्या 29 चेंडूंमध्ये 53 धावा केल्या, ज्यात आठ चौकार आणि एका षटकाराचा समावेश होता. मालिकावीर ठरलेल्या डेवाल्ड ब्रेविसनं तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना 23 चेंडूंमध्ये 32 धावांचं योगदान दिलं. अखेरीस, डुआन जॅनसेनच्या 14 चेंडूंतील 23 धावांनी संघाला 200 धावांच्या पुढं नेलं. झिम्बाब्वेसाठी, न्यूमन यामहुरी आणि ब्रॅड इव्हान्स यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले. यामहुरीनं आपल्या चार षटकांच्या स्पेलमध्ये 51 धावा दिल्या. तीन गोलंदाजांनी 12 पेक्षा जास्त इकॉनॉमी रेटनं धावा दिल्या.

झिम्बाब्वेनं पॉवरप्लेमध्ये गमावले चार गडी : दक्षिण आफ्रिकेनं दिलेल्या मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना झिम्बाब्वेची सुरुवात खराब झाली. संघानं पॉवरप्लेमध्ये चार गडी गमावले. सलामीवीर बेन करन पहिल्याच चेंडूवर बाद झाला. ब्रायन बेनेटनं सहा, इनोसेंट कियानं नऊ आणि वेस्ली मेधवेरेनं सहा धावा केल्या. कर्णधार सिकंदर रझानं 18 चेंडूंमध्ये 16 धावा केल्या. 12 व्या षटकात झिम्बाब्वेनं 81 धावांत 8 गडी गमावले. ब्रॅड इव्हान्सनं अवघ्या 31 चेंडूंमध्ये 4 चौकार आणि 4 षटकारांच्या मदतीनं नाबाद 56 धावा केल्या. यामुळं संघाला पराभवाचं अंतर कमी करता आलं आणि 150 धावांचा टप्पाही ओलांडता आला. दक्षिण आफ्रिकेकडून कर्णधार ब्योर्न फॉर्च्युनसह डावखुरा वेगवान गोलंदाज ड्वेन जॅनसेननं प्रत्येकी 3 बळी घेतले, तर इथन बॉशनं दोन बळी मिळवले.

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TAGGED:

SOUTH AFRICA WON T20I TRI SERIES
SA WON AFTER LOOSING 1ST MATCH
दक्षिण आफ्रिका फायनल
त्रिकोणीय मालिका विजेतेपद
SOUTH AFRICA WON T20I TRI SERIES

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