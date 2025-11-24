मार्को जान्सनच्या 6 विकेट, गुवाहाटी कसोटीवर पाहुण्यांची मजबूत पकड; टीम इंडिया मोठ्या परभावाच्या छायेत
गुवाहाटी इथं सुरु असलेल्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात यजमान भारतीय क्रिकेट संघ पराभवाच्या छायेत आहे.
Published : November 24, 2025 at 5:00 PM IST
गुवाहाटी IND vs SA 2nd Test Day 3 : इथं सुरु असलेल्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात यजमान भारतीय क्रिकेट संघ पराभवाच्या छायेत आहे. तिसऱ्या दिवशी भारताचा पहिला डाव फक्त 201 धावांवर संपुष्टात आला. भारताकडून फक्त यशस्वी जैस्वालनं अर्धशतक केलं. जैस्वालनं आपल्या खेळीत सात चौकार आणि एका षटकारासह 58 धावा केल्या. वॉशिंग्टन सुंदर दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होता, परंतु त्याचं अर्धशतक दोन धावांनी हुकले. भारताचा डाव 201 धावांवर संपुष्टात आणण्यात दक्षिण आफ्रिकेचा वेगवान गोलंदाज मार्को जान्सननं महत्त्वाची भूमिका बजावली. एकट्या जान्सननं भारताच्या अर्ध्याहून अधिक संघाला बाद केलं.
10 वर्षांनंतर केलेला मोठा पराक्रम : मार्को जान्सननं 19.5 षटकांत 48 धावा देत सहा भारतीय फलंदाजांना बाद केलं. यासह जान्सननं भारतीय भूमीवर एक मोठा पराक्रम केला. भारतीय भूमीवर कसोटी क्रिकेटमध्ये पाच किंवा त्याहून अधिक बळी घेणारा जान्सन हा दक्षिण आफ्रिकेचा चौथा वेगवान गोलंदाज ठरला. शिवाय, दक्षिण आफ्रिकेच्या वेगवान गोलंदाजानं भारतात कसोटी सामन्यात पाच बळी घेतल्याला 10 वर्षे झाली आहेत. यापूर्वी, लान्स क्लुजनर (1996), डेल स्टेन (2008, 2010) आणि काइल अॅबॉट (2015) यांनी ही कामगिरी केली होती.
मार्को जान्सनचा गोलंदाजीत कहर : मार्को जान्सन हा भारतीय भूमीवर एका कसोटीत पाच किंवा त्याहून अधिक बळी घेणारा जगातील फक्त चौथा डावखुरा वेगवान गोलंदाज आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या जेफ डायमॉकन शेवटचा हा पराक्रम 1979 मध्ये कानपूर कसोटीत केला होता. इंग्लंडचे जॉन लिव्हर (7 बळी, 1976) आणि ऑस्ट्रेलियाचे अॅलन डेव्हिडसन (7 बळी, 1959) यांनी अशी कामगिरी केली होती. 1988 नंतर भारतात एका कसोटी सामन्यात पाच बळी घेणारा मार्को जान्सन हा तिसरा डावखुरा वेगवान गोलंदाज आहे. त्याच्या आधी झहीर खान (तीन वेळा) आणि मिशेल जॉन्सन (मोहाली, 2010) यांनी ही कामगिरी केली होती.
भारतीय संघ पराभवाच्या छायेत : हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की दक्षिण आफ्रिका दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत 1-0 नं आघाडीवर आहे. आता, भारताला दुसरी कसोटीही गमावण्याचा धोका आहे. दक्षिण आफ्रिकेनं पहिल्या डावात शानदार 489 धावा केल्या. प्रत्युत्तरादाखल भारतीय संघ 201 धावांवर गडगडला. तिसऱ्या दिवसाच्या खेळाच्या अखेरीस दक्षिण आफ्रिकेनं 314 धावांची आघाडी घेतली आहे. आता दुसऱ्या डावात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध भारतीय गोलंदाज कशी गोलंदाजी करतात हे पाहणं मनोरंजक ठरेल.
टेम्बा बावुमानं भारताला दिला नाही फॉलो-ऑन : भारतीय डावाच्या शेवटी, दक्षिण आफ्रिकेकडे 288 धावांची आघाडी होती. टेम्बा बावुमाला फॉलो-ऑन लागू करण्याची संधी होती, पण त्यानं तसं केलं नाही. उल्लेखनीय म्हणजे, फॉलो-ऑन लादण्याच्या भारताच्या इतिहासातील ही दुसरी सर्वोच्च धावसंख्या आहे. पहिल्या डावातील सर्वात मोठी आघाडी 2017 च्या भारत विरुद्ध बांगलादेश सामन्यात मिळालेली 299 धावांची आघाडी आहे.
