दक्षिण आफ्रिकेनं 42 महिन्यांनंतर केला मोठा पराक्रम; न्यूझीलंडविरुद्धची टी-20 मालिका जिंकली
दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघानं न्यूझीलंडविरुद्धची टी-20 मालिका जिंकली आहे. या विजयामुळं दक्षिण आफ्रिकेनं आपली 42 महिन्यांची पराभवाची मालिकाही संपवली.
Published : March 25, 2026 at 3:52 PM IST
क्राइस्टचर्च NZ vs SA T20I : दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघानं न्यूझीलंडविरुद्धची टी-20 मालिका जिंकली आहे. त्यांनी क्राइस्टचर्च इथं झालेला मालिकेतील पाचवा आणि अंतिम टी-20 सामना 33 धावांनी जिंकून पाच सामन्यांची मालिका आपल्या नावावर केली. दक्षिण आफ्रिकेनं टी-20 मालिका 3-2 अशी जिंकली. न्यूझीलंडमधील या टी-20 मालिका विजयामुळं दक्षिण आफ्रिकेनं आपली 42 महिन्यांची पराभवाची मालिकाही संपवली. ऑगस्ट 2022 नंतर दक्षिण आफ्रिकेचा परदेशात मिळवलेला हा पहिला टी-20 मालिका विजय आहे.
South Africa complete a 3-2 series win with a neat all-round performance in the decider against New Zealand 👏— ICC (@ICC) March 25, 2026
एस्टरहुइझेनचं दक्षिण आफ्रिकेसाठी अर्धशतक : या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेची सुरुवात चांगली झाली नाही. टोनी डी झोर्झी 14 चेंडूंमध्ये 12 धावांवर बाद झाला. त्याचा सलामीचा साथीदार, विआन मुल्डरनं 29 चेंडूंमध्ये 31 धावा केल्या. या दोघांनी पहिल्या विकेटसाठी 21 धावांची भागीदारी केली. तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या रुबिन हार्मननं चार चौकार आणि एका षटकारासह 31 चेंडूंमध्ये 39 धावा केल्या. या डावात आफ्रिकन संघासाठी कॉनर एस्टरहुइझेननं सर्वाधिक धावा केल्या. तो 33 चेंडूंमध्ये 5 चौकार आणि 7 षटकारांच्या मदतीनं 75 धावांवर बाद झाला. त्याचा स्ट्राईक रेट 227.27 होता. न्यूझीलंडकडून बेन सियरनं सर्वाधिक दोन बळी घेतले.
न्यूझीलंडच्या फलंदाजांची खराब कामगिरी : न्यूझीलंडची धावांचा पाठलाग करण्याची सुरुवातही खराब झाली. सलामीवीरांनी पहिल्या विकेटसाठी केवळ 11 धावा केल्या. या सामन्यात न्यूझीलंडकडून बेवन जेकब्स सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होता. त्यानं 19 चेंडूंमध्ये दोन चौकार आणि तीन षटकारांच्या मदतीनं 36 धावा केल्या. टिम रॉबिन्सननं 25 धावांचं, तर डेन क्लीव्हरनं 22 धावांचं योगदान दिलं. कर्णधार नीशम शेवटच्या षटकापर्यंत टिकून राहिला, पण तो संघाला विजय मिळवून देऊ शकला नाही. दक्षिण आफ्रिकेकडून ओटनिएल बार्टमन आणि जेराल्ड कोएत्झी यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले.
