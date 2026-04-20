ETV Bharat / sports

अनुष्का शर्माचं टीम इंडियाकडून पदार्पण; दुसऱ्याही सामन्यात टीम इंडियाचा एकतर्फा पराभव

भारतीय महिला क्रिकेट संघ सध्या दक्षिण आफ्रिकेच्या महिला क्रिकेट संघाविरुद्ध पाच सामन्यांची टी-20 मालिका खेळत आहे.

दुसऱ्याही सामन्यात टीम इंडियाचा एकतर्फा पराभव (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 20, 2026 at 9:24 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

डरबन SAW Beat INDW : भारतीय महिला क्रिकेट संघ सध्या दक्षिण आफ्रिकेच्या महिला क्रिकेट संघाविरुद्ध पाच सामन्यांची टी-20 मालिका खेळत आहे. दक्षिण आफ्रिकेनं मालिकेतील पहिला सामना जिंकला, तर 19 एप्रिल रोजी झालेल्या दुसऱ्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेनं भारताला 8 गडी राखून पराभूत केलं. या विजयासह दक्षिण आफ्रिकेनं मालिकेत 2-0 अशी आघाडी घेतली आहे. भारतासाठी शेफाली वर्मानं अर्धशतक झळकावलं, परंतु इतर कोणत्याही फलंदाजानं विशेष प्रभाव पाडला नाही.

भारताच्या 147 धावा : सामन्यात प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर भारतीय महिला संघानं 20 षटकांत 10 गडी गमावून 147 धावा केल्या. सलामीवीर शेफाली वर्मानं 38 चेंडूंमध्ये 57 धावा केल्या, तर स्मृती मंधानानं 7 चेंडूंमध्ये 12 धावा केल्या. जेमिमा रॉड्रिग्स 4 चेंडूंमध्ये 2 धावांवर बाद झाली. पदार्पणाचा सामना खेळणाऱ्या अनुष्का शर्मानं 31 चेंडूंमध्ये 28 धावा केल्या. हरमनप्रीत कौरनंही 9 चेंडूंमध्ये 12 धावा केल्या. दीप्ती शर्मा आणि ऋचा घोष यांनाही चांगली फलंदाजी करता आली नाही. त्यांनी अनुक्रमे 1 आणि 3 धावा केल्या. तुमी सेखुखुने आणि क्लोई ट्रायॉन यांनी उत्कृष्ट गोलंदाजी करत प्रत्येकी 3 बळी घेतले.

दक्षिण आफ्रिकेचा 8 गडी राखून विजय : 148 धावांचं लक्ष्य गाठताना, दक्षिण आफ्रिकेच्या सलामीच्या फलंदाज लॉरा वोल्वाड आणि सुने लुस यांनी उत्कृष्ट फलंदाजी केली. लॉरानं 34 चेंडूंमध्ये 54 धावा केल्या, तर लुसनं 46 चेंडूंमध्ये 57 धावा केल्या. त्यांनी 72 चेंडूंमध्ये पहिल्या विकेटसाठी 106 धावांची भागीदारीही केली. तिथून दक्षिण आफ्रिकेनं सामन्याचं चित्र पालटले आणि विजय जवळपास निश्चित केला. दक्षिण आफ्रिकेनं 17.1 षटकांत 148/2 धावा करुन 8 गडी राखून सामना जिंकला. भारतासाठी श्रेयंका पाटील ही एकमेव बळी घेणारी गोलंदाज होती. तिनं 4 षटकांत 35 धावा देत 2 बळी घेतले.

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.