टी-20 विश्वचषकातील परभवाचा दक्षिण आफ्रिकेनं 11 दिवसांत घेतला बदला; पहिल्या सामन्यात कीवींचा दारुण पराभव

टी-20 विश्वचषकातील परभवाचा दक्षिण आफ्रिकेनं 11 दिवसांत घेतला बदला
Published : March 15, 2026 at 4:53 PM IST

माउंट मौंगानुई SA Beat NZ : 2026 च्या आयसीसी टी-20 विश्वचषक स्पर्धेनंतर, दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघ न्यूझीलंड दौऱ्यावर आहे, जिथं दोन्ही संघ पाच सामन्यांची रोमांचक टी-20 मालिका खेळत आहेत. मालिकेचा पहिला सामना आज, 15 मार्च रोजी माउंट मौंगानुई येथील बे ओव्हल इथं खेळला गेला. दक्षिण आफ्रिकेनं हा सामना एकतर्फी जिंकला. 2026 च्या टी-20 विश्वचषक स्पर्धेत उपांत्य फेरीतील पराभवाचा बदला घेत पाहुण्या संघानं कीवीज संघाचा 7 विकेट्सनं पराभव केला.

उपांत्य फेरीत आले होते आमनेसामने : हे लक्षात घ्यावं की आयसीसी टी-20 विश्वचषक 2026 चा पहिला उपांत्य सामना 4 मार्च रोजी कोलकाता इथं न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात खेळला गेला. न्यूझीलंडनं हा सामना 9 विकेट्सने जिंकला. मात्र, टी-20 मालिकेच्या पहिल्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचं पूर्णपणे वर्चस्व राहिलं.

न्यूझीलंडचा संघ 91 धावांवर बाद : मालिकेच्या पहिल्या टी-20 मध्ये न्यूझीलंडचा कर्णधार मिशेल सँटनरनं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु त्याचा निर्णय चुकीचा ठरला. कीवी संघ 14.3 षटकांत फक्त 91 धावांवर बाद झाला. जेम्स नीशमनं सर्वाधिक 26 धावा केल्या. इतर कोणत्याही खेळाडूनं 20 पेक्षा जास्त धावा केल्या नाहीत. दक्षिण आफ्रिकेकडून न्कोबानी मोकोएनानं सर्वाधिक बळी घेतले आणि सामनावीराचा पुरस्कार मिळवला. जेराल्ड कोएत्झी, ओटनील बार्टमन आणि कर्णधार केशव महाराज यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले.

दक्षिण आफ्रिकेनं 20 चेंडू शिल्लक असताना केला पाठलाग : दक्षिण आफ्रिकेनं 20 चेंडू शिल्लक असताना 92 धावांचं लक्ष्य 20 चेंडू आणि सात बळी शिल्लक असताना गाठलं. त्यांनी हे लक्ष्य फक्त 16.4 षटकांत गाठलं. दक्षिण आफ्रिकेकडून कॉनर एस्टरहुइझेननं सर्वाधिक 45 धावा केल्या आणि नाबाद राहिला. डायन फॉरेस्टर 16 धावांवर नाबाद राहिला. न्यूझीलंडकडून काइल जेमिसन, झाचेरी फॉल्केस आणि मिशेल सँटनर यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला. मालिकेतील दुसरा सामना आता 17 मार्च रोजी खेळला जाईल.

