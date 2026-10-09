'सँडपेपर' कांडानंतर दक्षिण आफ्रिका-ऑस्ट्रेलिया मैदानात! आजपासून रंगणार कसोटीचा थरार
दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघातील बहुप्रतिक्षित आणि ऐतिहासिक कसोटी क्रिकेट सामना पुन्हा एकदा मैदानावर परतणार आहे.
Published : October 9, 2026 at 10:09 AM IST
डरबन SA vs AUS 1st Test : दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघातील बहुप्रतिक्षित आणि ऐतिहासिक कसोटी क्रिकेट सामना पुन्हा एकदा मैदानावर परतणार आहे. शुक्रवारी डरबनमध्ये सुरु होणाऱ्या या सामन्यात दक्षिण आफ्रिका ऑस्ट्रेलियाचं यजमानपद भूषवेल. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धचा 2017-18 चा कुप्रसिद्ध 'सँडपेपरगेट' दौरा आजही क्रिकेट इतिहासातील सर्वात काळ्या अध्यायांपैकी एक मानला जातो. यावेळी, हा सामना केवळ जुन्या आठवणींना उजाळा देण्यापुरता मर्यादित नसून, मैदानावर वर्चस्व मिळवण्यासाठीची एक नवी लढाई आहे. दोन्ही संघांमध्ये प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे. दक्षिण आफ्रिका विद्यमान विश्व कसोटी चॅम्पियन म्हणून मैदानात उतरेल, तर ऑस्ट्रेलिया सध्या चॅम्पियनशिप गुणतालिकेत अव्वल स्थानावर आहे.
M A T C H D A Y! 🏟️ The battle begins at Hollywoodbets Kingsmead as #TheProteas face Australia in the first Dafabet Test of the series! 😤 Two proud cricketing nations. Three Test matches. One incredible contest as #TheProteas kick off their home Test summer! 💪🇿🇦 Watch the action live on SuperSport and SABC 3. 📺 #Unbreakable— Proteas Men (@ProteasMenCSA) October 9, 2026
आतापर्यंत ऑस्ट्रेलियन संघाचंच वर्चस्व : दक्षिण आफ्रिकेसह जवळपास प्रत्येक देशाविरुद्ध कसोटी क्रिकेटमध्ये ऑस्ट्रेलियन संघाची कामगिरी प्रभावी आहे. ऑस्ट्रेलियानं दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 102 कसोटी सामने खेळले असून, त्यापैकी 54 सामने जिंकले आहेत, 27 गमावले आहेत आणि 21 सामने अनिर्णित राहिले आहेत. मायदेशात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कांगारुंच्या कसोटी कारकिर्दीत 54 सामन्यांमध्ये 29 विजय, 16 पराभव आणि नऊ अनिर्णित सामन्यांचा समावेश आहे. गेल्या वर्षी लंडनच्या लॉर्ड्स येथे झालेल्या जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या अंतिम सामन्यात ऑस्ट्रेलियाला पराभूत करुन दक्षिण आफ्रिकेनं या स्पर्धेत आपली आघाडी अधिक मजबूत केली. मायदेशात दक्षिण आफ्रिकेचा शेवटचा मालिका विजय 2017-18 मध्ये झाला होता, जो ऑस्ट्रेलियाविरुद्धचा त्यांचा 48 वर्षांतील पहिला मालिका विजय होता.
सँडपेपरगेट आणि डरबन कसोटीचा काळा अध्याय : चेंडूची स्थिती बदलण्यासाठी सँडपेपर वापरताना ऑस्ट्रेलियन खेळाडू रंगेहाथ पकडल्या गेल्याच्या कुप्रसिद्ध घटनेमुळं ही मालिका ओळखली जाऊ लागली. या घटनेमुळं डरबनमधील पहिल्या कसोटीदरम्यान चेंडूला एक असामान्य आणि धोकादायक रिव्हर्स स्विंग मिळाला. या मोठ्या वादानंतर, तत्कालीन कर्णधार स्टीव्ह स्मिथ, डेव्हिड वॉर्नर आणि कॅमेरॉन बँक्रॉफ्ट यांच्यावर दीर्घकाळासाठी बंदी घालण्यात आली होती.
This Is Test Cricket! 🏏 A chess match built on strategy, patience and adapting to every condition that makes for a gripping contest. Take a look at the captains on the eve of Day 1 of the first Dafabet Test between #TheProteas and Australia! 🇿🇦🇦🇺 Bring It On! Get your tickets now at https://t.co/0JX6zZHS1C and be part of the action! 🎟️ #Unbreakable— Proteas Men (@ProteasMenCSA) October 8, 2026
पहिल्या कसोटीचं थेट प्रक्षेपण कधी, कुठं आणि कसं पाहावं : दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील पहिला सामना डरबन येथील किंग्समीड स्टेडियमवर खेळला जाईल. सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 1:00 वाजता सुरु होईल आणि नाणेफेक दुपारी 12:30 वाजता होईल. हा सामना भारतात युरो स्पोर्ट्स वाहिनीवर टीव्हीवर थेट प्रसारित केला जाईल. सामन्याचं थेट प्रक्षेपण फॅनकोड ॲपवर उपलब्ध असेल.
आफ्रिकन संघ रबाडाशिवाय मैदानात : दक्षिण आफ्रिकेच्या संघानं ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील पहिल्या सामन्यासाठी आपल्या अंतिम 11 खेळाडूंची घोषणा केली आहे, कारण त्यांचा अनुभवी स्टार वेगवान गोलंदाज तंदुरुस्त नाही. दरम्यान, ॲनरिच नॉर्टजे तीन वर्षांच्या कालावधीनंतर अंतिम 11 खेळाडूंमध्ये परतला आहे आणि तो मार्को जॅनसेनसोबत नव्या चेंडूची जबाबदारी सांभाळताना दिसेल.
हेही वाचा :