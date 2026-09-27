प्रोटीयाज संघ सलग दुसरा सामना जिंकत मालिका जिंकायला उतरणार मैदानात; निर्णायक मॅच कशी पाहायची?
दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील दुसरा सामना आज, 27 सप्टेंबर रोजी खेळला जाईल.
Published : September 27, 2026 at 10:16 AM IST
जोहान्सबर्ग SA vs AUS 2nd ODI : दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील दुसरा सामना आज, 27 सप्टेंबर रोजी खेळला जाईल. हा सामना जोहान्सबर्ग येथील द वॉन्डरर्स स्टेडियमवर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 1:30 वाजता सुरु होईल. टेंबा बावुमाच्या नेतृत्वाखालील दक्षिण आफ्रिकेनं पहिला वनडे सामना 67 धावांनी जिंकून मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे आणि आता त्यांचं लक्ष्य हा सामना जिंकत मालिका जिंकण्याचे असेल. दरम्यान, मिचेल मार्शच्या नेतृत्वाखालील ऑस्ट्रेलिया पुनरागमन करुन मालिका बरोबरीत आणण्याचा प्रयत्न करेल.
पहिल्या वनडेत काय झालं? : तत्पुर्वी ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील पहिल्या वनडे सामन्यात, दक्षिण आफ्रिकेनं शानदार कामगिरी करत ऑस्ट्रेलियाला 67 धावांनी पराभूत केलं. या विजयासह दक्षिण आफ्रिकेच्या संघानं तीन वनडे सामन्यांच्या मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली होती. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना, दक्षिण आफ्रिकेनं आपल्या निर्धारित 50 षटकांत 8 गडी गमावून 297 धावांची भक्कम धावसंख्या उभारली. लक्ष्याचा पाठलाग करताना, संपूर्ण ऑस्ट्रेलियन संघ 41.2 षटकांत केवळ 230 धावांवर सर्वबाद झाला, परिणमी त्यांना सामना गमवावा लागला.
Pink Day In Johannesburg! 💗🏏#TheProteas and Australia head to the DP World Wanderers for the second ODI in one of cricket’s fiercest rivalries. 🏟️— Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 25, 2026
Wear your pink and be part of a day where world-class cricket meets an atmosphere like no other. 🇿🇦#Unbreakable pic.twitter.com/LKtOhFdXKW
दोन्ही संघात जबरदस्त खेळाडू : एडन मार्करामच्या संघात परतण्यामुळं दक्षिण आफ्रिकेची फलंदाजी मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे. पहिल्या वनडे सामन्यात शानदार 112 धावा करणारा मॅथ्यू ब्रीट्झके पुन्हा एकदा मोठी खेळी करण्याचा प्रयत्न करेल. दरम्यान, ऑस्ट्रेलियाच्या गोलंदाजीची जबाबदारी मिचेल मार्श, ट्रॅव्हिस हेड आणि कॅमेरॉन ग्रीन यांच्यावर असेल. नॅथन एलिस, मिचेल स्टार्क आणि ॲडम झाम्पा महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.
दोन्ही संघात हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : आतापर्यंत दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात वनडे क्रिकेटमध्ये एकूण 114 सामने खेळले गेले आहेत. या दरम्यान दक्षिण आफ्रिकेनं 58 सामने जिंकले आहेत, तर ऑस्ट्रेलियानं 52 सामने जिंकले आहेत. तीन सामने बरोबरीत सुटले, तर एका सामन्याचा निकाल लागला नाही. आकडेवारीनुसार दक्षिण आफ्रिकेचं कांगारुविरुद्ध काहीसं वर्चस्व असल्याचं पाहायला मिळतं.
जोहान्सबर्गची खेळपट्टी कशी असेल : वॉन्डरर्स स्टेडियमची खेळपट्टी वेगवान गोलंदाजांना नवीन चेंडूनं चांगली उसळी आणि हालचाल मिळण्याची शक्यता देते. मात्र जर फलंदाजांनी सुरुवातीच्या आव्हानावर मात केली, तर ते नंतर सहजपणे मोठे फटके खेळू शकतात. संपूर्ण सामन्यात फलंदाजीसाठी परिस्थिती अनुकूल राहण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळं, नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.
Matchday -1! 🩷#TheProteas have put in their final touches ahead of tomorrow’s Pink Day occasion in the second ODI of the series at DP World Wanderers. 🏏🇿🇦— Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 26, 2026
Leading 1-0, the boys will be looking to seal the series in front of a massive home crowd at the Bullring! 💪💥… pic.twitter.com/Rfow3tGR3e
सामना कधी आणि कुठं पाहायचा? : दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील दुसरा वनडे सामना आज, 27 सप्टेंबर रोजी जोहान्सबर्ग येथील वॉन्डरर्स स्टेडियमवर खेळला जाईल. सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 1:30 वाजता सुरु होईल, तर नाणेफेक भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 1:00 वाजता होईल. दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील दुसऱ्या वनडे सामन्याचं थेट प्रक्षेपण युरोस्पोर्टवर केलं जाईल. तर सामन्याची लाईव्ह स्ट्रीमिंग फॅनकोड ॲप आणि वेबसाइटवर उपलब्ध असेल.
दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन :
- दक्षिण आफ्रिका : क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), टोनी डी जॉर्जी, टेम्बा बावुमा (कर्णधार), मॅथ्यू ब्रीट्जके, रयान रिकेल्टन, डेविड मिलर, मार्को यानसन, कॉर्बिन बॉश, जेराल्ड कोएट्जी, ब्योर्न फोर्टुइन, केशव महाराज.
- ऑस्ट्रेलिया : मिचेल मार्श (कर्णधार), ट्रॅविस हेड, कूपर कॉनोली, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), मॅट रेनशॉ, कॅमरुन ग्रीन, जॅक एडवर्ड्स, मिचेल स्टार्क, नाथन एलिस, एडम जम्पा, जोश हेजलवुड.
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