ETV Bharat / sports

मूर्ती लहान पण कीर्ती महान! आफ्रिकेचा कर्णधार टेम्बा बावुमा म्हणजे विजयाची गॅरंटी

कोलकाता कसोटीत भारताला हरवून दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार टेम्बा बावुमानं इतिहास रचला आहे. त्यानं अशी कामगिरी केली आहे जी इतर कोणत्याही कर्णधारानं कधीही केली नाही.

Temba Bavuma
आफ्रिकेचा कर्णधार टेम्बा बावुमा म्हणजे विजयाची गॅरंटी (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 17, 2025 at 5:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली Temba Bavuma : दक्षिण आफ्रिकेचा कसोटी कर्णधार टेम्बा बावुमा हा उंचीनं लहान असला तरी त्याला विरोधी संघाला कसं पराभूत करायचं हे माहित आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या कसोटी संघाचा कर्णधार झाल्यापासून त्याच्या संघानं या स्वरुपात सातत्यानं चांगली कामगिरी केली आहे. कर्णधार म्हणून त्यानं दक्षिण आफ्रिकेला जागतिक कसोटी अजिंक्यपद विजेतेपद मिळवून दिलं आणि नंतर कोलकाता कसोटी सामन्यात भारताला हरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. दक्षिण आफ्रिकेनं 15 वर्षांनंतर भारतात कसोटी सामना जिंकला आहे.

टेम्बा बावुमानं केला विशेष विक्रम : कर्णधार म्हणून बावुमाचा हा 10वा कसोटी विजय आहे. या विजयासह टेम्बा बावुमानं कर्णधार म्हणून एक विशेष विक्रमही प्रस्थापित केला. तो बेन स्टोक्सचा विक्रम मोडत कसोटी स्वरुपात 10 सामने जिंकणारा सर्वात जलद कर्णधार बनला आहे. स्टोक्सनं कर्णधार म्हणून 12 सामने खेळल्यानंतर 10 विजय मिळवले होते. रिकी पॉन्टिंगनं कर्णधार म्हणून 13व्या सामन्यात 10वा विजय मिळवला. बावुमानं 11 व्या सामन्यात ही कामगिरी केली.

बावुमाच्या नेतृत्वाखाली दक्षिण आफ्रिकेनं गमावला नाही एकही कसोटी सामना : बावुमाच्या नेतृत्वाखाली दक्षिण आफ्रिकेनं आतापर्यंत 11 सामने खेळले आहेत, त्यापैकी 10 जिंकले आहेत आणि एक अनिर्णित राहिला आहे. याचा अर्थ असा की आफ्रिकन संघानं त्याच्या नेतृत्वाखाली एकही सामना गमावलेला नाही. याचा अर्थ असा की जेव्हा जेव्हा टेम्बा कसोटी सामन्यांमध्ये कर्णधार होतो तेव्हा तो संघाला विजयाची हमी देतो.

टेम्बा बावुमाची फलंदाजीमध्येही चांगली कामगिरी : हे लक्षात घ्यावं की टेम्बा बावुमा 2023 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार बनला. तेव्हापासून त्यानं फलंदाज म्हणून असाधारणपणे चांगली कामगिरी केली आहे. 11 सामन्यांमध्ये त्यानं 57.00 च्या सरासरीनं 969 धावा केल्या आहेत, ज्यामध्ये तीन शतकं आहेत. पुढच्या सामन्यात तो कर्णधार म्हणून 1000 कसोटी धावा गाठू शकला. कोलकाता इथं झालेल्या भारताविरुद्धच्या कसोटी सामन्याच्या दुसऱ्या डावात 55 धावा करुन त्यानं संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

बावुमाच्या नेतृत्वाखाली दक्षिण आफ्रिकेनं जिंकलं WTC जेतेपद : गेल्या काही वर्षांपासून, दक्षिण आफ्रिकेनं तिन्ही फॉरमॅटमध्ये सातत्यानं चांगली कामगिरी केली आहे. टी-20 विश्वचषक आणि वनडे विश्वचषक स्पर्धेत आफ्रिकन संघ बाद फेरी गाठण्यात यशस्वी झाला, परंतु अंतिम फेरीत त्यांना वारंवार पराभव पत्करावा लागला. मात्र, टेम्बा बावुमा यांच्या नेतृत्वाखाली संघानं जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला आणि विजेतेपद जिंकलं. दक्षिण आफ्रिकेनं पहिल्यांदाच आयसीसी ट्रॉफी जिंकली. 2023-25 च्या जागतिक कसोटी स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत, दक्षिण आफ्रिकेनं ऑस्ट्रेलियाचा 5 गडी राखून पराभव केला.

हेही वाचा :

  1. चेंडूला सीमा ओलांडू न देता मारला सिक्सर, क्रिकेटच्या मैदानावरील सर्वात मोठं आश्चर्य!
  2. कोलकाता कसोटीत टीम इंडियानं पाहिला सर्वात वाईट दिवस; इतिहासात असं कधीही घडलं नव्हतं
  3. 66 वर्षांनंतर कसोटी क्रिकेटमध्ये पाहायला मिळाला 'असा' दिवस; दोन्ही संघांच्या फलंदाजांना जमलं नाही छोटसं काम

TAGGED:

TEMBA BAVUMA
SOUTH AFRICA TEST MATCH
CAPTAINCY OF TEMBA BAVUMA
CAPTAINCY RECORD OF TEMBA BAVUMA
TEMBA BAVUMA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.