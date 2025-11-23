मुथुस्वामीचं शतक, जॅन्सनच्या 93 धावा; आफ्रिकेनं पहिल्या डावात उभारला धावाचा डोंगर
गुवाहाटी इथं भारताविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेच्या सेनुरन मुथुसामीनं शानदार शतक झळकावलं. त्यानं 192 चेंडूत आपलं शतक पूर्ण केलं.
Published : November 23, 2025 at 3:31 PM IST
गुवाहाटी Senuran Muthusamy : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील कसोटी मालिकेतील दुसरा सामना गुवाहाटी येथील बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जात आहे. दक्षिण आफ्रिकेनं सामन्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर स्टार अष्टपैलू सेनुरन मुथुस्वामीनं शानदार शतक झळकावलं, जे त्याचं कसोटी क्रिकेटमधील पहिलंच शतक आहे. या शतकासह मुथुस्वामीनं एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला.
Innings Break!— BCCI (@BCCI) November 23, 2025
Kuldeep Yadav leads the way with a 4⃣-fer 👌
2⃣ wickets each for Jasprit Bumrah, Mohd. Siraj, and Ravindra Jadeja 👏
Over to our batters now!
Scorecard ▶️ https://t.co/Hu11cnrocG#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/dsdCS1riU6
तिसऱ्यांदा झाला कारनामा : सेनुरन मुथुस्वामीनं कसोटी क्रिकेटमध्ये 7 व्या किंवा त्यापेक्षा खालच्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना भारताविरुद्ध शतक झळकावून एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला. यापूर्वी, 2019 मध्ये क्विंटन डी कॉकनं 111 धावा करून ही कामगिरी केली होती. लान्स क्लुसनरनं 1997 मध्ये केपटाऊनमध्ये त्या सामन्यात नाबाद 102 धावा करुन ही कामगिरी केली होती. आता, 2025 मध्ये गुवाहाटीमध्ये मुथुस्वामीनं ही कामगिरी केली आहे.
सेनुरन मुथुस्वामीचं नाव दिग्गजांच्या यादीत : सेनुरन मुथुस्वामी भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेशविरुद्ध कसोटीत 50+ धावा करणारा चौथा दक्षिण आफ्रिकन फलंदाज ठरला. त्याच्या आधी ग्रॅम स्मिथ, मार्क बाउचर आणि टेम्बा बावुमा यांनी ही कामगिरी केली होती. मुथुस्वामीचं नाव आता या दिग्गजांच्या यादीत जोडलं गेलं आहे. 7व्या किंवा त्यापेक्षा कमी क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकेच्या दोन फलंदाजांनी भारताविरुद्ध कसोटी डावात 50+ धावा केल्याची ही पहिलीच वेळ आहे. सेनुरन मुथुस्वामी व्यतिरिक्त, मार्को जॅन्सननंही या डावात 50+ धावा केल्या आहेत.
A memorable maiden Test century for Senuran Muthusamy in Guwahati 👊#WTC27 | #INDvSA 📝: https://t.co/5B1PcNj4kk pic.twitter.com/1X2fhspUtS— ICC (@ICC) November 23, 2025
दुसऱ्या कसोटीची सामन्याची स्थिती : दुसऱ्या कसोटीच्या दुसऱ्या दिवशी पहिल्या डावात दक्षिण आफ्रिकेनं 10 विकेट्स गमावून 489 धावा केल्या. मुथुस्वामीनं त्याच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील पहिलं शतक झळकावलं आणि 203 चेंडूत 107 धावा करून बाद झाला. मार्को जॅन्सननंही शानदार अर्धशतक झळकावलं मात्र तो शतकापासून हुकला तो 93 धावा करून बाद झाला. या दोन्ही फलंदाजांनी आठव्या विकेटसाठी 97 धावांची भागीदारी केली. कुलदीप यादवनं चार विकेट्स घेऊन भारतासाठी सर्वाधिक विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याच्याशिवाय रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज आणि जसप्रीत बुमराह यांनी प्रत्येकी दोन विकेट घेतली आहे.
हेही वाचा :