ETV Bharat / sports

दक्षिण आफ्रिकेचा विजयी 'चौकार'; युएईच्या एकहाती पराभवासह आफ्रिका स्पर्धेत अपराजित

2026 च्या टी-20 विश्वचषकातील ग्रुप-डी सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेनं आपलं वर्चस्व कायम राखलं आणि युएईचा 6 विकेट्सनं पराभव केला.

SA Beat UAE
दक्षिण आफ्रिका (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 18, 2026 at 3:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली SA Beat UAE : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकातील ग्रुप-डी सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेनं आपलं वर्चस्व कायम राखलं आणि युएईचा 6 विकेट्सनं पराभव केला. दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांनी आणि फलंदाजांनी एकतर्फी कामगिरी केली. या सामन्यात युएई संघ पूर्णपणे असहाय्य दिसत होता, दक्षिण आफ्रिकेच्या तुलनेत प्रत्येक बाबतीत निराशाजनक कामगिरी करत होता.

दक्षिण आफ्रिकेचं सामन्यात सुरुवातीपासूनच वर्चस्व : नाणेफेक जिंकल्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार एडेन मार्करामचा प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय योग्य ठरला. युएईची सुरुवात स्थिर होती, एकेकाळी 4 षटकांत 36/0 अशी धावसंख्या गाठली होती, परंतु त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांनी अडचणीत येण्यास सुरुवात केली. बॉशनं शानदार गोलंदाजी करत 4 षटकांत फक्त 12 धावा देत 3 विकेट्स घेतल्या आणि युएईचा कंबरडं मोडलं. युएईकडून अलिशान शराफूनं सर्वाधिक 38 चेंडूत 45 धावा केल्या, परंतु दुसऱ्या टोकाकडून त्याला साथ मिळाली नाही. अ‍ॅनरिच नोर्टजेनं (2/28) शराफूला बाद करुन त्याचा डाव संपवला. संपूर्ण यूएई संघ 20 षटकांत 6 बाद 122 धावाच करु शकला, ज्यामुळं दक्षिण आफ्रिकेला माफक लक्ष्य मिळालं.

दक्षिण आफ्रिकेचा दणदणीत विजय : 123 धावांच्या माफक लक्ष्याचा पाठलाग करताना, दक्षिण आफ्रिकेनं आक्रमक दृष्टिकोन स्वीकारला. पावसानं खेळात व्यत्यय आणला असला तरी, त्यामुळं दक्षिण आफ्रिकेच्या फलंदाजांची गती बिघडली नाही. कर्णधार एडेन मार्करामनं फक्त 11 चेंडूत 28 धावांची धमाकेदार खेळी केली, ज्यामध्ये 5 चौकार आणि 1 षटकार होता. रायन रिकेल्टन (30 धावा) आणि बेबी एबी म्हणून ओळखला जाणारा डेवाल्ड ब्रेव्हिस (35*) यांनी डाव सावरला. अखेर, ट्रिस्टन स्टब्सच्या मदतीनं दक्षिण आफ्रिकेनं 14 व्या षटकात लक्ष्य गाठलं आणि सामना 6 विकेटनं जिंकला.

हेही वाचा :

  1. सुपर-8 पूर्वी टीम इंडियासमोर नेदरलँड्सचा सोपा पेपर; कशी पाहायची मॅच?
  2. रणजी ट्रॉफीत नवा इतिहास; जम्मू आणि काश्मीर पहिल्यांदाच फायनलमध्ये
  3. ICC T20 World Cup 2026 : झिम्बाब्वे विरुद्ध आर्यलँड सामन्यात पावसाचा घोळ, ऑस्ट्रेलियाचा खेळ केला खल्लास

TAGGED:

SA BEAT UAE
ICC T20 WORLD CUP 2026
SA THRASHED UAE BY 6 WICKETS
SOUTH AFRICA REMAIN UNBEATEN
SOUTH AFRICA REMAIN UNBEATEN

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.