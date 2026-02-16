ETV Bharat / sports

T-20 World Cup: अफगाणिस्तानचा UAE वर विजय; दक्षिण आफ्रिकेला मोठा फायदा

टी-20 विश्वचषकाच्या 28व्या सामन्यात, अफगाणिस्ताननं शेवटच्या षटकापर्यंत रंगलेल्या रोमांचक सामन्यात युएईचा 5 विकेट्सनं पराभव केला.

Afghanistan Beat UAE
अफगाणिस्तानचा UAE वर विजय (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 16, 2026 at 4:45 PM IST

नवी दिल्ली Afghanistan Beat UAE : टी-20 विश्वचषकाच्या 28व्या सामन्यात, अफगाणिस्ताननं शेवटच्या षटकापर्यंत रंगलेल्या रोमांचक सामन्यात युएईचा 5 विकेट्सनं पराभव केला. हा अफगाणिस्तानचा स्पर्धेतील पहिला विजय होता. मात्र, सुपर-8 मध्ये पोहोचण्याच्या त्यांच्या शक्यता कमी आहेत. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना युएईनं 160 धावा केल्या. प्रत्युत्तरादाखल, अफगाणिस्ताननं शेवटच्या षटकापर्यंत गेलेल्या सामन्यात 5 विकेट्स गमावून सामना जिंकला. अफगाणिस्तानच्या विजयासह, दक्षिण आफ्रिका सुपर-8 मध्ये पोहोचणारा तिसरा संघ बनला.

रशिद खानचा विक्रम : अफगाणिस्तानचा दिग्गज लेग स्पिनर आणि कर्णधार रशीद खान हा जगातील सर्वोत्तम टी-20 गोलंदाजांपैकी एक मानला जातो. त्यानं टी-20 स्वरुपात एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. या स्वरुपात 700 बळी घेणारा तो जगातील पहिला गोलंदाज ठरला. टी-20 विश्वचषकात यूएईविरुद्धच्या सामन्यात त्यानं ही कामगिरी केली. या सामन्यात त्यानं मोहम्मद अरफानला बाद करत एक विकेट घेतली. यासह त्यानं टी-20 क्रिकेटमध्ये एक नवा विश्वविक्रम प्रस्थापित केला आहे. यापूर्वी कोणत्याही गोलंदाजानं टी-20 स्वरुपात 700 बळी घेण्याचा विक्रम केलेला नाही.

शेवटच्या षटकात लक्ष्याचा पाठलाग : युएईच्या 161 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, अफगाणिस्तानला शेवटच्या षटकापर्यंत फलंदाजी करावी लागली. अफगाणिस्तानकडून इब्राहिम झद्राननं 53 धावांची शानदार खेळी केली. तर 21 चेंडूत नाबाद 40 धावा करणाऱ्या अजमतुल्लाह उमरझाईनंही संघाच्या विजयात मोलाची भूमिका बजावली. दरविस रसूलीनं 33 धावा केल्या. युएईकडून मोहम्मद अरफान आणि जुनैद सिद्दीकी यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या.

शोएब खानची अर्धशतकी खेळी : तत्पुर्वी शोएब खानच्या अर्धशतकामुळं युएईनं 20 षटकांत 9 बाद 160 धावा केल्या. शोएब खाननं 48 चेंडूत सर्वाधिक 68 धावा केल्या, ज्यात चार षटकार आणि सहा चौकारांचा समावेश होता आणि अलिशान शराफू (40) सोबत तिसऱ्या विकेटसाठी 84 धावांची भागीदारी केली ज्यामुळं युएईला आव्हानात्मक धावसंख्या गाठता आली. युएईची सुरुवात खराब झाली. अफगाणिस्तानचे वेगवान गोलंदाज अझमतुल्ला उमरझाई (15 धावांत चार विकेट) आणि मुजीब उर रहमान (31 धावांत दोन विकेट) यांनी नियमित अंतरानं युएईच्या फलंदाजांना बाद केलं. परंतु शोएबनं एका टोकाला पकड दिली.

