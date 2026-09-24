15 वर्षांनी कांगारु ODI मालिका जिंकण्यासाठी मैदानात; आफ्रिकेविरुद्ध आजपासून करणार दोन हात
गतविजेता ऑस्ट्रेलिया संघ तीन सामन्यांच्या द्विपक्षीय वनडे मालिकेसाठी दक्षिण आफ्रिकेत दाखल झाला आहे. या मालिकेतील पहिला सामना आज होणार आहे.
Published : September 24, 2026 at 11:07 AM IST
डरबन SA vs AUS 1st ODI : 2027 च्या वनडे विश्वचषकासाठी सर्व क्रिकेट संघांनी आपली तयारी सुरु केली आहे. गतविजेता ऑस्ट्रेलिया संघ तीन सामन्यांच्या द्विपक्षीय वनडे मालिकेसाठी दक्षिण आफ्रिकेत दाखल झाला आहे. यापूर्वी, कांगारुंनी झिम्बाब्वेमध्ये एक वनडे मालिका खेळली होती. आता, तयारीच्या पुढील टप्प्यात ते दक्षिण आफ्रिकेत दाखल झाले आहेत, जिथं ते वनडे मालिकेसोबतच यजमानांविरुद्ध कसोटी मालिकाही खेळतील. जागतिक क्रिकेटमधील दोन बलाढ्य संघांमधील या वनडे मालिकेतील पहिला सामना 24 सप्टेंबर रोजी डरबन स्टेडियमवर खेळला जाईल.
M A T C H D A Y! 🏟️— Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 24, 2026
It’s the first of three ODIs as #TheProteas take on Australia, with #TheProteas set to kick off our home summer against the Aussies. 💪🇿🇦
The stage is set. Let’s get this series underway! 🏏🔥
Watch the action live on SuperSport and SABC 3. 📺#Unbreakable pic.twitter.com/85g6R07lsH
दोन्ही संघ मालिकेत विजयी सुरुवात करण्यास प्रयत्नशील : दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील पहिला वनडे सामना मालिकेसाठी निर्णायक ठरेल. दक्षिण आफ्रिकेनं नुकतंच नामिबियाला वनडे मालिकेत 3-0 नं पराभूत केलं, परंतु वेगवान गोलंदाज कागिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी, ऑटनील बार्टमन आणि क्वेना म्फाका यांच्या दुखापतींमुळं संघात चिंतेचं वातावरण आहे. तर ट्रॅव्हिस हेड, मिचेल स्टार्क आणि जोश इंग्लिस यांसारख्या खेळाडूंच्या जोरावर ऑस्ट्रेलिया आपली विजयी मालिका कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. टेंबा बावुमाच्या नेतृत्वाखालील दक्षिण आफ्रिका मायदेशात विजयासह मालिकेची सुरुवात करण्याचा प्रयत्न करेल. दुसरीकडे, झिम्बाब्वेविरुद्ध 3-0 नं क्लीन स्वीप केल्यानंतर ऑस्ट्रेलिया आपली प्रभावी कामगिरी कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल.
Matt Renshaw and Josh Inglis loom as key figures for the #SAvAUS ODI series, but what will Jack Edwards bring to the squad?— cricket.com.au (@cricketcomau) September 24, 2026
More from Mitch Marsh: https://t.co/3hXnGOi4uh pic.twitter.com/k9Oon0cKQv
हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : वनडे सामन्यांमध्ये दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील हेड टू हेड आकडेवारी जवळपास बरोबरीची आहे. दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात एकूण 113 वनडे सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी आफ्रिकन संघानं 57, तर ऑस्ट्रेलियन संघानं 52 सामने जिंकले असून तीन सामने बरोबरीत सुटले आहेत. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ऑस्ट्रेलियाचा मायदेशातील विक्रम 51 सामन्यांचा आहे, ज्यात दक्षिण आफ्रिकेनं 28, ऑस्ट्रेलियानं 22 सामने जिंकले असून एक सामना बरोबरीत सुटला आहे. विशेष म्हणजे ऑस्ट्रेलियानं 2011 मध्ये आफ्रिकेत शेवटची वनडे मालिका जिंकली आहे. आता ही मालिका जिंकत 15 वर्षांच्या दुष्काळ संपवण्याचा कांगारु संघाचा प्रयत्न असेल.
M A T C H D A Y! 🏟️— Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 24, 2026
It’s the first of three ODIs as #TheProteas take on Australia, with #TheProteas set to kick off our home summer against the Aussies. 💪🇿🇦
The stage is set. Let’s get this series underway! 🏏🔥
Watch the action live on SuperSport and SABC 3. 📺#Unbreakable pic.twitter.com/85g6R07lsH
डरबनची खेळपट्टी कशी असेल? : डरबनमधील किंग्समीड क्रिकेट स्टेडियमची खेळपट्टी वेगवान गोलंदाजांसाठी अत्यंत अनुकूल मानली जाते. नवीन चेंडूमुळं सुरुवातीच्या षटकांमध्ये स्विंग आणि अतिरिक्त उसळी मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, सामना जसजसा पुढं जाईल, तसतसा फिरकी गोलंदाजांनाही फायदा होण्याची शक्यता आहे. खेळपट्टीवरील आर्द्रतेमुळं, नाणेफेक जिंकल्यानंतर कर्णधार प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात.
पहिला वनडे सामना कधी आणि कुठं पाहायचा : जेव्हा जेव्हा दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया हे संघ खेळले आहेत, तेव्हा दोन्ही संघांमध्ये अटीतटीचे सामने पाहायला मिळाले आहेत. आता या वनडे मालिकेवरही सर्वांच्या नजरा असतील. या मालिकेतील पहिला वनडे सामना डरबन येथील किंग्समीड स्टेडियमवर खेळला जाईल, जो भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 1:30 वाजता सुरु होईल. हा सामना भारतात युरोस्पोर्ट वाहिनीवर टीव्हीवर थेट प्रसारित केला जाईल. लाईव्ह स्ट्रीमिंगबद्दल बोलायचं झाल्यास, भारतीय चाहते फॅनकोडवर हा सामना ऑनलाइन पाहू शकतात. आपल्या मोबाईल फोन आणि स्मार्ट टीव्हीवर फॅनकोड ॲप डाउनलोड करुन आणि लॉग इन करुन ते सामना थेट पाहू शकतात.
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